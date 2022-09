Sammutustöissä on ollut apuna myös helikopteri.

Sipoonkorven kansallispuistossa Sipoossa on meneillään maastopalo. Pelastuslaitos sammuttaa paloa parhaillaan yhteistyössä Rajavartiolaitoksen helikopterin kanssa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että sammutettava maastoalue on noin 30 x 50 metrin kokoinen alue kallion päällä ja palo on hitaasti leviävä. Palo on tällä hetkellä hyvässä hallinnassa ja sammutus- ja raivaustyöt käynnissä.

