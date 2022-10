Vanhaa tyyliä jäljittelevä arkkitehtuuri jakaa mielipiteitä. Arkkitehtuurin historian emeritaprofessori Aino Niskanen selittää, miksi uusvanhaa tyyliä vieroksutaan arkkitehtikunnassa.

Ruma laatikko. Näihin sanoihin tuntuu tiivistyvän monen maallikon mielipide nykyarkkitehtuurista.

Näkemys nousee usein esille esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa, kun tiedotusvälineet uutisoivat havainnekuvien kera kaupunkiin suunniteltavista rakennuksista.

Miksi enää ei rakenneta niin kuin ennen, keskustelijat kysyvät.

Kysymystä on miettinyt myös arkkitehti Esa Ruskeepää, joka asuu ja työskentelee Katajanokalla, yhdellä Helsingin arvostetuimmista jugendalueista. Hän toivoo, että yli sadan vuoden takaisia rakennustapoja voitaisiin yhä käyttää.

Vaan miksi?

Katajanokan vanhojen julkisivujen takana on suuria, jopa 30 neliön huoneita. Nykyisissä uudisrakennuksissa huonetilat ovat paljon pienempiä, eikä samanlaisia julkisivuja voi luontevasti suunnitella, sanoo arkkitehtuurin historian professori emerita Aino Niskanen.

1800–1900-luvun vaihteessa, runsaat 120 vuotta sitten, Katajanokka oli kuin Kalasatama nyt: suuri rakennustyömaa. Rakentaminen tosin oli aivan toisenlaista.

Ruskeepää pysähtyy Luotsikadulla ja havainnollistaa. Hän koskettaa yhden jugendrakennuksen seinää.

Jos kerrostalon koristeellinen rappaus kuorittaisiin, alta paljastuisi punainen tiilimuuri ja talo muistuttaisi arkkitehtuuriltaan vaikkapa 1920-luvun Etu-Töölöä: tekniset ratkaisut pysyivät pitkään samoina tyylien vaihtuessa. Jokainen tiili muurattiin paikalleen yksitellen käsityönä.

Nyt talot kootaan kuin Lego-palikat valtavista betonielementeistä, jotka on valmistettu tehtaassa.

Vuosikymmenten vyöryessä eteenpäin arkkitehtuuri on muuttunut pikkuhiljaa pelkistetymmäksi, mutta rakennustekniikka ei: siitä on tullut entistä teknisempää ja monimutkaisempaa.

Käänne tapahtui voimakkaan kaupungistumisen aikana 1950–1970-luvuilla, jolloin talonrakennuksesta tuli massatuotantoa. Rakenteet, lämmöneristeet ja julkisivuverhoukset eriytyivät omiksi kerroksikseen.

Ruskeepään mukaan kerroksellinen seinärakenne on rakennusteknisesti haastavampi ja siksi alttiimpi riskeille kuin massiivitiilimuuri.

Hän ottaa esimerkiksi kauppajätti Keskon entisen pääkonttorin Satamakadulta. Sisäilmaongelmista kärsinyt rakennus korjattiin perusteellisesti ja muutettiin osittain asunnoiksi muutama vuosi sitten.

Rakennus piti purkaa lähes täysin kantavaa runkoa lukuun ottamatta.

”Kerroksellista ulkoseinärakennetta on työlästä korjata. Jos ajatellaan pitkällä aikavälillä, pitäisi ehkä rakentaa niin kuin ennen.”

Henna Helander

Samaan näkemykseen yhtyy Suomen arkkitehti­liiton puheenjohtaja Henna Helander.

”Toivon, että mentäisiin rakenteellisesti ja teknisesti yksinkertaisempaan rakentamiseen, koska se on vika­sietoisempaa. Nyt meillä on sekarakenteet seinissä, ja ne ovat tosi herkkiä.”

Ruskeepään mielestä perinteinen rakentaminen olisi mahdollista, jos rakennusliikkeiden omistajat tyytyisivät pienempään voittoon.

”Olemme yhteiskuntana vauraampi kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on käytettävissä ennennäkemättömät resurssit. Mikään ei estäisi meitä rakentamasta toisin.”

Ruskeepää arvioi, että rakentaminen perinteiseen tapaan eli paikalla muuraamalla maksaisi pari kolme kertaa enemmän kuin nyt ja silti rakennuttajien olisi mahdollista tehdä voittoa.

