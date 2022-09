HS:n tietojen mukaan Helsingin kaupunki korvaa palkanmaksun myöhästymisestä työntekijöilleen kertamaksulla.

Helsingin palkkakaaoksesta kärsineille on HS:n tietojen mukaan koitumassa kertaluontoinen korvaus. Viivästysmaksuksi nimettyyn hyvitykseen ovat oikeutettuja ne kaupungin työntekijät, joiden palkka on viime kuukausina maksettu myöhässä.

Maksukorvauksen on HS:n tietojen mukaan määrä olla vähintään viisinkertainen verrattuna viivästyskorkoihin, jotka kaupungin on korkolain mukaisesti maksettava myöhästyneistä palkoista. Ylimääräinen viivästysmaksu lasketaan työntekijälle tulevien viivästyskorkojen yhteismäärästä.

Viivästyskorot kuitenkin ovat usein nimellisiä eurojen tai korkeintaan kymmenen euron luokkaa olevia korvauksia. Siksi kaupunki on päättänyt kertaluontoisen maksukorvauksen olevan vähintään 50 euroa.

Kaupunki pitää sekä viivästyskorkojen että viivästysmaksun saamisen takarajana kuluvan vuoden loppua.

Mittavat palkanmaksuongelmat ovat jatkuneet Helsingin kaupungilla läpi kesän. Niiden syy on huhtikuussa käyttöön otettu uusi Sarastia-palkanmaksujärjestelmä.

Koska Helsingissä ei kaupungin johdon mukaan ole aiemmin tehty Sarastian kaltaista mittavaa järjestelmäuudistusta, henkilöstöjohtaja Nina Gros on myöntänyt, ettei kaupungilla ole ollut riittävää osaamista tai kykyä muutosjohtamiseen.

Palkkavirheitä on edelleen runsaasti, vaikka tilannetta on saatu korjattuakin. Uusimpien tietojen perusteella 1. syyskuuta koko palkka puuttui 115 työntekijältä. Elokuussa vastaava määrä oli 149.

Osa palkasta puuttui 3 947 työntekijältä, mikä on noin tuhat vähemmän kuin elokuussa. Liikaa oli maksettu 1 337 työntekijälle ja muita palkkavirheitä oli 2 635.Palkkavirheiden määrä oli selvästi kasvanut elokuusta, jolloin virheitä oli 3 662.

HS:n tietojen mukaan elo-syyskuun vaihteessa palkanlaskentaa kuormittivat määräaikaisissa työsuhteissa olleiden palkanmaksu sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudet työsuhteet.

Kaupungin työntekijät voivat olla yhteydessä työnantajansa asiakaspalveluun esimerkiksi lomakkeella, johon merkitään yhteydenoton syy. Elokuun alusta syyskuun alkuun virheellisestä palkasta on haluttu ilmoittaa viiden päivämäärän aikana 224–708 kertaa.

Elokuun alusta lähtien kaupunki kertoo saaneensa korjattua palkkavirheitä nopeammin kuin uusia on ilmennyt. On myös ilmennyt, että myös lomasaldoja on kirjattu väärin Sarastia-järjestelmään.

Lisäksi työntekijät voivat vaatia vahingonkorvauksia palkanmaksun ongelmista. Korvattavia voivat olla työntekijän omat korko- ja viivästyskorkokulut, maksuhuomautus-, maksumuistutus- ja perintäkulut sekä lainoihin liittyvät kulut.

Jos työsuhde kaupunkiin on päättynyt ja lopputili on ollut myöhässä, työntekijällä on myös oikeus kuuden kalenteripäivän palkkaan. Tätä maksua kaupunki kutsuu odotusajan palkaksi. Odotusajan palkka ei tosin koske viranhaltijoita.

Miten varmistetaan, ettei palkkakaaos toistu? Sitä on eniten kysytty kaupungin johdolta. Pormestari Juhana Vartiainen (kok) on aiemmin kertonut, että palkanmaksun ongelmista ja kaupungin johdon toimista tilanteessa on tulossa ulkopuolinen selvitys.

Nyt Vartiainen on todennut kaupungin henkilöstölle, ettei kaupungin enää tule joutua tilanteeseen, jossa ei ole vaihtoehtoja järjestelmätoimittajien suhteen. Siksi Vartiainen nostaa esiin, että aikoo vastedes toimia niin, että on useita vaihtoehtoja, joita kilpailutetaan.