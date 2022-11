”Ei selvinnyt.”

Ne olivat tuolloin 15-vuotiaan Heidi Rantalan isän robottimaiset sanat perheelleen. Käsissään isä piteli poikansa Kaj’n veristä reppua ja kelloa.

Perhe oli saanut tiedon, että 9-vuotias Kaj oli jäänyt bussin alle koulun pihalla. Vanhemmat olivat lähteneet paikalle. Vielä tuolloin kukaan perheestä ei osannut ajatella, ettei Kaj enää palaisi kotiin.

”En ymmärtänyt, mitä isä tarkoitti. Se ei jotenkin mennyt perille”, Rantala sanoo nyt.

Veljen kuolemasta tulee joulukuussa kuluneeksi 25 vuotta. Rantala on nyt 40-vuotias. Lapsuudessa tapahtunut menetys oli murrosikäiselle niin musertava, että se heilautti elämän raiteiltaan hetkessä. Silloin – tai pitkään aikaan myöhemminkään – kukaan ei sitä tosin ymmärtänyt.

” ”Lapsuus loppui siihen.”

Vanhemmat kutsuttiin kunnan terveyskeskukseen keskustelemaan kriisityöntekijöiden kanssa, ja kyläläiset toivat perheelle ruokaa ja kävivät siivoamassa, sillä vanhempien toimintakyky mureni pitkäksi aikaa.

”Mutta kukaan ei oikeastaan kysynyt, miten minä voin tai miltä minusta tuntuu. Aivan kuin asia ei olisi koskenut minua lainkaan”, Rantala muistelee.

Hän jäi surun ja trauman kanssa yksin.

Se tarkoitti myös sitä, että Rantala otti ison vastuun sekä kodin että tuolloin vain 1,5-vuotiaan veljen huolenpidosta.

”Suru oli niin valtavaa ja äiti niin huonossa kunnossa, ettei hän meinannut päästä aamuisin sängystä ylös. Etenkin isän ollessa poissa minun piti katsoa, että pikkuveljen tarpeet tulevat täytettyä ja pyykit pestyä, ruoka laitettua. Lapsuus loppui siihen”, Rantala sanoo.

Lasten surua tutkinut psykologi ja traumapsykoterapeutti Soili Poijula sanoo, että tämä on valitettavan tavallista.

”Lapsen suru on usein myös auttajille kaikkein pelottavinta ja tuskallisinta. On kuitenkin ammattitaidon puutetta, jos sitä ei osata tai uskalleta kohdata.”

Poijulan mielestä jopa monelta kriisi- ja traumatyön ammattilaiselta puuttuu rohkeus puhua kuolemasta. Lapsen suru voidaan myös ymmärtää väärin.

”Lapsi tuntee samaa surua mutta ilmaisee sitä eri tavoin. Jos aikuinen ei tätä tunnista, hän voi ajatella, ettei sitä ole.”

Helsinkiläisellä Annalla on sama kokemus kuin Rantalalla. Hän oli 12-vuotias, kun isoveli Henri kuoli tapaturmaisesti. Anna esiintyy jutussa vain etunimellään.

”Vanhemmilleni tarjottiin apua, mutta kukaan viranomainen tai mikään muukaan taho ei sanonut minulle, että sinulla on varmaan paha olo. Vedin johtopäätöksen, että tämä ei saa olla minulle iso asia”, Anna kertoo.

Helsinkiläinen Anna menetti isoveljensä ollessaan 12-vuotias. Pikkusiskon vointi ei kiinnostanut ketään, joten Annan oli opeteltava piilottamaan suru muilta.

Anna muistelee, että yritti lapsena mielessään keksiä, miten hänen tulisi olla, jotta ei tuottaisi päänvaivaa muille. Kotonakin asiasta vaiettiin, sillä kodin kulttuuriin ei kuulunut kipeistä ja vaikeista asioista puhuminen. Tuntui, että ainut vaihtoehto on kovettaa mieli ja pärjätä yksin.

”Puhumattomuus oli kuin sanaton sopimus. Ajattelin, että en saa olla vaivaksi, minusta ei saa olla huolta eikä murhetta. Ei ollut ketään, jolle olisin jakanut ajatuksia. Olen siitä lähtien pärjännyt omillani, mikä on jälkikäteen ajateltuna ollut aika kohtuutonta.”

Lohtua toi päiväkirja, ja koska perhe asui tuolloin maalla, Anna haki tukea luonnosta. Myös perheen kissat olivat tärkeitä.

”Silittelin niitä ja itkin niiden turkkia vasten surua ja ahdistusta. Päiväkirjastani olen myöhemmin lukenut merkintöjä, joissa olen miettinyt itseni tappamista. Silloin se tuntui helpoimmalta ratkaisulta.”

Perheenjäsenen kuolema muuttaa aina väistämättä koko perheen dynamiikkaa. Turvallisuuden tilalle tulevat hätä ja epävarmuus.

