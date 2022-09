Polttopuun kysyntä räjähti. Samaan aikaan polttopuun tuonti Venäjältä pysähtyi.

Polttopuun kysyntä räjähti pääkaupunkiseudulla. Kasvu näkyy hintojen nousuna ja tyhjinä klapivarastoina.

Moni haluaa varmistaa, että talvella on mahdollisuus lämmittää myös takalla, kun sähkön hinta kurottelee ylöspäin. Varastot halutaan hyvälle tasolle ehkä siksikin, kun polttopuun saanti on saattanut nikotella.

Irtokuutiota kuljetuksineen myydään melko yleisesti Uudellamaalla nyt 150 eurolla. Edullisimmillaan irtokuutiollisen polttopuita saattoi saada vielä vuoden alussa noin 60 eurolla.

Lisäksi moni klapimyyjä on joutunut laittamaan lapun luukulle, koska myytävää ei yksinkertaisesti ole.

Yksi väliaikaisesti klapien myynnin lopettanut on Vihdin Nummelassa toimiva Uudenmaan Puuenergia, joka myy polttopuuta pääkaupunkiseudun yksityistalouksille.

Yritys ei ota uusia tilauksia vastaan, sillä talven varalle tehdyt kuivan puun varastot ovat loppuneet, kertoo Paulus Haverinen klapiyhtiöstä.

”Tilatut määrät kasvoivat jo keväällä, mutta heinäkuussa tilausten määrä räjähti. Tilauksia alkoi tulla virtana.”

”Kyselyjä on tullut Norjaa myöten.”

Yhtiön hinta irtoklapikuutiolle koivua on nyt 90 euroa, aiemmin kesällä se oli 85 euroa. Haverinen kertoo, että hinnan nousua selittää erityisesti kustannusten nousu. Kesällä 2021 hinta oli 80 euroa.

Polttopuuta ei noin vain pysty toimittamaan, kun kuivuminen vie aikansa. Yhtiöllä on tosin kuivaamo puiden kuivaamiseen. Se käyttää lämmön lähteenä haketta.

”Verkkokauppa avataan varmaan parin viikon kuluttua”, Paulus Haverinen arvioi.

”Ei polttopuun raaka-aine Suomessa lopu, mutta kuiva puu voi olla kortilla.”

Klapimarkkinoiden tilannetta selittää erityisesti se, että paniikki sähkön hinnan noususta on saanut ihmiset varastoimaan polttopuuta, Paulus Haverinen pohtii. Lisäksi tarjonta väheni, kun puun tuonti Venäjältä tyrehtyi.

Myös Pyhtäällä toimivan Joonas Ahtiaisen Klapifarmi välittää polttopuuta Latviasta ja Virosta pääkaupunkiseudulle.

Hän arvio, että kysyntä on enimmillään kolminkertaistunut normaalisesonkiin verrattuna.

”Hinnat lähtevät käsistä. 40 litran säkki maksaa nyt 8,49 euroa”, Ahtiainen kertoo. Hän muistelee, että vuosi sitten hinta oli kaksi kolme euroa alempi.

”Ja Baltiasta tulevalle puulle on tulossa pian uusi korotus. Pari euroa säkiltä, ehkä enemmänkin.”

Ahtiainen kertoo, että balttiklapien saanti tyrehtyi viime vuonna marraskuussa. Tänä vuonna niiden tarjonta voi päättyä jo lokakuussa, hän arvioi.

Klapimarkkinat ovat nappikauppaa verrattuna kotimaassa toimivaan metsäteollisuuteen, mutta puumarkkinoiden yleisellä tilanteella on vaikutusta myös polttopuiden hintoihin ja kysyntään.

Puun tuonti Venäjältä on loppunut ja metsäteollisuus on pyrkinyt löytämän korvaavia lähteitä. Katsetta on kohdistettu kotimaan metsiin.

Kotimaisen raaka-aineen kysyntä on ollut vahvaa, ja niinpä tukki- ja kuitupuun hinta on ollut korkealla. Viime vuonna metsäteollisuus osti puuta enemmän kuin tavallisena vuotena.

”Ostoissa olemme nyt jäljessä hyvää viime vuotta, mutta puumarkkina on piristynyt niukahkon alkuvuoden jälkeen”, kertoo yksityiskaupan johtaja Janne Kiiliäinen metsäyhtiö UPM:stä.

Kiiliäinen toivoo puumarkkinoilta piristymistä, koska metsäteollisuudella olisi kotimaiselle puulle nyt kysyntää. Syinä ovat Venäjän tuonnin loppumisen lisäksi muun muassa kotimaahan tehdyt investoinnit, jotka tarvitsevat raaka-ainetta. Yksi tekijä on myös energiapuun vahva kysyntä.

Kiiliäinen pohtii, että puun kotimaisen tarjonnan kohentamiseksi esimerkiksi passiiviset metsänomistajat, kuten perikunnat ja kuolinpesät, olisi hyvä saada aktivoitumaan.

