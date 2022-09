Ruoholahden leikkipuisto on suljettavien listalla. Heidi Auvisen (vas.) ja Martina Westmanin perheille sulku tietää hankaluuksia arkeen. ”Todella surullista on, että jos henkilöstövaje on syy sille, ettei voida pitää palveluita auki. En tiedä yhtään, miten nyt järjestän isomman lapseni iltapäivähoidon”, Auvinen sanoo. Kuvassa myös Auvisen lapsi Alya Traore sekä Westmanin lapsi Emma Westman.