Täysin toinen kysymys on sitten se, kuinka vahvasti nousevat rakennuskustannukset lopulta kuitenkin siirrettäisiin asuntojen ostajien maksettavaksi.

Keskon entinen pääkonttori Katajanokalla on muutettu muun muassa asunnoiksi. Peruskorjauksessa rakennuksen vanha, kuvassa näkyvä tiilijulkisivu piti purkaa ja rakentaa uudelleen.

Tinkiminen rakentamisen laadussa on arkkitehdin mielestä pidemmän päälle sekä taloudellisesti että ekologisesti kestämätöntä. Hän tosin myöntää, että täysin ongelmattomia eivät ole edes vanhat arvotalot.

Niissä on vuosien saatossa käytetty erilaisia terveydelle haitallisia aineita, kuten kreosoottia ja asbestia. Puiset ovet ja ikkunat vaativat erityistä huolenpitoa.

”Toisaalta massiivitiiliseinä on käytännössä ikuinen. Tiilimuurit lämpenevät auringonvalossa, ja illalla ne luovuttavat hitaasti lämpöä. Rakennukset elävät vuorokauden rytmin mukana”, Ruskeepää sanoo.

”Jos miettii uutta rakennustapaa, talot ovat periaatteessa kuin koneita. Niitä jäähdytetään päivällä ja lämmitetään illalla koneellisesti.”

Myös painovoimaisesta ilmanvaihdosta on nykyrakentamisessa lähes kokonaan luovuttu. Ruskeepään mukaan vanhojen tekniikoiden hyödyntämisestä on tehty säätelyllä vaikeaa.

Kerrostalossa Kauppiaankadulla Helsingin Katajanokalla näkyy jugendrakennukselle tyypillisiä muotoja ja yksityiskohtia.

” ”Asuinrakentamisessa pitäisi kantaa suurempaa vastuuta siitä, että luomme viihtyisää ympäristöä.”

Jatkamme kierrosta Katajanokalla. Ruskeepää huomauttaa, että kaikki katujen varsilla kohoavat rakennukset eivät ole esteettisesti erityisen tasapainoisia.

”Jugendarkkitehtuuriin liittyy muotoaiheita ja teemoja, jotka tuntuvat toisinaan oudoilta”, hän sanoo.

”Tässä on kuitenkin vahva paikan tuntu. Syy, miksi ihmiset viihtyvät täällä, ei ole mikään yksittäinen rakennus. Helsingin vanhat asuinalueet ovat tyylistä riippumatta hyvin urbaaneja, ja rakennukset sulautuvat yhdessä arvokkaaksi kaupunkiympäristöksi.”

Ruskeepään mielestä uusien kaupunginosien suunnittelussa ei ole pystytty samaan.

”Asuinrakentamisessa pitäisi kantaa suurempaa vastuuta siitä, että luomme viihtyisää ympäristöä ennen kaikkea tuleville sukupolville. Kaupunki on aina ollut kollektiivinen projekti.”

Toista Katajanokkaa tuskin tulee.

Vanhaa jäljittelevä tyyli ei ole ollut suuressa suosiossa Suomessa sen enempää kuin vanhat rakennustavatkaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kun esimerkiksi Merimiespalvelukeskus rakennutti Katajanokalle kerrostalon, silloiselle Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle jugendarkkitehtuuria ilmentävä suunnitelma ei sopinut. Sen sijaan Linnankadulle nousi vuonna 2017 moderni kerrostalo.

Helsingin Katajanokalle valmistui muutama vuosi sitten uusi kerrostalo. Rakennuttaja olisi halunnut talon ilmentävän alueen jugendarkkitehtuuria, mutta Helsingin kaupungille se ei sopinut. Pelkistetyn rakennuksen julkisivusta puuttuvat jugendille tyypilliset yksityiskohdat, kuten ikkunaerkkerit ja ornamentit.

Lue lisää: Katajanokalle haluttiin rakentaa uusi jugend-talo, mutta Helsinki kielsi aikeet – miksi kaupunkiin ei saa rakentaa vanhannäköisiä rakennuksia?

Lue lisää: Keskelle peltoa alettiin rakentaa 20 vuotta sitten idyllistä asuinaluetta, josta tuli jättimenestys – Miksi Vantaan Kartanonkoski jäi yksittäiseksi onnenpotkuksi?

