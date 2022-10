Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat niin pahasti rikki, että se uhkaa jo henkiä. Miten tämä korjataan?

Suomen monimutkaisin ongelmavyyhti lienee yhä syvenevä sosiaali- ja terveyspalvelujen kriisi.

Sairaaloiden päivystykset ovat niin ruuhkaisia, että jopa ambulanssilla saapuvat jonottavat. Vanhusten hoivakodeista ja kotihoidosta puuttuu hoitajia. Lasten­suojelussa huostaanotot lisääntyvät, kun apua ei saa ajoissa.

Samaan aikaan pitäisi selviytyä pandemian jälkihoidosta ja vuodenvaihteen sote-uudistuksesta.

Mistä ongelmia pitäisi lähteä korjaamaan?

Pyysimme keskenään hyvin erilaisia ihmisiä miettimään ratkaisua. Toisilla on valtaa, toisilla ei. Korjausehdotus sai olla pieni ja käytännöllinen tai maailmoja syleilevä.

Kaikkia on haastateltu samoin, mutta toimituksessa on tiivistetty vastauksia.

Maaret Castrén

Hus Akuutin toimialajohtaja, professori, kaupunginvaltuutettu (kok)

”Potilaat eivät pääse pahasti ruuhkautuneeseen erikoissairaanhoitoon esimerkiksi siksi, että siellä odottaa potilaita, joille ei ole paikkaa pahasti ruuhkautuneessa perusterveydenhoidossa. Aloittaisin solmun avaamisen kotisairaanhoidosta. Sinne pitää saada lisää resursseja ja henkilökuntaa vaikka siirtämällä väliaikaisesti muualta ja käyttämällä esimerkiksi hoiva-avustajia.”

”Ammattilaisia ei ole missään tarpeeksi, vaikka työ sinänsä on merkityksellistä. Meillä on paljon tekemistä työn houkuttelevuuden kanssa, ja palkka on osa tätä.”

Merja Etholén-Rönnberg

Aktivisti, eläkeläinen, johti aiemmin Itä-Helsingin vanhuspalveluja

”Kaikkialle Suomeen tarvitaan vanhusneuvoloita, joita varten me aktivistit olemme aloittaneet myös kansalaisaloitteen. Siis yhden luukun periaatteella ja matalalla kynnyksellä toimivia paikkoja, jotka auttavat, oli sitten kyseessä neuvonta tai pääsy ympärivuorokautiseen hoivaan.”

”Ensimmäinen askel olisi noudattaa nykyistä lakia. Jokaiselle ikääntyneelle pitää nimittää hänen asioitaan hoitamaan oma työntekijä. Monilla paikkakunnilla terveydenhuoltoon on nyt vaikea edes saada yhteyttä.”

Maija Haapala

Tiktok-sossu, espoolainen lastensuojelun sosiaalityöntekijä, tutkija

”Meillä on paljon tutkittua tietoa siitä, millainen apu olisi ihmisille oikeaan aikaan vaikuttavaa. Pitäisi vain tehdä poliittisia päätöksiä valtion ja hyvinvointialueiden tasolla sen tiedon pohjalta. Kyse on siitä, millaista hyvinvointia halutaan tuottaa julkisissa palveluissa, esimerkiksi peruskoulussa, neuvolassa, sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa.”

”Omalla alallani lastensuojelussa ammattilaiset karkaavat muualle, koska työtä ei ole mahdollista tehdä eettisesti kestävästi. Pitäisi saada keskittyä siihen, mikä on oleellisinta perustyötä.”

Lara Juvonen

Yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Helsingistä

”Viikko olisi inhimillinen aika päästä lääkäriin. Lääkärinvirkoja pitää siis lisätä terveyskeskuksiin, samoin psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja sairaanhoitajia. Hoitajien työuupumukseen ja kehnoon palkkaukseen pitää puuttua. Lääkärit taas valitsevat yksityisen, elleivät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työtapaan sekä työn hallinta ja imu parane.”

