Lohjan sairaalan synnytysosaston työntekijät sanovat, että tuskin kukaan suostuisi siirtymään pääkaupunkiseudulle töihin, jos osaston toiminta lopetetaan.

”Synnytysosaston lopettaminen olisi selkeää naisvihaa.”

Näin sanoo ammattilainen Lohjan sairaalan synnytysosastolta, jonka lopettamista työntekijät pelkäävät.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Matti Bergendahl mainitsi lopettamisen esimerkkinä säästöistä, joilla Hus voisi selvitä jopa 95 miljoonan euron vajeesta ensi vuoden budjetissa. Virallisesti lopettamista ei ole vielä esitetty, mutta kokonaispotista määrää sote-uudistuksen jälkeen valtio.

Lohjan synnytysten lopettaminen pakottaisi vaikka Hangossa asuvan synnyttäjän matkustamaan Espooseen tai Helsinkiin.

Vaikutukset ulottuisivat myös Jorviin ja Naistenklinikalle. Niistä ohjataan nykyisinkin ruuhkien vuoksi jatkuvasti potilaita Lohjalle, eivätkä Lohjan ammattilaiset halua töihin pääkaupunkiseudulle.

Juttuun on haastateltu kolmea rivityöntekijää Lohjalta. HS ei julkaise heidän nimiään, koska he pelkäävät joutuvansa vaikeuksiin. Jutussa myös osaston­ylilääkäri Hanna Rouhe kertoo, millainen paikka synnytysosasto on.

Lohjan pienellä synnytysosastolla synnytysten määrä kasvoi viime vuonna 1 400:aan. Lohja hoitaa matalan riskin synnytyksiä, etukäteen haastavimmiksi tiedetyt on keskitetty Naistenklinikalle.

Osa synnyttäjistä hakeutuu Lohjalle toiselta puolelta Uuttamaata, koska sillä on saman­tapainen hyvä maine kuin jo lopetetulla Tammisaarella.

”Se tunnetaan ihmisläheisenä paikkana, jossa synnyttäjien kohtaaminen ja synnytysten lääketieteellinen hoito on onnistuttu yhdistämään poikkeuksellisen hyvin. Se on myös tutkimustiedon valossa erittäin turvallinen paikka synnyttää”, kuvailee Kamppailu synnytyksestä -hankkeen johtaja ja sosiologian dosentti Kaisa Kuurne, joka on tutkinut laajalti synnytyskulttuuria.

Lohjalla on poikkeuksellista esimerkiksi se, että sama lääkäri tai kätilö voi jatkaa perheen kanssa raskauden aikana, synnytyksessä ja sen jälkeen. Synnytyssuunnitelmiin ehditään tutustua.

Jokainen synnytys käydään lapsivuodeosastolla läpi, ja yleensä synnyttäneen kanssa puhuu nimenomaan synnytyksen hoitanut ammattilainen.

Lohjan sairaala vuonna 2019.

Kaikki haastateltavat pitävät pienen yksikön etuna myös sitä, että töitä tehdään samassa kerroksessa, kätilöt kiertävät eri tehtävissä ja kaikki ammattilaiset tuntevat toisensa.

”Vahvuuksiamme ovat ihmisten kohtaaminen ja hyvä tiimityö”, Rouhe sanoo.

Lääketieteen mittareilla tulokset ovat erinomaisia.

Lohjalla joudutaan turvautumaan esimerkiksi keisarileikkauksiin sekä vastaaviin riskejä ja kustannuksia lisääviin toimenpiteisiin muita Husin sairaaloita vähemmän. Siellä synnyttäminen on tuoreen auditoinninkin perusteella vähintään yhtä turvallista kuin suurissa sairaaloissa.

Lohja saa parhaita arvosanoja myös Husin asiakas­tyytyväisyyskyselyissä. Sillä on ainoana Uudellamaalla Maailman terveysjärjestö WHO:n vauva­myönteisyys­sertifikaatti, joka kertoo esimerkiksi onnistumisesta imetyksen tukemisessa.

Rouhe on erikoistunut pelkopotilaisiin, joita Lohjalle hakeutuukin paljon.

”Raskauden aikainen hoito ja synnytyskokemus vaikuttavat äidin mielialaan ja siten koko perheeseen. Varsinkin lapseen, varhaiseen vuorovaikutukseen hänen kanssaan. Niillä on tutkitusti vaikutusta perheen lapsilukuun ja sitä kautta syntyvyyteen.”

Keväällä 2021 kätilöt eri puolilta Uuttamaata nostivat esiin, että he pelkäävät synnyttäjien ja lasten turvallisuuden puolesta sairaaloiden ruuhkien vuoksi.

Huoli ei ole hälvennyt, ammattilaisista on kova pula.

Lohjalle ohjataan useita kertoja viikossa potilaita muista Husin sairaaloista jopa kesken synnytyksen käynnistyksen, koska muualla on täyttä. Toisinaan Uudeltamaalta lähetetään synnyttämään jopa Kotkaan, Turkuun, Lahteen tai Hämeenlinnaan.

Matkasynnytysten määrä onkin kasvanut muuta Suomea nopeammin. Lohjalla on kehitetty Kätilö kentällä -mallia, jossa kätilö lähtee ambulanssin matkaan, kun vauvan pelätään syntyvän sairaalan ulkopuolella.

Tilatkin ovat pitkään olleet sairaaloissa tiukassa. Naistenklinikkaa ja Jorvia on remontoitu vaihe kerrallaan. Helsingissä edelleen esimerkiksi uudelleensynnyttäjät ohjataan toipumaan viereiseen hotelliin.

Vaikka tiloja saataisiin, henkilökuntaa ei Lohjan ammattilaisten mielestä saataisi pääkaupunkiseudulle keskittämällä synnytyksiä lisää.

Moni on siirtynyt Lohjalle uupuneena suurista sairaaloista, koska kokee, että siellä voi tehdä työtään eettisesti kestävästi. Jos Lohja suljetaan, työntekijät eivät usko jäävänsä mihinkään Husin sairaaloista.

Kaikki kuvaavat säästöjä sanalla absurdi. Yksi ihmettelee, miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että Suomessa piti olla synnytys­talkoot.

”Perheen perustamista pitää tukea kaikin keinoin. Yhteiskunnan kuuluu säästöjen sijaan keskittyä siihen, että perheet voisivat hyvin.”

Synnytysosaston lopettaminen ei lopettaisi Lohjalta vain synnytyksiä. Samalla naistentautien päivystys ja gynekologiset leikkaukset siirtyisivät Helsinkiin asti, kun anestesiaa ei olisi enää ympäri vuorokauden saatavilla.

Husin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen ei tahdo tässä vaiheessa kommentoida Lohjan lopettamisen mahdollisia seurauksia, koska kyseessä on vasta toimitusjohtajan heitto eikä virallinen ehdotus leikkauspäätökseksi.

Hän sanoo, että synnytysten määrä on vähentynyt kymmeneksen verrattuna pandemian aikaiseen pieneen vauvabuumiin. Siinä mielessä synnytys­sairaaloissa ei ole tällä hetkellä yhtä pahaa ruuhkaa kuin jokin aika sitten, mutta synnyttäjien lähettäminen toiseen sairaalaan on arkea.

”Potilaita ohjataan joustavasti täydestä sairaalasta sellaiseen, missä on vähemmän potilaita. Siinä ei ole kyse sairaalan sulusta vaan hyvästä ja yksilöllisestä hoidosta”, Heinonen sanoo.