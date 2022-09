Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakentuva Raide-Jokeri vauhdittaa asuntokauppaa raitiolinjan varrella.

Asuntokauppa käy vilkkaana usealla Raide-Jokerin reitin varrella.

Tämä eroaa pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiden yleisestä näkymästä kuluneen vuoden aikana, jonka aikana ollaan myyty vähemmän asuntoja viime vuoteen nähden.

Raide-Jokerin varrelle muuttaa Huoneistokeskuksen tiedotteen mukaan erityisesti lapsiperheitä, joita houkuttelevat alueelle Raide-Jokerin myötä paranevat kulkuyhteydet.

Tämän vuoden aikana vanhoja asuntoja on myyty Raide-Jokerin varrelta Helsingissä enemmän kuin Espoossa. Tätä selittää se, että Espoossa Raide-Jokerin valmiusaste on hiukan Helsingin puolta jäljessä. Asuntoja on myyty kuluneen vuoden aikana etenkin Raide-Jokerin varrella olevilta Veräjämäestä, Pajamäestä ja Maunula-Suursuolta.

Heti perässä tulevat Huoneistokeskuksen mukaan Metsälä-Oulunkylä, Munkkivuori-Niemenmäki ja Roihuvuori.

Leppävaarassa ja Tapiolassa samaa nousutrendiä ei vielä ole näkyvissä.