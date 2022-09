Musta lankapuhelin makaa hiljaisena pöydän reunalla. Sen vieressä on toistaiseksi pimeä tietokoneen näyttö ja tyhjä toimistotuoli. Pöytään kiinnitetyssä selailtavassa kansiossa on tietoa väkivallan syklisyydestä ja ohjeita esimerkiksi turvalaukun pakkaamiseen.

Olemme Helsingin keskustassa tuiki tavallisen oloisessa toimistorakennuksessa. Täällä, nimettömän oven takana toimii Naisten linja. Sen päivystyshuoneessa seiniä täyttävät inspiraatiotaulujen sijasta muistilistat tukiryhmistä ja turvakotipalveluista.

Kellon lyödessä iltapäiväneljää puhelinlinja avautuu ja työtuoliin istuu Joanna Sulonen.

Sulonen on työskennellyt Naisten linjan vapaaehtoistyöntekijänä pian vuoden ajan. On alkamassa hänen viides iltansa auttavan puhelimen päivystäjänä.

Jokainen nelituntinen puhelimen vieressä on erilainen. Päivystäjä ei voi koskaan tietää, kuka puhelimen toisessa päässä on tai miten akuutissa hädässä tämä on.

Soittajalle puhelu voi olla ensimmäinen kerta, kun hän puhuu väkivallasta ääneen.

Vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät vastaanottavat Naisten linjan puhelimessa vuosittain sadoittain soittoja naisilta ja tytöiltä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa.

Sulonen on yksi yhdistyksen noin 60 vapaaehtoistyöntekijästä, jotka osallistuvat aktiivisesti päivystyspuhelimen ylläpitoon. Yhteensä vapaaehtoisia on reilu 160. Syyskuussa Helsingissä alkoi uusi koulutuskurssi, jolla on 38 osallistujaa.

HS pyysi Sulosta pitämään päiväkirjaa kahdesta puhelinpäivystysvuorostaan. Päiväkirjamerkinnät ovat otteita Sulosen työvuoroista, mutta niissä ei käydä läpi puhelujen sisältöä.

Naisten linja on täysin anonyymi palvelu, minkä vuoksi myöskään puheluiden vastaanottajat eivät saa tietää soittajien henkilöllisyyttä eikä puheluiden tarkkaa sisältöä tallenneta mihinkään.

Yksi tärkeimmistä asioista ennen päivystyksen aloittamista on jättää oma arkiminä päivystyshuoneen ulkopuolelle. Huoneeseen ei viedä omia murheita tai seuraavan päivän suunnitelmia. Tärkeintä on olla läsnä soittajille.

Sulonen rauhoittuu työhönsä keittämällä teetä ja kertaamalla erilaisia oppimateriaaleja väkivallasta.

Juuri ennen linjan avautumista hän napauttaa tietokoneen selaimen auki. Sivupalkissa on pitkä lista apua tarjoavista palveluista, kuten eroavusta ja turvakodeista, sekä tietoa itsemurhasta, syömishäiriöistä, vainosta ja päihdeongelmista. Lista toimii tukena puheluiden aikana.

Sulosen ensimmäinen päivystysvuoro alkaa rauhallisesti. Hän selailee materiaaleja odotellessaan puhelimen pirinää.

”Mietin, minkälaisissa tilanteissa väkivaltaa kokevat ovat tällä hetkellä. Mietin niitä, jotka eivät pysty juuri nyt soittamaan, vaikka tarve olisi.”

Koronapandemian aikaan puhelut auttavaan puhelimeen vähentyivät selvästi.

Siinä missä vuonna 2019 puheluita tuli lähes 10 000, vuonna 2020 eristysajan keskellä puheluita tuli lähes puolet vähemmän.

Naisten linjan mukaan puheluiden vähenemiseen vaikuttivat koronarajoitukset, joiden vuoksi kotona oltiin enemmän. Auttavaan puhelimeen on vaikea soittaa, jos väkivallan tekijä on lähettyvillä.

