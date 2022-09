Perussuomalaisten helsinkiläinen varavaltuutettu paljasti yksityiskohtia puolueen tekemästä ehdokassopimuksesta. Perussuomalaisten mukaan viesti on ymmärretty väärin eikä se ole karhuamassa mitään maksuja.

Helsingin perussuomalaisten varavaltuutettu Marko Kettunen väittää viestipalvelu Twitterissä piirijärjestön karhuavan häneltä käräjäoikeuden uhalla tuhansia euroja.

Rahasumma on Kettusen mukaan ”hyvitysmaksu”, joka liittyy siihen, ettei Kettunen enää toimi perussuomalaisten valtuustoryhmässä.

Kettunen kertoo eronneensa puolueesta viime toukokuussa, minkä jälkeen Helsingin perussuomalaiset on pyrkinyt erottamaan hänet myös valtuustoryhmästä.

Kiista pohjautuu Kettusen vaalien alla tekemään sopimukseen.

”Silloin kun puolue haki ja valitsi kuntavaaliehdokkaita, jokainen joutui allekirjoittamaan ehdokassopimuksen, jossa oli tiettyjä malleja, miten toimitaan. Siellä oli tämmöinenkin ehto.”

”Tämmöisellä ehdolla” Kettunen tarkoittaa sanktiota, joka seuraa, jos vaaleissa läpimennyt ehdokas eroaa tai tulee erotetuksi valtuustoryhmästä.

Nyt Kettunen kertoo saaneensa eräältä perussuomalaisten valtuustoryhmän pitkäaikaiselta jäseneltä sähköpostin, jossa häntä pyydetään luopumaan luottamustehtävästään digitalisaatiotoimikunnassa. Viestissä muistutetaan hyvitysmaksusta.

”Hän ystävällisesti muistutti minua tekemästäni sopimuksesta”, Kettunen sanoo.

Kettuselle sähköpostitse toimitetussa otteessa ehdoista lukee näin:

”Jos ehdokas on valittu valtuutetuksi ja hän ei liity Perussuomalaisten valtuustoryhmään, hän eroaa valtuustoryhmästä tai hän tulee erotetuksi valtuustoryhmästä, ehdokas sitoutuu maksamaan yhdistykselle hyvitysmaksua.”

HS on nähnyt viestin. Viestissä todetaan, että hyvitysmaksun suuruus olisi 200 euroa kuussa loppuvaltuustokauden ajan. Valtuustokausi kestää kesään 2025, joten maksettavaksi kertyisi tuhansia euroja.

”Se on sopimus, jonka olen allekirjoittanut. Minun olisi tietysti pitänyt siinä tilanteessa varmaan sanoa, etten allekirjoita tämmöistä, mutta se olisi tarkoittanut, etten olisi päässyt ehdokkaaksi.”

Kettunen kertoo tehneensä asiasta julkisen, koska haluaa kiinnittää huomiota puolueen toimintatapaan.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkainen kiistää, että Kettusta olisi vaadittu maksamaan hyvitysmaksua.

”Luulen, että se viesti on vähän väärin ymmärretty. Me emme ole karhuamassa mitään maksuja. Meillä on säännöt tässä puolueessa. Hän [Kettunen] on eronnut puolueesta ja täten hän on myös valtuustoryhmästä eronnut.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että hänellä ei ole tietoa asiaan liittyvistä yksityiskohdista.

”Mitä eilen ymmärsin, häneltä [Kettuselta] ei ole vaadittu mitään muuta kuin luottamuspaikkojensa antamista, mikä on normaali käytäntö.”

Kettunen kertoi HS:lle perjantaiaamuna eronneensa nyt luottamustehtävästään, koska kokee, ettei vaihtoehtoja ollut.

Puolueesta kesken valtuustokauden eronneiden henkilöiden luottamuspaikkoihin liittyy kysymyksiä, jotka eivät ole puolueiden kannalta ongelmattomia.

Luottamustoimet jaetaan poliitikoille vaalien jälkeisissä neuvotteluissa, joihin puolueet käyvät saamansa kannatuksen tukemana. Vaikka luottamustoimi on pitkälti henkilökohtainen tehtävä, se on saatu nimenomaan puolueelta ja liittyy puolueen keräämään kannatukseen.

HS:n tietojen mukaan puolueet tekevätkin monesti jo vaaleja ennen ehdokkaiden kanssa ehdokassopimukset, joissa määritetään, että ero puolueesta tarkoittaa myös sitoutumista eroon luottamustehtävistä.

Kettusen ero valtuustoryhmästä oli käsiteltävänä Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa elokuussa. Asia kuitenkin poistettiin silloin listalta.

Kettunen on yhä listattuna perussuomalaisten varavaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuuston verkkosivuilla.