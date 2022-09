Tällä viikolla ratsioita järjestetään myös Kuopiossa, Porissa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.

Autonrengasliiton, Liikenneturvan ja poliisin jokasyksyiset rengasratsiat alkoivat maanantaina Helsingistä. Sakkorajan eli 1,6 millimetrin urasyvyyden alittavia renkaita tuli vastaan kahdet. Tällä viikolla ratsioita järjestetään myös Kuopiossa, Porissa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.

Valtakunnallisten ratsioiden tavoitteena on muistuttaa rengasturvallisuudesta syksyn sadekeleillä ja aktivoida autoilijat tarkkailemaan renkaidensa kuntoa. Lain minimivaatimus kesärenkaiden urasyvyydeksi on 1,6 millimetriä. Autonrengasliitto kuitenkin muistuttaa, että sadekelillä jo alle 4 millimetriä syvillä urilla ajettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Rengasratsiaa on järjestetty vuodesta 1997 lähtien.