”Lääkäri pitää saada mukaan jo hoidon tarpeen arviointiin. Vastaanoton pituus saisi joustaa: mielenterveysasioissa tai monisairaalle vanhukselle pitää antaa enemmän.”

Tanja Kalliosaari

Lähihoitaja Attendon Anianpellon hoivakodissa Asikkalassa

”Hoivakodeissa täytyy lisätä vakituisten työntekijöiden määrää. Hoidon laatu pysyisi näin tasapainoisempana. Kun vakituisia olisi enemmän vuorossa, se olisi asukkaille ja omaisillekin hyvä. Sijaiset eivät tunne asukkaita ja omaisia samalla tavalla kuin vakituiset.”

”Nyt työvoimaa on vaikeaa saada. Sijaisille tarjotaan bonuksia, jos he tulevat töihin. Esimerkiksi jos otat kymmenen vuoroa kesässä, saat 300 euron bonuksen. Samaan aikaan vakituiset tekevät saman työn ilman bonuksia. Sen haluan kuitenkin sanoa, että sijaisia tarvitaan, ilman emme tulisi toimeen. Vakituisessa työsuhteessä olemisesta pitäisi tulla työntekijälle kannattavampaa.”

Marena Kukkonen

Itsemurhien ehkäisyn hankepäällikkö Mieli ry:ssä

”Arvot ovat koventuneet: osan ihmisistä annetaan pudota. Ongelmien ennaltaehkäisy aiheuttaa vähemmän kärsimystä, ja se on helpompaa kuin korjaaminen. Poliitikoilla on vastuu päätöksistä, mutta ratkaisu vaatii resurssien lisäksi paljon nykyistä tiiviimpää yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalityön, opetuksen, kuntien, uusien hyvin­vointi­alueiden, järjestöjen, kirkon ja poliisin välillä.”

”Yksittäisistä ratkaisuista nostan ensimmäisenä esiin perustulon. Pitkittynyt taloudellinen paine altistaa monille sairauksille ja krooniselle stressille. Siksi perustulo vapauttaisi ihmisten voimavaroja, olisi ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa ja toisi toivoa.”

Marjatta Kuusela

Sydänpotilas, Helsingin sydänyhdistyksen aiempi puheenjohtaja

”Omalääkärit ja omahoitajat takaisin. Systeemin tehottomuus johtuu siitä, että jatkuvuutta ei ole ja potilaat joutuvat joka kerta aloittamaan asiansa alusta. Aiemmin, kun omalääkäreitä oli, potilaat saivat hyvää hoitoa.”

”Järjestelmä lakkasi toimimasta siksi, että omalääkäreille laitettiin vastuulleen liikaa potilaita. Maalla on edelleen pieniä terveyskeskuksia, joissa sama tuttu henkilökunta pysyy, täällä kaupungissa ei.”

Arja Laitinen

Johtaja Hali ry:ssä, joka edustaa hyvinvointialan yrityksiä ja järjestöjä

”Pitää purkaa sääntelyä. Asiakkaan hoidon tarpeen pitäisi määrittää sekä henkilöstö­määriä että työntekijöiden pätevyyttä. Kysymys on, millaisia palveluita asiakkaat tarvitsevat. Onko tarpeen sosiaali- ja terveyspalvelu vai esimerkiksi sosiaalinen kanssakäyminen ja aktiivinen arki hoivakodissa?”

”Jos on tarvetta jälkimmäisille, hoivakodeista tai vammaisten asumisyksiköistä voisi vapautua sote-koulutettua henkilöstöä esimerkiksi perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Hoivakodeissa pitäisi katsoa, tarvitsevatko kaikki asiakkaat 0,7:n henkilöstömitoitusta vai riittäisikö jollekin 0,5 ja jollekin toiselle 0,8.”

