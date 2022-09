Kaupunki suojelee Kivinokassa 12 rakennusta, joista yksi on pieni keltainen huussi

Kivinokassa sijaitseva pieni käymälä on luokiteltu kaupunki­kuvallisesti arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi. Yhteensä 12 alueen rakennusta on saamassa suojelustatuksen.

Helsingin Kivinokan alueella 12 rakennusta on saamassa suojelustatuksen uuden asemakaavan myötä. Suojeltavaksi esitettyjen rakennusten joukossa on muun muassa Kulosaaren kartanon rakennuksia, Pehtorin talo ja maakellari, kerhotalona toimiva Kalastajatorppa sekä Elannon entinen kesämyymälä. Näitä suojeltavia rakennuksia ei saa purkaa.

Näiden lisäksi suojelustatus ja purkukielto koskisivat paria käymälää. Keltainen pieni käymälä on luokiteltu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi.

Kivinokan asemakaavaprosessi on edennyt hitaasti. Vastustusta on herättänyt muun muassa se, että alunperin kaava uhkasi virkistysalueella sijaitsevia kesämajoja. Alueella on yli 600 kesämajaa, joista 13 oli siirtouhan alla. Noin vuosi sitten kaupunkiympäristö­lautakunta päätti muuttaa kaavaesitystä niin, ettei kaava edellytä kesämajojen siirtoa.

Vastustajien huolena oli myös, että pyörätie ahmaisisi palan uimarannasta. Pysäköintialueen kautta uimarannalle suuntautuva reitti muutettiin kuitenkin jalankululle tarkoitetuksi. 1,5 metriä leveä polku on tarkoitus tehdä siten, että pengerryksiä ja maaston muotoilua vältetään.

Kaavaehdotukseen tuli pieniä muutoksia lausuntojen pohjalta. Kaavaa suunnitelleen maisema-arkkitehdin Maija Lounamaan mukaan kyse on pitkälti tarkennuksista aiempaan ehdotukseen.

Lautakunta käsittelee lausuntojen pohjalta muokattua uutta ehdotusta kokouksessaan tiistaina. Mikäli ehdotus hyväksytään, se menee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Lounamaan mukaan teoriassa vielä on mahdollista, että kaava ehtisi saada lopullisen hyväksyntänsä kaupunginvaltuustossa tämän vuoden puolella.

Lautakunta arvioi, että Kivinokan alueen kaavaratkaisujen toteuttamisesta tulee kustannuksia kaupungille yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Arvion mukaan suurin osa kustannuksista, noin 4,8 miljoonaa euroa, tulee katujen, huoltoyhteyksien ja reittiverkoston rakentamisesta ja kunnostamisesta sekä lähivirkistysalueiden palveluiden rakentamisesta ja puistojen kunnostuksesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus kustannuksista on noin 1,1 miljoonaa euroa. Kustannuksia tulee muun muassa uimarannan palveluiden parantamisesta, laajentamisesta ja kunnostamisesta. Myös venesatama-alueiden laajennuksesta ja kunnostuksesta koituu kustannuksia.

Helsingin kaupunki omistaa alueen, eikä sitä ole aiemmin kokonaan kaavoitettu.