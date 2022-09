Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarvitsee lisää rahaa ensi vuodelle, jotta nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää ensi vuonna.

Energian hinnannousu iskee pahasti Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan. Kauhuskenaariona on, että aukioloajat lyhenevät ja palvelut heikkenevät, mutta asiakasmaksut nousevat.

Toimialan ensi vuoden talousarvioehdotukseen on jäänyt noin 4,9 miljoonan euron lovi, joka johtuu pitkälti energian hinnannoususta, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialasta vastuussa oleva Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas).

Arhinmäen mukaan summa on merkittävä toimialalla.

Kokoluokasta kertoo se, että esimerkiksi Korkeasaaren eläintarhan säätiölle annettava laitosavustus on 4,6 miljoonaa euroa, HAM Helsingin taidemuseosäätiön avustus kokonaisuudessaan 6,9 miljoonaa euroa ja Mäkelänrinteen Uintikeskuksen avustus 0,7 miljoonaa euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötalouden ensi vuoden menoiksi on talousarvioehdotuksessa arvioitu noin 240 miljoonaa euroa. Tuloja on arvioitu kertyvän noin 36 miljoonaa.

Arhinmäen mukaan edes asiakasmaksujen tai lippujen hintojen raju korotus ei parantaisi merkittävästi tilannetta, sillä tulot kattavat vain noin 15 prosenttia toimialan menoista. Jos hintoja nostaa rajusti, ei tuloja välttämättä tule samassa suhteessa enempää, jos ihmiset jättävät uintikerrat ja taide-elämykset väliin korkeampien hintojen vuoksi.

Samaan aikaan kuitenkin inflaatio tuo painetta nostaa muun muassa asiakasmaksuja. Talousarvioehdotuksessa hintoihin on tehty keskimäärin noin neljän prosentin korotus.

Arhinmäki sanoo lähtevänsä liikkeelle siitä, että toimialalle on saatava lisää rahaa, jotta palveluista ei jouduta leikkaamaan.

”Energian hintojen nousu ei ole toimialasta johtuvaa, vaan on kysymys siitä, että [Vladimir] Putinin Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, mikä on nostanut energian hintoja.”

Arhinmäen mukaan tämän seurauksena ei tulisi olla, että Helsingissä joudutaan karsimaan liikunnan ja kulttuurin palveluita.

Jos lisärahoitusta ei tule, ei nykyistä palvelutasoa voida säilyttää, Arhinmäki sanoo. Esimerkiksi kirjastojen, uimahallien, urheiluhallien tai muiden toimialaan kuuluvien palvelujen aukioloaikoja voitaisiin ensi vuonna joutua lyhentämään energian säästämiseksi. Joitain tiloja voisi olla myös tarpeen sulkea tilapäisesti.