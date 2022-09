Britannian suurlähetystön portin vieressä paloivat hautakynttilät. Ihmiset saapuivat ripotellen paikalle laskemaan kukkia.

Helsingissä Britannian suurlähetystön edustalle on laskettu neilikoita, ruusuja ja harsokukkia. Kaivopuistossa lähetystön edustalla hautakynttilät palavat portin kyljessä valkoisten ja punaisten kukkien vieressä.

Liput on laskettu puolitankoon myös kadun toisella puolella olevassa Yhdysvaltain suurlähetystössä ja naapurissa olevassa Ranskan suurlähetystössä. Poliisipartio seuraa tilannetta etäältä. On rauhallista.

Lippu oli laskettu puolitankoon.

Paikalle saapuu ripotellen ihmisiä jalan. Noin puoli kymmenen aikaan aamulla anglofiiliksi (brittiläisen kulttuurin ihailija) tunnustautuva John Ahlfors ajaa hiljalleen Piaggiolla paikalle ja laskee kimpun muiden kukkien joukkoon.

Ahlfors oli eilen oopperassa, kun sai kuulla kuolemasta. Ensireaktio oli hämmennys ja suru.

”Kuningatar on edustanut pysyvyyttä muuten sekavassa maailmassa.”

Aamukahvit herraseurueessa juotuaan, hän päätti lähteä suurlähetystölle tuomaan herraseurueen yhdessä lähettämät kukat.

Ahlforsin mukaan surun lisäksi tilanne tuo uuden alun. Hän ei tunnustaudu rojalistiksi, mutta historiallinen tapahtuma olisi saanut hänet lähtemään Britanniaan.

”Googlailin yöllä lentoja Lontooseen, mutta ne oli loppuunmyyty.”

Eläkkeellä oleva Paul Slaney poikkesi aamulla suurlähetystön edustalla.

Myös toinen mopoilija saapuu myöhemmin paikalle. Paul Slaney laskee kimpun, katsoo puolitangossa olevaa lippua ja pitää lyhyen hiljaisen hetken.

Brittiläinen Slaney on asunut Suomessa 18 kuukautta. Hän kertoo olevansa poissa tolaltaan Elisabet II:n kuolemasta.

”Hän oli lähes isoäiti brittiläisille.”

Slaneyn mukaan Britannia on hyvässä tilanteessa ja turvassa, vaikka kuningatar on kuollut. Hänen mukaansa uusi kuningas Charles on hyvä mies, kuten myös prinssi William.

Slaney aikoo katsoa hautajaiset Suomesta käsin television välityksellä.

Ulriikka Johanssonille kuningatar Elisabet II edusti kuninkaallisia ja koko instituutiota.

Mustiin pukeutunut Ulriikka Johansson päätti poiketa työmatkallaan suurlähetystön luona jättämässä kukat.

”Tämä on tietynlaisen aikakauden loppu.”

Hän odotti, että paikalla olisi ollut enemmän ihmisiä. Kukkien tuominen merkitsee hänelle kunnioituksen osoitusta historiallisena hetkenä.

Samoilla linjoilla on myöhemmin jalkaisin paikalle saapuva Tarja Peromaa.

”Tämä on varmasti briteille iso menetys.”

Kukkakimppujen ja hautakynttilöiden joukosta pilkistää osanottokortti, joka on jätetty vaaleaa punaa hohtavien ruusujen kylkeen. Sen sanat tiivistävät syysauringossa paikan päälle saapuneiden ihmisten tunnelmat.

”Kiitos uskollisesta palveluksestasi. Sinua jäädään kaipaamaan kipeästi.”