Nuoria kiristetään intiimikuvilla, epäilee Itä-Uudenmaan poliisi.

Itä-Uudenmaan poliisille on tullut tutkittavaksi tämän vuoden kevään ja syksyn välisenä aikana kymmenkunta tapausta, jossa nuoret ovat joutuneet kiristyksen kohteeksi intiimien valokuvien ja videoiden vuoksi. Valokuvia ja videoita on ladattu ja jaettu sosiaalisen median viestialustoilla.

Suurin osa uhreista on poikia, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa. Nuoret on saatu ottamaan itsestään kuva tai video, jossa näkyy henkilön kasvot ja intiimialue ja lähettämään se yksityisviestinä. Henkilö on kuvissa tunnistettavissa, jolloin kiristäminen on mahdollista.

Kyseessä on poliisin mukaan uusi ilmiö ja epäillyt kiristäjät toimivat usein poliisin mukaan ulkomailla. Keskustelut on usein käyty englannin kielellä.

Nuoria on kiristetty maksamaan useita satoja, jopa tuhansia dollareita rahaa. Nuoria on uhattu kuvien jakamisella heidän lähipiirille.

Poliisi kehottaa nuoria tarkoin harkitsemaan mitä ja minkälaisia kuvia itsestään kannattaa luovuttaa eteenpäin. Poliisin mukaan sosiaalisen median yksityisyysasetuksiin tutustuminen olisi suositeltavaa. Lisäksi nuorten kannattaisi poliisin mukaan harkita tarkoin keitä ottaa seuraajaksi tai keitä päästää katsomaan omia julkaisuja.