”Koen, että menetin molemmat vanhempani pitkäksi aikaa, sillä heidän voimavaransa menivät heidän oman surunsa käsittelyyn”, Anna sanoo.

Koulu sujui silti entistä paremmin, sillä 12-vuotias Anna alkoi suorittaa elämäänsä ja vaati itseltään entistä enemmän. Edes itku ei tuntunut sopivalta.

”Ainut tapani käsitellä tunteita oli työntää ne sivuun ja mennä reippaasti eteenpäin.”

Vasta aikuisena käsittelemätön suru ja trauma saivat tilaa näkyä. Vähän alle nelikymppisenä Anna aloitti psykoterapian.

”Meni vuosikausia ennen kuin ymmärsin, että menetys on ollut myös minulle iso, ja vasta terapiassa ymmärsin, että minulla olisi ollut oikeus suruun.”

Myös Rantala ihmettelee, miksi lapsen suru ja menetys tulivat täysin sivuutetuksi kaikilta ammattilaisilta, vaikka pienellä paikkakunnalla menetys oli laajasti myös sosiaalialan ammattilaisten tiedossa. Miksi yksikään taho, kuten lastensuojelu tai koulukuraattori, eivät kertaakaan tarkistaneet, miten hän voi?

”Minusta on iso epäkohta, että lapsen surua ei huomioida yhteiskunnan taholta mitenkään. Olen koko ikäni joutunut käsittelemään menetystä yksin.”

Viisitoistavuotias Rantala jäi hetkeksi koulusta pois, sillä hän ei kestänyt ihmisten katseita ja supatusta: tuo on se, jonka veli kuoli. Varsinainen romahdus tuli kuitenkin vasta sitten, kun Rantala varttui täysi-ikäiseksi ja muutti omilleen. Ahdistus näkyi painajaisina ja levottomuutena, minkä vuoksi myös opinnot keskeytyivät.

”Perusturvallisuudentunne hajosi. Hyvin synkkinä hetkinä ja kauheassa ikävässä ajattelin, että lähden perään. Kävin nuorisopsykologilla ja minulla diagnosoitiin post-traumaattinen stressireaktio. Se oli ensimmäinen kerta, kun hain apua itselleni.”

” ”Välillä tulee itku veljestä.”

Käsittelemätön suru on nostanut päätään myöhemminkin vuosien varrella, esimerkiksi silloin, kun Rantala sai lapsen – ja kun lapsi täytti yhdeksän eli oli saman ikäinen kuin veli kuollessaan.

Nyt Rantalan lapsi on täysi-ikäinen. Tyttären varttumisen seurauksena hän ohjautui terapiaan tänä keväänä.

”Trauma oireilee erityisen pahasti juuri nyt. Välillä tulee itku veljestä, välillä pelkään tyttäreni puolesta. Luulen, että jos surua olisi saanut käsitellä lapsena, sillä ei olisi näin kauaskantoisia seuraamuksia.”

Rantalalle tai hänen perheelleen ei koskaan mainittu esimerkiksi Käpy-yhdistyksestä, joka tarjoaa vertaistukea lapsikuolemaperheille, myös kuolleiden lasten sisaruksille.

Vertaistuekseen hän löysi Facebookin Sisaruksen suru -ryhmän, jonka yksi ylläpitäjistä Anna on. Ryhmässä on 800 jäsentä ja keskustelu melko aktiivista. Moni ryhmäläinen jakaa nelikymppisten naisten kokemukset siitä, kuinka lapsen surua ei meidän yhteiskunnassamme kuulla lainkaan.

Ryhmässä korostuvat aikuisten puheenvuorot siitä, että lapsena koettu sisaruksen menetys ei ole asia, joka painuu unholaan vuosien myötä.

”Eihän se niin mene. Suru on ikuinen. Usein itsekin ajattelen, että voi kunpa olisi veli, jonka kanssa voisi pohtia elämää, ja joka tuntisi minut eri tavalla kuin kukaan muu”, Anna sanoo.

Rantala kokee samoin.

”Sisaruksista kysyttäessä mainitsen aina, että minulla on kaksi veljeä, joista yksi on vielä täällä. Mietin usein, olisinko täti, olisiko minun lapsellani serkkuja, minkälainen meidän suhde olisi.”

Molemmat naiset ovat hyväksyneet surun osaksi elämäänsä.

”Se on matkakumppani, joka seuraa aina, mutta se on ihan ok. Alkuun suru on voimakasta ja repivää, mutta sen kanssa oppii elämään”, Anna sanoo.

”Menetys on muuttanut minua ihmisenä, koko ajattelutapani. Puhun Kaj’sta mielelläni. Se on haikeaa, mutta vielä raskaampaa olisi vain unohtaa hänet keskusteluista”, Rantala sanoo.

