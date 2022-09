Espoo Catering selvittää, mistä on kyse.

Espoolaisten koululaisten vanhemmat ovat havainneet, että syksyn aikana kouluruoka on joissakin kouluissa loppunut kesken.

Havaintoja päivittäisten ruoka-annosten loppumisesta on Facebookin asukaskeskustelun perusteella ollut ainakin viidestä-kuudesta koulusta.

Espoo Cateringin operatiivinen johtaja Hellen Junninen on seurannut keskustelua sosiaalisessa mediassa, ja sanoo, että yhtiö selvittää, mistä on kyse. Lähtökohta on, että ruokaa on aina tarjolla eikä kukaan jää nälkäiseksi.

”Olemme olleet hämmästyneitä tästä virinneestä keskustelusta, mutta selvitämme, mitä on tapahtunut ja miksi. Emme ole saaneet muuta kautta palautetta siitä, että ruoka olisi loppunut kohteissamme tänä syksynä.”

Selitykseksi on tarjottu henkilökuntapulaa, ja Junnisen mukaan Espoo Cateringilla on paikka paikoin ollut vaikeuksia saada sairaslomansijaisia. Yhtiöllä on omat kiertävät sijaisensa. Sijaisiksi on voitu palkata myös vuokratyövoimaa.

Koulujen keittiöistä löytyy vararuokaa sellaisten harvinaisten tilanteiden varalle, että päivän listalla oleva ruoka jostain syystä loppuisi. Vararuoka voi Junnisen mukaan olla esimerkiksi edellisenä päivänä tarjottua ruokaa.

Jakelussa voi tulla katko, jos ruokailijoita onkin suurempi määrä kuin keittiölle on ilmoitettu, tai päivän annos onkin jostain syystä maistunut merkittävästi tavanomaista paremmin.

Koulun oman keittiön lisäksi ruokaa on mahdollista saada pienellä viiveellä lisää myös naapurikoulusta tai Kilon valmistuskeittiöstä.

Junnisen mukaan keittiöt seuraavat ruoan menekkiä ja sitä miten, eri ruokalajit koululaisille maistuvat.

Oppilaat voivat kuitenkin aina yllättää, jos tarjolla on erityisen mieluisia ruokalajeja kuten pasta bolognesea, pinaattilettuja, kalapuikkoja, jauhelihapyöryköitä tai jauhelihapihvejä.