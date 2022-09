Nasima Razmyar (sd) on Fatim Diarran (vihr) lailla järkyttynyt hallituksen ideoimasta alueellisesta opintolainan hyvityksestä.

Maan hallituksen torstaina julkistettu budjettiehdotus ei tyydytä helsinkiläisiä kärkipoliitikkoja.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra (vihr) kritisoi kärjekkäästi etenkin opintolainojen alueellista hyvitystä, jonka on määrä houkutella vastavalmistuneita Pohjois- ja Itä-Suomeen.

Diarra oli toivonut budjettiin avauksia kaupunkipolitiikasta, mutta joutui pettymään.

”Kun sote-uudistus nyt on tehty, se tuottaa Helsingille vaikeuksia edes säilyttää nykyinen terveydenhoidon taso. Samaan aikaan meillä on valtava työntekijäpula myös tekonologia­teollisuudessa ja ict-alalla. Me emme saa tarpeeksi nopeasti uusia työntekijöitä, mikä heikentää yritysten kilpailukykyä. Kansainvälisiä osaajiakaan ei saada, koska Migrin toimintaa ei ole saatu kehitettyä”, Diarra suomii.

Hänen mielestään on hienoa, että valtion budjetissa tuetaan lapsiperheitä, mutta kukaan ei muista yksinasujia. Helsingissä yksinasujia on kaikista asuntokunnista 49,9 prosenttia eli runsaat 170 000.

”Paljon näkee sellaista ajattelua, ettei helsinkiläisillä päättäjillä olisi lupaa olla omiemme puolella. Pitäisi hävetä, kun ollaan siellä rikkaassa etelässä. Höpö höpö, tulkaa katsomaan meidän lähiöitämme. En aio epäröidä sekuntiakaan pitää helsinkiläisten puolia”, Diarra sanoo.

Vaikka Helsinki säilyy hyvinvointiuudistuksessa omana sosiaali- ja terveysalueenaan, muutos näkyy ratkaisevasti myös kaupungin ensi vuoden budjetin rakenteessa. Kaupunki ei enää päätä sosiaali- ja terveystoimen rahoituksesta itse, vaan verorahat siirretään valtiolle, joka jakaa niistä osan takaisin Helsingille.

Niinpä Helsingin kunnianhimoiset infrahankkeet tehdään lähinnä velkarahalla.

”Ja meidän on pakko rakentaa raiteita ja muuta infraa, koska tänne muuttaa koko ajan uusia ihmisiä. Jonkun heitäkin pitää tulla hoitamaan.”

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) ei hänkään ole täysin tyytyväinen hallituksen toimintaan, vaikka kiittääkin opetusministeri Li Anderssonia (vas) hyvästä yhteistyöstä koronatukien hoidossa.

”Kaikki koronatuet ollaan käytetty todella tarpeellisiin asioihin. Tasa-arvoraha voisi olla suurempi, mutta se on sentään vakinaistettu, mikä tarkoittaa, että kaupunkien erityistarpeita on huomioitu” Razmyar sanoo.

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala (kok) moitti torstaina tasa-arvorahoituksen leikkaamista 100 miljoonalla, mikä pelkästään Vantaalla tarkoittaa yli sadan opetushenkilön vähennystä.

Razmyar on Fatim Diarran lailla järkyttynyt hallituksen ideoimasta alueellisesta opintolainan hyvityksestä.

”Onhan se jokaiselle helsinkiläiselle aikamoinen järkytys, että hallitus kehottaa opintolainan avulla vastavalmistuneita valitsemaan asuinpaikkansa muualta.”

Razmyar kytkee tämän esityksen laskevaan trendiin, joka näkyy korkeakoulujen aloituspaikkojen suhteellisena vähennyksenä pääkaupunkiseudulla.

Helsingin seudulla aloituspaikkojen määrä suhteessa kasvavaan väestöön on pudonnut vuodesta 2016 lähtien monia prosenttiyksiköitä.

”Tämä on todella erikoista, kun katsotaan, millaiset työvoimahaasteet etenkin julkisella sektorilla on olemassa”, Razmyar sanoo.

”Miten ihmeessä täällä turvataan lakisääteiset palvelut? Esimerkiksi varhaiskasvatuksesta puuttuvista 4 000 opettajasta 90 prosenttia tarvittaisiin Uudellemaalle. Puuttuvista erityisopettajista 50 prosenttia tarvittaisiin Helsingin seudulle.”

Razmyarin mielestä opintolainojen alueellinen hyvitys tuntuu tätä taustaa vasten uskomattomalta.