Puheluiden määrän vähenemiseen saattaa vaikuttaa myös vastausprosentti. Jos puhelimella ei pääse ensimmäisellä soittokerralla läpi, ei uutta puhelua välttämättä enää soita. Puheluiden määrään vaikuttavat myös resurssit. Vuosina 2018 ja 2019 puhelin oli avoinna joka päivä, maaliskuusta 2020 eteenpäin vain arki-iltaisin.

Päivystyshuoneessa työtä tehdään yksin. Päivystäjille on tarjolla välipalaa ja lukemista, jos vuoron aikana tulee hiljaisia hetkiä.

Reilun tunnin jälkeen puhelin soi ensimmäisen kerran. Puhelu kestää noin vartin.

Soittaja puhuu digitaalisesta väkivallasta ja vainoamisesta. Erityisesti digitaaliseen väkivaltaan liittyvät puhelut ovat Sulosen mukaan lisääntyneet viime aikoina. Hän ohjeistaa soittajia olemaan yhteydessä muun muassa Rikosuhripäivystykseen ja tutustumaan Naisten linjan Turv@verkko-hankkeen sisältöihin.

Digitaalisella väkivallalla tarkoitetaan uuden teknologian, esimerkiksi sovellusten, mahdollistamia tapoja esimerkiksi häpäistä, kostaa, pelotella tai eristää.

”Käyn mielessäni läpi puhelut ja mietin, sanoinko kaiken tarvittavan. Googletan Faraday-pusseista ja niiden saatavuudesta. Kyseistä signaalinsuojapussia voi käyttää, jos haluaa tarkastuttaa poliisilla, onko älylaitteeseen asennettu vakoiluohjelmaa, jolla salaa seurataan laitteen haltijan sijaintia.”

Viime vuosina Naisten linjan puhelinpalvelu on ollut pahoin ruuhkaantunut.

Suurin osa puheluista jää vastaamatta. Vuonna 2021 vapaaehtoiset pystyivät vastaamaan keskimäärin 35 prosenttiin päivystysaikana tulleista puheluista, vuonna 2020 vain 29 prosenttiin.

Tänä syksynä järjestö aloitti varainkeruukampanjan toisen linjan avaamiseksi, ja nyt näyttää siltä, että linja saadaan avattua tammikuussa 2023 – kiitos lahjoittajien.

Yksittäinen puhelu saattaa kestää vartista yli tuntiin.

”Niistä asioista on vaikea puhua, ja siihen pitää antaa aikaa. Ei ole tarkoitus joutua kiireellä selittämään”, Sulonen sanoo.

Vuorot saattavat vaihdella kiireisyydessään hyvinkin paljon. Toisinaan Sulonen istuu hetken kutomassa odotellessaan seuraavaa puhelua. Toisissa vuoroissa ei ehdi vessataukoa pitämään.

”Yksi yleisimmin kysytyistä kysymyksistä on ’onko normaalia kun…’ ja vastaus on aina ollut kyllä.”

Tutkimusten mukaan suomalaisista naisista joka kolmas on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemänä.

Suurin osa Naisten linjalle soittavista naisista on kokenut henkistä väkivaltaa. Tekijä on tyypillisesti naisen miespuolinen kumppani.

Useimmiten soittajat haluavat kysyä kokemastaan väkivallasta tai sen uhasta. Soittajalla ei välttämättä ole vielä varmuutta siitä, onko hänen kokemansa ollut väkivaltaa laisinkaan.

”Henkistä väkivaltaa on erityisen vaikea tunnistaa. Soittajat pohtivat, mitä se henkinen väkivalta on ja mitä siitä voi seurata”, kertoo Naisten linjan väkivaltatyön asiantuntija Pamela Peltonen.

