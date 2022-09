Vuosikymmeniä jatkunut vääntö Linnunlaulun huvilan kunnostuksesta nousi esille: Kaupunki haluaa saada vanhan uhkasakon nyt maksuun.

Kaupungilla ja yli 130-vuotiaan huvilan omistajalla on voimakkaita näkemyseroja huvilan kunnostustavoista ja -tahdista.

Helsingin kaupunki painostaa jälleen Linnunlaulun huvilan omistajaa ränsistyneen talon kunnostamiseen. Kaupunki esittää nyt neljän vuoden takaisen uhkasakon maksettavaksi saattaminen.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ehdotusta sakkomaksun perimiseksi tiistaina.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että huvilan omistajalle Aulis Junekselle määrätyt kymmenien tuhansien eurojen uhkasakot tuomitaan maksuun, sillä Junes ei ole tehnyt kaupungin edellyttämiä korjaustöitä odotetussa aikataulussa.

Kyseessä on Junekselle vuonna 2018 asetettu uhkasakko. Uhkasakko asetettiin, jotta Junes maalauttaisi rakennuksen julkisivut sekä kunnostaisi räystäät ja syöksytorvet sekä pihamaan hulevesijärjestelmän. Rakennustarkastajan vierailu huvilalla paljasti, että toimenpiteitä ei ole vieläkään tehty.

Näiden toimenpiteiden laiminlyöminen maksaa Junekselle 31 000 euroa. Uhkasakot Junes joutuu maksamaan Suomen valtiolle.

Kyseessä on kaupungin ja yli 130-vuotiaan huvilan omistajan näkemyserot siitä, kuinka Linnunlaulun huvila-alueella Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välisellä alueella sijaitsevan huvilan kunnostus tulee suorittaa.

Vuonna 2018 kaupunki velvoitti Juneksen tekemään edellä mainitut kunnostustyöt 1.11.2019 mennessä. Hallinto-oikeus pidensi määräaikaa 13 kuukaudella Juneksen valitettua päätöksestä.

Rakennusvalvonta vierailu huvilalla huhtikuussa. Rakennusvalvonnan raportin mukaan mitään määrättyjä kunnostustöitä ei oltu tehty.

Paikan päällä havaittiin myös lisää puutteita. Rakennuksen sadevesijärjestelmä todettiin puutteelliseksi niin, että katolta tippuva vesi aiheuttaa kosteusvaurioita rakennuksen rakenteisiin.

Huvilan omistaja Aulis Junes antoi kaupungille vastineen, jossa vakuutti, ettei vesi valu rakenteisiin eikä muodosta vesilammikoita, kuten rakennusvalvonta omassa tarkastusraportissaan kertoi.

Juneksen mukaan hirsikerroshuvila on säilynyt kosteudelta ja homeelta ja huvilan ympärillä oleva puusto suojaa rakennusta osittain sademyrskyltä.

Kaupungin mukaan Juneksella ei kuitenkaan ole ollut pätevää syytä jättää määrättyjä kunnostuksia tekemättä. Juneksella on ollut 4,5 vuotta aikaa suorittaa toimenpiteet, ”mikä on enemmän kuin riittävä aika”, todetaan esityksessä.

Junes itse on kertonut haluavansa kunnostaa rakennuksen perinteisin keinoin. Asiasta on jopa Helsingin käräjäoikeuden päätös vuodelta 2007, jonka mukaan Juneksella on oikeus valita juuri perinnerakentaminen työtavakseen.

Kaupunki on yrittänyt vauhdittaa kunnostusurakkaa vuosien varrella useilla velvoitteilla ja uhkasakoilla.

Junes on laiminlyönyt kaupungin mukaan myös rakennuksen parvekkeiden kunnostuksen. Parvekkeiden osalta asiaa käsitellään myöhemmin kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaostossa.

Koska rakennus sijaitsee Helsingissä keskeisellä paikalla aivan pääradan vieressä, rakennuksen ympäristöään rumentava kunto korostuu erityisen merkittävästi Helsingin kaupunkikuvassa, kaupunkiympäristölautakunnan esityksessä todetaan.