Vantaalla päätettiin olla rohkeampia ja toteuttaa kokeilu, jonka tuloksena syntyi kokonainen Kartanonkosken asuinalue 2000-luvun alussa.

Ruotsista vaikutteita saaneen ja uustraditionalistisin periaattein toteutetun alueen arkkitehtuuri henkii 1920-luvun klassismia – ja jakaa mielipiteitä.

Osa arkkitehdeista on vieroksunut uusvanhaa tyyliä. Osa on arvostellut aluetta siitä, että rakennuksia ei toteutettu perinteisillä menetelmillä: ne ovat tavallisia betonielementtitaloja, vaikka näyttävätkin vanhemmilta kuin oikeasti ovat.

Arkkitehtuurin historian professori emerita Aino Niskanen pitää Kartanonkosken kokonaisuutta Vantaalla sympaattisena pienen mittakaavansa tähden. ”Vanhahtava tunnelma on saatu aikaan kattomuodoilla ja talojen hahmoilla. Sen hintana on ollut, että isoja parvekkeita on vähän ja tarpeelliset aputilat on sijoitettu täyttämään pihoja erilaisin vajoin.”

Miksi uusvanhaan arkkitehtuuriin suhtaudutaan arkkitehtikunnassa niin nuivasti?

Suomen arkkitehtiliiton Henna Helanderin mukaan arkkitehtuuri ilmentää aina omaa aikakauttaan ja estetiikka on vain arkkitehtuurin yksi, joskin tärkeä ja näkyvä osa.

Samaa mieltä on Arkkitehtuurin historian professori emerita Aino Niskanen.

”Emmehän me halua myöskään pukeutua turnyyreihin”, Niskanen sanoo.

Turnyyri oli 1800-luvun loppupuoliskolla käytetty naisten puvun takapuolen kohdalla oleva tukirakenne, jonka oli tarkoitus kohottaa hameosaa.

Aino Niskanen

Niskasen mielestä vanha tyyli myös koetaan keinotekoisena ja sen jäljittely tuottaa helposti kömpelöiltä kopioilta näyttäviä taloja. Kömpelyydellä hän sanoo tarkoittavansa esimerkiksi erityyppisiä mittasuhteita kuin ennen.

”Ei ole helppoa suunnitella julkisivuja asuntopohjiin, jotka ovat erilaisia kuin ennen. Vanhoja julkisivuja vaikkapa Katajanokalla katsellessa on hyvä huomata, että niiden takana olevat huoneet voivat olla tosi suuria, jopa 30-neliöisiä”, Niskanen sanoo.

”Kun nykyään monet huonetilat ovat kooltaan tuosta murto-osan, ei samanlaisia fasadeja voi luontevasti suunnitella.”

Nykyisin suosittuja suuria lasitettuja parvekkeita olisi myös vaikeaa sijoittaa vanhoihin taloihin.

Arkkitehtuurimuseon tutkimus- ja tietopalvelupäällikön viransijainen Petteri Kummala näkee, että arkkitehtuuri on yksi taiteen muoto eikä taiteilijan luovuutta voi kahlita menneeseen.

”Jos aina vain toistetaan vanhaa, onhan se tylsää ammatillisesti.”

Petteri Kummala

Toisaalta arkkitehti ei yksin päätä kaikesta. Talon rakentaminen on kuin elokuvan tekemistä, jossa on budjetti ja rahoittaja, Kummala sanoo.

”Kun kaikki muu kuin suorakulma maksaa lisää, siinä täytyy maksajalla olla taustalla kulttuuritahtoa, että syntyy jotain kiinnostavaa ja erilaista, jota ei ole ennen nähty. Amos Rex on hyvä osoitus siitä, että tilaajalla on uskallusta ja rahaakin.”

Kummala ei allekirjoita väitettä siitä, että suomalainen arkkitehtuuri olisi tylsää, vaikkei se wow-arkkitehtuuria aina olisikaan.

Vuosisatoja sitten taloissa voitiin käyttää koristeellisia ornamentteja, koska käsityöläisen työstä maksettiin vähän, Niskanen sanoo.

”Julkisivut saivat mutkitella yksilöllisemmin samoista syistä: rakentaminen oli halvempaa.”

Nyt koristelu on toisenlaista: yhä enemmän käytetään muun muassa graafista betonia ja värejä.

