Levottomuus ja väkivaltaiset tilanteet ovat lisääntyneet selvästi, mutta kukaan ei toistaiseksi tiedä, miksi.

Jotain poikkeuksellista on nyt meneillään Helsingin katukuvassa päihteidenkäyttäjien keskuudessa. Tämä on tuntuma, joka on välittynyt päihdetyöntekijöille sekä A-Klinikkasäätiölle.

”Meidän kenttätyöntekijöiltä on tullut nyt tiuhaan viestiä, että kaduilla on tavallista enemmän aggressiivisuutta ja levotonta käytöstä. Olemme miettineet, onko kyse jostain uudesta huumausaineesta, joka on saapunut Suomeen, vai mistä tämä kertoo”, sanoo A-Klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso Helsingistä.

Dal Maso twiittasi asiasta keskiviikkona.

Twiittiin vastasi myös muiden järjestöjen päihdetyöntekijöitä, jotka kertoivat huomanneensa saman: jotain epätyypillistä on nyt meneillään.

Samansuuntaista viestiä on tullut myös A-Klinikkasäätiön Katuklinikka-tiimeiltä Oulusta ja Tampereelta, Dal Maso kertoo.

Tilanteiden poikkeavuudesta kertoo sekin, että päihdetyöntekijät ovat toivoneet tavallista enemmän niin sanottuja purkuja, eli sitä, että ahdistavat tilanteet käydään läpi työpäivän jälkeen esihenkilöiden johdolla. Purkuja tehdään toki tavallisestikin, mutta nyt niitä on tarvittu tiiviimmin.

”Meidän työntekijät ovat nähneet aika paljon kaikenlaista eivätkä kauhean pienestä hätkähdä. Nyt he ovat epätyypillisen usein joutuneet tilanteisiin, joissa on ollut väkivallan uhkaa”, Dal Maso kertoo.

muutos päihteidenkäyttäjien aggressiivisuuden lisääntymisessä on tapahtunut parin kolmen viikon sisällä. A-Klinikkasäätiöllä on Helsingissä viisi päihdetyöntekijää niin sanotusti kenttätyössä eli partioimassa kaduilla ja kolme matalan kynnyksen toimipisteessä työskentelevää työntekijää. He raportoivat uhkaavista tilanteista lähes päivittäin.

”Ensin mietimme, onko kyse siitä, että ihmisillä oli vain rahat yleisesti loppu. Mutta tuet ehtivät tulla tässä välissä, eli se ei ole selittänyt aggressiivisen käytöksen lisääntymistä.”

A-Klinikkasäätiössä tilannetta seurataan aktiivisesti.

”Huoli on kova. Jotain on tekeillä. Emme tiedä vielä, mitä”, Dal Maso sanoo.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) johtaja Mika Salminen osoitti vastikään huolensa huumeidenkäyttäjien tilanteesta. Hänen mukaansa nuorten huumekuolemien lisääntyminen on osoitus huumepolitiikan ja koko yhteiskunnan epäonnistumisesta.

Salminen vaatii myös nykyistä parempaa hoitoa ihmisille, joilla on päihdeongelman lisäksi mielenterveysongelma. Hänen mukaansa huumehaittoja voitaisiin vähentää muun muassa valvottujen käyttöhuoneiden avulla ja huumeiden käytön rangaistavuudesta pitää ”uskaltaa luopua”.

”Rangaistukset eivät estä käyttöä vaan sysäävät ihmiset vain entistä pahemmin syrjään”, hän sanoi HS:n eilen julkaisemassa jutussa.

THL on jo vuosia vaatinut kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista.