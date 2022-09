Helsingin poliisi syyllistyi KHO:n päätöksen mukaan etniseen profilointiin – ”Se on oikea ratkaisu”, kommentoi ylikomisario

Poliisit pysäyttivät kaksi tummaihoista naista kadulla kesällä 2016 katuprostituutioon liittyvän valvonnan yhteydessä.

Helsingin poliisi syyllistyi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tuoreen päätöksen mukaan etniseen profilointiin pysäyttäessään kaksi tummaihoista naista katuprostituution valvonnan yhteydessä.

KHO:n päätöksen mukaan kyse oli laittomasta syrjinnästä, sillä poliiseilla ei ollut muuta kuin ihonväriin perustuva syy epäillä naisia prostituutiosta.

”Ei me ratkaisusta sanota muuta kuin että se on korkeimman [hallinto] oikeuden ratkaisu ja se on oikea ratkaisu”, kommentoi Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola.

Porolan mukaan poliisi on ollut käsittelyssä asiasta eri mieltä.

”Emme pystyneet vakuuttamaan ulkopuolista, tässä tapauksessa oikeuslaitosta, että siellä on toimittu muulla perusteella kuin ihonvärin perusteella.”

Tilanne tapahtui Helsingin keskustassa heinäkuussa 2016. Naiset kertoivat olleensa viettämässä iltaa miespuolisen ystävänsä kanssa ravintolassa, ja he erosivat miehestä kadulla.

Miehen lähdettyä taksilla poliisit pysäyttivät naiset ja tarkastivat heidän henkilöllisyystodistukset. Asiasta nousi kohu, kun rap-artisti Musta Barbaari eli James Nikander toi tapahtuneen ilmi. Pysäytetyt naiset olivat Nikanderin äiti ja sisko.

Poliisi oli kertomansa mukaan saanut vihjetiedon alueen katuprostituutiosta. Siviilipukuiset poliisit olivat nähneet ”valkoihoisen, pitkän miehen keskustelevan kahden tummaihoisen naisen kanssa”.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi joulukuussa 2018, että kyse oli kielletystä syrjinnästä. Sittemmin hallinto-oikeus kumosi päätöksen, mutta nyt KHO piti lautakunnan päätöksen voimassa.

Porolan mukaan poliisi on käynyt prosessinsa läpi tapahtuneen jälkeen ja tehnyt tarvittavat korjaukset.

”Pyritään dokumentoimaan niitä asioita nyt toisella tavalla. Pyritään näyttämään ettemme profiloi etnisellä perusteella, vaan puutumme valvonnassa muihin asioihin”, Porola kertoo.

Tällaista tapahtumaan ei Porolan mukaan olisi koskaan saanut tapahtua. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, että poliisi olisi pysäyttämistilanteessa toiminut väärin, vaan erhe on tapahtunut siinä, millainen ymmärrys tilanteesta on välittynyt.

Porolan mukaan Helsingin poliisi aikoo jatkossa dokumentoida tarkemmin mikä on puuttumisen kynnys ja miten ihmisiä kohdataan.