Niskasen mielestä oiva esimerkki on Arabianrannassa. Vuoden betonirakenteena 2011 palkitussa Flooranaukion kerrostalokorttelissa on hyödynnetty Arabian tehtailta syntyvää jäteposliinia, josta on tehty mosaiikkikuvioita seinään.

Helander nostaa esiin harjakatot ja muut kattotyypit, jotka ovat jälleen alkaneet yleistyä rakennuksissa tasakattojen sijaan.

”Ensimmäisiä kattojen ja ullakoiden uutta tulemista ennakoivia kohteita oli arkkitehti Tuomo Siitosen voittama kutsukilpailu vuodelta 2006. Leppäsuolla Mechelininkadun ja Pohjoisen Rautatiekadun kulmassa olevassa korttelissa on käytetty todella pitkiä katonlappeita. Ensimmäisessä talossa on myös korkeita piippuja, rytmiä ja yllätyksellisyyttä.”

Kaltevia kattoja 2000-luvulla valmistuneissa asuintaloissa Helsingin Leppäsuolla.

Mosaiikkikuvioilla koristeltu kerrostalo Helsingin Arabianrannassa.

Mosaiikkikuviot on tehty Arabian tehtaiden jäteposliinista.

Helsingin Honkasuolle nousee perinteiseen tapaan rakennettu hirsirivitalo.

Graafista betonia Hämeenlinnan maakunta-arkiston julkisivussa.

Rakennusyhtiö Skanskan pääkonttorin ikkunoiden aurinkosuojat Helsingin Ruskeasuolla esittävät Rooman vuoden 1700 asemakaavaa, joka on sijoitettu tammenlehden päälle.

Sama Rooman asemakaavan ja tammenlehden yhdistelmä toistuu graafisessa betonissa.

Täysin vanhan mallin mukaisia rakennuksia on tehty myös Suomessa. Sellainen on muun muassa hotelli Kämp Pohjoisesplanadilla. Arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema rakennus vuodelta 1887 purettiin 1960-luvun lopulla ja rakennettiin uudelleen.

Helsingin yliopiston päärakennuksen 1930-luvun laajennus muistuttaa hyvin paljon alkuperäistä Carl Ludvig Engelin 1800-luvun empiretyyliä.

Ajatus vanhojen tyylien ja rakennustapojen hyödyntämisestä on Arkkitehtuurimuseon Petteri Kummalan mielestä kiehtova. Hän ei kuitenkaan usko, että traditionalismi tuottaisi suuressa mittakaavassa laadukasta lopputulosta.

Hänestä traditiokaipuu on osittain harhakuvaa.

”Jos ajattelee esimerkiksi Katajanokkaa, se on luotu porvarilliselle asumiselle. Yhteiskuntaluokkiin perustuva tilajako on käytännössä hävinnyt. Asunnot eivät ole kaikkein käytännöllisimpiä esimerkiksi pohjasuunnittelultaan”, Kummala sanoo.

”Siinä suhteessa 1970-luvun elementtirakentamisen tuottama asuntopohja on toimivampi.”

Henna Helanderin mukaan muualla Euroopassa, kuten Puolassa ja Saksassa, on kopioitu enemmän vanhaa kuin meillä, koska siellä iäkkäämpää rakennuskantaa on ollut runsaammin, ja kaupunkien identiteetti on pommitettu sotiessa.

”Meidän rakennusperinnöstämme yksi prosentti on rakennettu ennen 1900-lukua.”

Helander sanoo, että suomalainen rakennusperintö on ylipäätään melko koristeetonta ja yksinkertaista, jopa Engelin piirtämässä Helsingin keskustassa. Jugend taas oli esiaste modernismille ja merkittävä syy sille, miksi modernismi sai Suomesta niin nopeasti jalansijaa.

1800-luvun lopulla oli lyhyt kertaustyylien kausi, jolloin syntyi Helanderin sanoin ”upeita taloja”. Monia niistä tosin purettiin 1960-luvulla.

”Sitä, että nyt pitäisi palata kopioiden johonkin, joka ei koskaan ole ollut meidän valtavirtaa missään määrin tai joka ei suoraan liity omaan historiaamme, en ihan ymmärrä.”

Helander kuitenkin painottaa olevansa vanhojen rakennusten suuri ystävä. Hänestä valtaosa ennen vuotta 1945 rakennetuista taloista pitäisi säilyttää tuleville sukupolville.

”Ja 1900-lukua vanhemmat rakennukset melkeinpä poikkeuksetta.”

