Riskit esimerkiksi syöpä- ja sydänpotilaiden selviytymisestä kasvavat, jos pääsy hoitoon pitkittyy.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ortopediassa liki 2 000 potilasta on odottanut hoitoa puoli vuotta. Nyt hoitojonot uhkaavat venyä entisestään.

Hoitoon pääsy uhkaa pitkittyä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) entisestään hoitajaliitto Tehyn ja Superin keskiviikkona julistaman tilapäisen siirron kiellon takia.

Kiellon aikana liittojen jäseniä ei saa siirtää omasta tehtävästään tai työskentelypaikastaan toiseen. Tämä aiheuttaa lisää ongelmia Husissa, jossa ruuhkat ovat jo nyt pahoja.

”Henkilöstöpulasta on kärsitty eri puolilla sairaanhoitoa, ja aika moni asia on ollut ylityön varassa. Yhden henkilön poissaolo voi johtaa yksittäisen hoitotapahtuman peruuntumiseen”, sanoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Hän ottaa esimerkiksi kuvantamisen: jos potilaalle ei kyetä tekemään kuvantamistutkimuksia, lääkäri ei pysty leikkaamaan. Kun vastaavia tilanteita tulee enemmän, jonot kasvavat.

Hoitojonot ovat pidentyneet siitä lähtien, kun hoitajien työtaistelu keväällä alkoi. Lisäksi hoitovelkaa on kertynyt koronapandemian aikana, Lehtonen sanoo.

”Hoitotakuurajan yli menevien potilaiden osuus kasvaa koko ajan.”

Jorvin sairaalan päivystys Espoossa oli alkuviikosta niin pahasti ruuhkautunut, että jopa ambulanssilla saapuvat potilaat joutuivat jonottamaan. Samanlaisia tilanteita oli Husin alueella heinäkuussa kymmenkunta.

Pahin tilanne on kiireettömässä hoidossa, erityisesti tekonivelkirurgiassa, jossa jonot ovat venähtäneet useiden kuukausien pituisiksi.

Kiireettömän hoidon takuu on kuusi kuukautta, eli sen aikana hoitoon pitäisi päästä. Käytännössä se ei kuitenkaan monen hoitoa odottavan potilaan kohdalla toteudu.

Ortopediassa lähes 2 000 potilasta on odottanut puoli vuotta hoitoa, sanoo Husin vs. hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander.

Kiireellistä hoitoa taas tulisi saada kuukauden kuluessa. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa syöpää sairastavat potilaat. Myös heidän pääsynsä hoitoon on jonkin verran hidastunut.

”Hoidon porrastuksessa pyritään siihen, että kiireelliset potilaat hoidetaan ensiksi. Jos esimerkiksi syöpäleikkaukset viivästyvät tai potilaat eivät pääse päivystyksestä eteenpäin, kyllähän se potilaan ennustetta huonontaa”, Lehtonen sanoo.

Onko Husissa ollut tilanteita, joissa hoitoon pääsyn viivästyminen on johtanut potilaiden kuolemaan?

Ulanderin mukaan kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta.

”Meillä on valtava määrä yksiköitä. Tuo on erittäin monitahoinen kysymys. Jos on vakava sydänsairaus ja hoitoon pääsy pitkittyy, niin kyllä riskit ilman muuta lisääntyvät.”

Ulander sanoo olevansa huolestunut siitä, miten päivittäinen toiminta saadaan nyt järjestettyä päivystyksessä ja tehohoidossa.

”Toivomme, että se [työtehtävien vaihtokielto] vaikuttaisi mahdollisimman vähän, mutta se lienee toiveajattelua.”

Ulanderin mukaan Hus pyrkii välttämään vaaratilanteita kaikin tavoin.

”Jos henkilökuntaa ei voida siirtää siellä, missä tarvetta on, meidän täytyy miettiä, voidaanko potilaita siirtää.”