Tuomari sai kirjallisen varoituksen someviestinnästään.

Helsingin hovioikeus on antanut määräaikaiselle hovioikeusneuvokselleen kirjallisen varoituksen epäasiallisesta tviittailusta. Tviitit on tiedotteen mukaan julkaistu 2. elokuuta. Hovioikeudenneuvos on hovioikeuden jäsenen, siis tuomarin, virkanimike.

”Hovioikeuden presidentti Asko Välimaa on katsonut päätöksessään, että hovioikeudenneuvoksen Twitterissä julkaisemat toiseen henkilöön kohdistuvat viestit ovat olleet varsin jyrkkiä ja häntä halventaviksi ja loukkaaviksi katsottavia ja siten epäasianmukaisia ja sopimattomia”, tiedotteessa sanotaan.

Hovioikeus ei kerro varoituksen saaneen neuvoksen nimeä eikä sitä, mitä tämän tviitit ovat tarkalleen sisältäneet.

Tiedotteessa todetaan, että tuomareilla on lähtökohtaisesti yhtä laaja sananvapaus kuin kenellä tahansa. Tuomarin on kuitenkin huolehdittava, ettei hän käytöksellään vaaranna puolueettomuuttaan tai luottamustaan. Hovioikeus katsoo, että hovioikeudenneuvos on tässä epäonnistunut.