Sally Leskinen

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen Eksoten hyvinvointialuejohtaja, aiemmin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri

”Ensimmäinen asia on henkilöstön työilo. Sote-alan työntekijät haluavat tehdä työnsä hyvin. Tätä ei pitäisi sössiä, mutta sen olemme onnistuneet vuosien saatossa tekemään. Työn johtamisen sopeutuminen henkilökunnan tarpeisiin on ollut liian hidasta. Me emme ole saaneet sanottua henkilökunnalle, että he ovat ratkaisun avain. He ovat kuulleet olevansa ongelma alalle ja työnantajille. Jos tätä ei saada ratkaistua, kaikki muu jää löpinäksi.”

”Toinen tärkeä asia on vaikuttavuus. Johdon ja henkilöstön pitää pohtia vielä enemmän, onko meidän toimistamme hyötyä potilaalle. Ja sitten lopetetaan niiden asioiden tekeminen, joiden vaikuttavuudesta ei ole näyttöä.”

Aki Lindén

Perhe- ja peruspalveluministeri (sd) 4.2.–6.10.2022, toimi Husin toimitusjohtajana vuosina 2010–2018

”Hoitotakuu perusterveydenhuollossa pitää saada kuntoon. Ihmisten pitää päästä ilman erityistä vaivannäköä omalle lääkärille tai hoitajalle. Kun OECD ja WHO arvioivat Suomen terveydenhuoltoa, ne päätyvät aina samaan eli siihen, että meidän perus­terveyden­huoltomme on liian eriarvoista ja sen saatavuus on liian heikko. Kivijalka ei ole kunnossa.”

”Englanniksi perusterveydenhuolto on ’primary health care’. Meidänkin pitäisi puhua ensisijaisesta terveydenhuollosta. Tästä kaikki lähtee.”

Kimmo Mäkelä

Tehyn pääluottamusmies akuuttihoidon alalla, sairaanhoitaja, Tampereen yliopistollinen sairaala

”Ensimmäiseksi pitää poistaa vinouma terveydenhuoltojärjestelmästä. Se syntyi, kun kunnat 1990-luvun laman jälkeen vähensivät palveluita perusterveydenhuollosta. Potilaat ajautuvat erikoissairaanhoitoon, joka on älyttömän paljon kalliimpaa kuin hoito terveyskeskuksissa. Lisäksi pitäisi satsata kakkostyypin diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn. 30–40 vuoden päästä se näkyisi pienempinä kuluina.”

”Jossain kohtaa on käytävä eettinen keskustelu, kuinka pitkälle ihmisiä hoidetaan terveydenhuollossa. Välillä hoidetaan liian pitkälle ilman että elämänlaatu paranee, esimerkiksi yli 90-vuotias potilas, jolla todetaan syöpä ja tehdään isot leikkaukset. Kyky toipua isoista operaatioista on huono. Elämänlaatu ei parane, ja usein potilas joutuu viettämään elämänsä viimeiset viikot tai kuukaudet sairaalassa.”

Sari Roos

Sairaalatoimintojen opetushoitaja Helsingin kaupungilla, palkittu keinosta saada koronarokotteet riittämään paremmin

”Henkilöstö on arvokkain asia terveydenhuollossa. Yhteiskunnan kannattaa laittaa rahaa alamme vetovoimaan. Palkkausjärjestelmää pitäisi myös uudistaa niin, että se kannustaisi urakehitykseen. Hoitajan palkan pitäisi kasvaa esimerkiksi silloin, kun työn vaativuus kasvaa, hankkii lisäkoulutusta tai opettaa muita. Palkka voisi olla suurempi niillä paikkakunnilla, joilla asumiskustannukset ovat korkeat.”

”Helsingissä houkuttelevuuteen vaikuttaisivat myös esimerkiksi kattava työterveys, mahdollisuus saada auto parkkiin työpäivän ajaksi ja joustava työvuorosuunnittelu.”