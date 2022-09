Liiga-joukkueen saaminen uuteen areenan ei ole hankkeen edellytys, sanoo hankeryhmään kuuluva Timo Nieminen.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) sanoo suhtautuvansa ”uteliaan myönteisesti” suunnitelmiin rakennuttaa Suvilahteen Pohjois-Euroopan suurin monitoimiareena.

”Tässä on tietysti paljon selvitettävää, ja Suvilahti on alue, johon kohdistuu erilaisia toiveita ja suojelunormeja. Paljon arviointia ja keskusteluja on edessä. Mutta olisihan se mukavaa, jos tässä pantaisiin vireille realistinen ja näin suurisuuntainen hanke.”

HS uutisoi torstaina jopa 17 000 asiakkaan areenasta, jota nimekkäistä kiinteistökehittäjistä ja sijoittajista koostuva hankeryhmä ehdottaa Suvilahteen. Jos hanke etenee, tapahtumapaikka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2027.

Myös Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) näkee, että Helsinki kaipaa uusia tapahtuma-areenoja ja että Suvilahti sopii tähän tarkoitukseen hyvin.

Hän ei halua ottaa tarkemmin kantaa suunniteltuun Suvilahden areenaan, koska siitä on vasta hiljattain jätetty kehittämisvaraushakemus kaupungille.

”On hyvä, että hakemus tuodaan aikanaan hyvin perattuna päätöksentekoon. Yleisesti voi sanoa, että elävälle musiikille, tapahtumille ja niille näyttämöille, joissa näitä harjoitetaan, Helsingissä on tarvetta.”

Hänen mukaansa alueella on tilaa myös muillekin tapahtumapaikoille.

”Kun ajatellaan Suvilahtea tulevaisuudessa, se ei ole suinkaan vain se alue, joka meillä nyt on käytössä. Hanasaaren voimala on sulkeutumassa, ja alue tulee levittäytymään aika paljon.”

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) sanoo suhtautuvansa hankkeeseen niin ikään myönteisesti.

”Taustalla on osaavia ihmisiä, joilla on kokemuksia tällaisten hankkeiden läpiviennistä, mutta mitään taloudellisia yhtälöitä ei [kehittämisvaraushakemuksessa] avata, joten niistä on mahdoton sanoa mitään.”

Hän pitää ongelmallisena toisessa vireillä olevassa hallihankkeessa Garden Helsingissä sitä, että siihen on haluttu liittää ulkopuolisia tontteja asunto-, toimisto- ja liikerakentamista varten.

”Nyt tämä [Suvilahden] hanke näyttää hakemuksessa nostavan saman ajatuksen. Hankkeiden pitäisi kantaa itsessään eikä niin, että niitä epäsuorasti subventoidaan tonttien luovutuksella”, Arhinmäki sanoo.

Garden Helsinki on Töölöön suunniteltu areena, josta on kaavailtu Helsingin IFK:n kotihallia jääkiekon Liigassa. Hankkeen johtohahmo Timo Everi naurahtaa, kun HS pyytää häneltä kommenttia Suvilahden areenasta.

”En minä siitä mitään ajattele. En spekuloi toisten tekemisillä. Ei ole mitään tarvetta pohtia asiaa. Kaikki saa kehitellä ihan mitä halua, eikö niin. Tämähän on vapaa maa”, hän sanoo.

Everin mukaansa Garden Helsinki etenee yhä, vaikka rakennusyhtiö YIT kertoi elokuussa vetäytyvänsä hankesijoittajan roolista rakennus­projektissa. Julkisuudessa on liikkunut myös huhuja, joiden mukaan HIFK harkitsisi vetäytymistä hankkeesta.

Syyskuun alussa Everi kertoi HS:ssä, että tonttien luovutusprosessi on paraikaa kesken Helsingin kaupungin kanssa. Kaupungin mukaan mitään tonttien luovutusprosessia ei ole kuitenkaan vielä edes aloitettu.

”Kaupunki vastaa omista sanomisistaan, ja me mennään eteenpäin juuri niillä tiedoilla, joita olen antanut. Kerromme aikatauluista sitten, kun on sen aika”, hän sanoo.

Suvilahden areenan kehittäjiin kuuluva Timo Nieminen kieltää, että hankkeen toteutumisen ehtona olisi kymmeniä tapahtumia talvessa tuovan Liiga-joukkueen saaminen areenalle.

Hänen mukaansa neuvotteluja ei ole käyty sen enempää HIFK:n kuin Jokereiden kanssa.

”Emme ole avanneet keskustelua olemassa olevien emmekä mahdollisen Liiga-joukkueen kanssa Helsingissä. Tietysti toivomme, että voimme sellaisen keskustelun avata, löytyykö heiltä haluja ja tarpeita tulla tänne. Areena mahdollistaa jääkiekon peluun, mutta ei se välttämätön edellytys ole.”

Uusi areena tulisi paikalle, jossa järjestetään nyt esimerkiksi suosittu Flow-festivaali. Flow Festival -yhtiön toimitusjohtaja Suvi Kallion äänessä kaikuu pettymys.

”Yleisesti ottaen mielestäni on hyvin harmillista ja ongelmallista, että Suvilahden alueelle ei ole tehty näkemyksellistä suunnitelmaa, joka perustuisi huolelliseen selvitystyöhön”, Kallio viestittää sähköpostitse.

Hänestä alueen kehittämisen lähtökohtana pitäisi olla se, mitä Helsinki haluaa ja tarvitsee.

”Eikä se, että huutoäänestyksellä ehdotetaan hankkeita ’tyhjille’ tonteille.”

Apulaispormestari Sinnemäki sanoo, että kaikkien hankkeiden lähtökohtana Suvilahdessa tulee olla se, että isot festivaalit voivat toimia alueella myös tulevaisuudessa.

”Tämä koskee tämänkin hankkeen arviointia.”