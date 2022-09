Tuomiokirkon portailla Helsingissä järjestetään mielenilmaus, jonka tarkoitus on muistuttaa suomalaisia Ukrainan kansan hädästä. Tapahtumassa esiintyy muun muassa Apulanta, Waltteri Torikka sekä 7-vuotias ukrainalainen Amelia Anisovych.

MotherSforpeace ry:n järjestämä mielenilmaus alkaa Tuomiokirkon portailta kello kahdelta lauantaina. HS näyttää tapahtumasta suoraa lähetystä noin kello 15 alkaen.

Tapahtumassa on puhumassa muun muassa kansainvälisen politiikan asiantuntija Mika Aaltola, ulkoministeri Pekka Haavisto sekä Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova.

Tilaisuudessa kuullan myös 7-vuotiaan ukrainalaisen Amelia Anisovychin laulua noin kello 16.36. Anisovych tuli tunnetuksi laulettuaan Frozen-elokuvasta tutun Let It Go -kappaleen ukrainalaisessa pommisuojassa. Video esityksestä levisi ympäri maailmaa, ja tämän jälkeen Anisovych on esiintynyt muun muassa Ukrainan hyväksi järjestetyssä tukikonsertissa Puolassa.

Oikaisu 15.27: Mielenilmaus järjestetään Tuomiokirkon, ei Eduskuntatalon portailla.