Peltonen kertoo kylmääviä esimerkkejä puhelimeen soittaneiden naisten arjesta: Soittajien sosiaalisia suhteita on rajoitettu, harrastuksia kielletty. Suhteissa voi olla sairaalloista mustasukkaisuutta, jonka vuoksi naisia ei ole päästetty liikkumaan kodin ulkopuolelle.

Soittajat ovat puhuneet myös harvinaisemmista väkivallan kokemuksista, suoranaisesta kiduttamisesta kuten nälkiinnyttämisestä ja pakotetusta hereillä pitämisestä.

Kaikkia yhteydenottajia yhdistävät Peltosen mukaan väkivallan kokemukset. Muita yhdistäviä tekijöitä heillä ei sitten juuri olekaan. Soittajat voivat olla todella korkeasti koulutettuja tai täysin kouluttamattomia. Toisilla on lapsia, toisilla ei. Ikähaitari ulottuu nuorista vanhuksiin.

”Heidän taustansa voivat olla hyvin erilaiset”, Peltonen sanoo.

Pisin Sulosen vastaanottama puhelu kestää tällä kertaa lähes puolitoista tuntia.

Soittaja kertoo kokemuksistaan henkisestä ja fyysisestä väkivallasta. Sulonen antaa hänelle tietoa Naisten linjan vertaistukiryhmistä ja työstää hänen kanssaan turvasuunnitelmaa.

Jokaisen puhelun aluksi pitää selvittää, onko soittaja akuutissa vaarassa. Jos ei ole, keskustellaan siitä, milloin ja millaista väkivaltaa hän on kohdannut.

Tämänkin puhelun aluksi Sulonen on selvittänyt, onko soittaja välittömässä vaarassa, milloin väkivalta on tapahtunut ja keihin kaikkiin se on kohdistunut. Akuutissa hädässä olevia soittajia tulee vastaan vain hyvin harvoin.

”Kun luen [soittajalle] listausta yleisistä oireista, joita väkivallan kokijalle seuraa, yleensä puhelimen toisesta päästä kuuluu toistuen ’joo, tunnistan’. Tämä voi olla se hetki, kun väkivallasta tulee heille oikeasti totta. Se on iso askel toipumisen tiellä.”

Elämänkohtaloiden kuunteleminen ei ole aina helppoa, Sulonen myöntää.

”Kun lapset ovat olleet siinä tilanteessa, se on minulle äitinä todella vaikeaa. Mutta sitä suuremmalla syyllä avun antamisen kokee todella tärkeäksi.”

Työtä ei voi tehdä mitenkään robottimaisesti, mutta se vaatii tietynlaisen roolin.

”Mietin, miten ihminen pystyy järkyttämään toisen turvallisuudentunnetta. Mietin väkivallantekijöitä ja sitä, mikä on ajanut heidät toimimaan näin.”

Lohdullisena ohjenuorana kulkee se, ettei vapaaehtoisen tehtävänä ole ratkaista soittajien ongelmia. Sen sijaan tarkoitus on antaa tukea ja mahdollisuus puhua. Asioiden sanoittamisella voi olla iso vaikutus.

”On vaatinut työstämistä hyväksyä se, etten voi mennä pitämään kädestä ketään, vaikka joskus tekisi mieli vain halata soittajaa.”

Sulonen pitää itseään ”tekijäihmisenä”, jolle vapaaehtoistyö tuntuu luontevalta vaihtoehdolta. ”Tuntuu mahdottomalta olla tekemättä mitään”, hän sanoo.

Sulosen päivystysvuoro lähenee loppuaan. Vielä jonkin aikaa vuoron päätyttyä ajatukset pyörivät käydyissä keskusteluissa.

”Aina kun soittajat sanovat puhelun päätteeksi, että heillä on hieman kevyempi olo tai että heillä on nyt käytössään lisää työkaluja jatkoa varten, voin olla tyytyväinen, että olin päivystämässä.”

Sitten, viimeistään metropysäkillä puheluihin liittyvät ajatukset jäävät taakse ja arki vetää pyörteisiinsä.