Koronaluvut ovat laskussa, sillä 70 prosenttia Suomen väestöstä on sairastanut koronan, kertoo Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

Koronatartunnat ovat laskeneet alkusyksystä merkittävästi. Moni on sairastanut taudin, mikä on tärkein syy epidemian laantumiseen, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

Järvisen mukaan THL:n otannan mukaan 70 prosenttia Suomen väestöstä on sairastanut taudin.

”Vaikeamman taudin todennäköisyys on pieni, jos on sairastanut kerran koronan.”

Ainoan poikkeuksen tähän muodostaa denguekuume, mikä on trooppinen hyttysten välittämä kuumetauti, jota ei Suomessa esiinny.

Järvisen mukaan ei ole syytä huokaista helpotuksesta, sillä kyseessä on pandemia ja koronavirusta esiintyy edelleen merkittävästi. Taudinkuva on kuitenkin muuttunut merkittävästi.

Vaikeita tehohoitopotilaita on vähän, mikä johtuu rokotuksista ja sairastetusta omikron variantin taudista. Aiemmin sairastuneet kärsivät vaikeasta hengitysvajauksesta, mutta tällaisia potilaita ei enää ole kuin yksittäisiä, kertoo Järvinen.

Tartunnat kohdistuvat tällä hetkellä työikäisiin, mutta osasyy saattaa olla se, että työikäinen väestö hakeutuu testeihin, koska haluavat tartuntatautipäivärahaa.

Tauti on valtaosalle yksi hengitystieinfektio muiden joukossa eivätkä tartuntoihin kohdistetut erityiset toimenpiteet ole aiheellisia tai yleensä edes tehokkaita.

Rokotuksilla on saavutettu pitkälti se, mitä niiltä odotettiin. Nyt toimenpiteiden tulisi ensisijassa kohdentua siihen pieneen väestönosaan, jolla tauti voi olla vaikea. Heidän voi edelleen olla syytä suojautua ja toisaalta heille on saatavilla nyt myös lääkehoitoja. Testaaminen on järkevää enää tässä kohderyhmässä ja oireisilla sairaalapotilailla.

Järvinen pitää kotitestiä hyvänä vaihtoehtona, sillä viralliset testit eivät johda toimenpiteisiin, kuten jäljityksiin.

”Ei kannata tehdä kotitestiä ensimmäisenä oirepäivänä ja testi kannattaa tehdä uudelleen muutama päivä myöhemmin.”

Myös maskia käyttämällä suojaa itseään ja muita ja eritoten sitä henkilöä, jolla on riski sairastua.