Tapiolan keskukseen on tullut runsaasti asuinrakennuksia. Nyt Espoon kaupunki pyrkii varmistamaan, että alueella on myös liiketiloja ja vehreyttä.

Liiketiloja lisää ja vehreyttä joukkoon. Tähän voidaan tiivistää Tapiolan metroaseman ja bussiterminaalin sekä Ainoa-kauppakeskusta ympäröivän alueen tulevaisuus.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi yksimielisesti maanantaina kokouksessaan Tapiolan metroaseman ja bussiterminaalin länsipään ympäristön jatkokehittämisen periaatteet.

Tavoitteena on kehittää aluetta siten, että metroasema ja bussiterminaali sekä Ainoa-kauppakeskukseen liittyvät liiketilat ja toimistot muodostavat kokonaisuuden, jonka ylempiin kerroksiin on mahdollista suunnitella asuntoja.

Periaatteena on myös, että Länsituuli-kadun kannenalaisen galleriatason ja kannenpäällisen kävelykadun tasoon saadaan jalankulkijoille ja liiketiloille sopiva kokonaisuus.

Länsituulenaukiosta suunnitellaan virkistysaluetta ja puistikkoa, johon tullee suuriakin puita. Mahdolliset rakennukset ovat hyvin keveitä ja tukevat vapaa-ajan toimintoja. Asvalttisesta parkkialueesta on tarkoitus kehittää vehreämpää vapaa-ajan aluetta.

Jaosto totesi, että alueen kehitys on johtanut siihen, että toimitilojen määrä on supistumassa rajusti ja samalla myös osa katutason palveluista on lähtenyt. Sen sijaan alueelle on tulossa runsaasti asuntoja. Alueelta on purettu myös runsaasti toimistotiloja asuinrakennusten tieltä, jaosto toteaa. Tavoitteena on, että liiketilojen myötä alueella säilyy työpaikkoja.

”Tapiolan toteutuksessa on käynyt virhe. Toimistotiloja on poistunut ja asuntoja on tullut liikaa. Yritetään saada myös vehreyttä, ettei alue ole niin betoninen”, toteaa Juri Aaltonen (sd).

Antero Laukkanen (kd) toteaa, että Tapiolan keskuksen alue on rakennettu hyvin tiiviiksi. Myös hänen mukaansa nyt päätetyt periaatteet ovat ikään kuin korjausliike aiemmille virheille.

”Harva kaupunki kykenee siihen, että on hyvin systemaattisesti pilaa oman maineensa loistavana puutarhakaupunkina”, Laukkanen sanoo.