Kaupunginvaltuutetut haluavat kaupungin mukaan energiansäästötalkoisiin, mutta olivat myös huolissaan siitä, miten erityisesti vapaa-ajan palvelut voidaan myös tulevana talvena toteuttaa.

Kaupunginvaltuuston kokous käynnistyi keskiviikkona kyselytilaisuudella, jossa kaupunginvaltuutetuille tarjottiin mahdollisuus tentata pormestari Juhana Vartiaista (kok), kaupunkiympäristön apulaispormestaria Anni Sinnemäkeä (vihr) sekä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestaria Paavo Arhinmäkeä (vas) kaupungin energiapolitiikasta.

Koko kaupungin, ei vain yksittäisten ihmisten, osallistuminen energiansäästöön puhutti.

Pormestari Vartiainen kertoi, että vireillä on poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tavoite on linjata toimenpiteitä, joilla kaupunki voi omalta osaltaan säästää energiaa.

Luvassa on apulaispormestari Sinnemäen mukaan ”kattava toimenpidepaketti”, joka sisältää esimerkiksi ilmanvaihdon säätämistä, nopean aikataulun energiatehokkuusremontteja sekä katuvalaistuksen ja liikennevalojen modernisointia.

Säästäminen nähtiin välttämättömänä, jotta palveluista ei jouduta tinkimään. Toisaalta valtuustosalissa oltiin huolissaan siitä, että esimerkiksi liikuntapalveluista jouduttaisiin nipistämään.

”Meillä on energiavaltainen toimiala. On urheiluhalleja, uimahalleja, lämmitettäviä futiskenttiä. Meillä on olemassa joukko erilaisia toimia, joita pitää arvioida, laskea ja toteuttaa”, apulaispormestari Arhinmäki totesi.

Arhinmäki ei eritellyt, millaisia toimia on mahdollisesti tulevana talvena luvassa.

Arhinmäen mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan energiankulutuksen menot ovat tuplaantuneet energiakriisin myötä.