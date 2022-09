”Missä on Sanna”, hoitajat huutavat mielenosoituksessa Helsingissä – Suora lähetys käynnissä

Kansalaistorille odotetaan satoja sairaanhoitajia ja lähihoitajia vastustamaan hallituksen suunnitelmia rajoittaa hoitajien lakko-oikeutta.

Hoitajat kokoontuvat perjantaina aamupäivällä osoittamaan mieltään Helsingin keskustaan Kansalaistorille. Mielenosoituksessa vastustetaan hallituksen suunnitelmia rajoittaa hoitajien lakko-oikeutta valmistella olevalla potilasturvallisuuslailla.

Ammattiliitot Tehy ja Super järjestävät Meidän kaikkien asia -nimellä kulkevan mielenilmauksen Kansalaistorilla kello 11 alkaen. HS seuraa tapahtumaa livenä kello 11 alkaen.

Mielenosoittajat vastustavat hallituksen suunnitelmia rajoittaa hoitajien lakko-oikeutta

Hoitajajärjestöt korostivat, että perjantain mielenilmaus oli suunnattu erityisesti eduskuntaa ja päättäjiä kohtaan.

”Pakkotyölaki on täysin käsittämätön kokonaisuus. Meidän alaa halutaan kyykyttää toisin kuin mitään muuta”, totesi puheenjohtaja Millariitta Rytkönen Tehystä HS:lle.

Rytkösen mukaan potilasturvallisuuslain säätäminen osoittaa, että työtaistelua valmistelevat hoitajat ovat korvaamattomia. ”Silti heille maksetaan 2 600 euroa kuussa”, Rytkönen sanoi.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola korosti, miten hoiva-ala on naisvaltainen. ”On käsittämätöntä, että naisvaltaista alaa kyykytetään tällä tavalla”, hän sanoi.

Eduskuntatalon portaille hoitajien viestiä tuli kuulemaan päättäjistä muun muassa pääministeripuolue Sdp:tä edustava Hussein Al-Taee.

Kansanedustaja joutui keskeyttämään puheensa pariinkin kertaan väkijoukon huutaessa muun muassa ”Missä on Sanna?” sekä ”Tekoja, ei sanoja”.

Superin Paavola arvioi mielenilmauksessa myös, että hallitus pyrkisi potilasturvallisuuslailla murtamaan suomalaisen neuvottelukulttuurin.

”En olisi ikinä uskonut, että hallituksessa on duunaripuolue ja tällaista tapahtuu”, Rytkönen sanoi Ylen haastattelussa.

Moni on ollut huolissaan, kun muun muassa joitakin teho-osastoja on uhannut sulkeminen. Hoitajajärjestöjen puheenjohtajat siirsivät vastuuta päättäjien suhteen. Heidän mukaansa syytä huoleen onkin, sillä päättäjät ovat alibudjetoineet sote-alan.

”Potilasturvallisuus vaarantuu joka päivä, kun teho-osastolla ei ole hoitajia tarpeeksi. Hoitajapula on syy, millä potilasturvallisuus vaarantuu”, sanoi mielenosoitukseen osallistunut hoitaja Eduskuntatalolla.

”Vastuu on yksiselitteisesti työnantajalla”, hän muistutti.

”Pakkolaki ei houkuttele alalle ketään”, kertoi mielenosoitukseen osallistunut toinen HUS:n tehohoitaja HS:lle.

”En usko, että kukaan nuori haluaa lähteä tälle alalle näillä palkoilla”, hän jatkoi.

”Hyvä hoito maksaa” ja ”Ihmisoikeus hoitajille, orjalaki pois”, mielenosoittajat muun muassa huusivat marssiessaan Kansalaistorilta Eduskuntatalolle. Mielenosoitukseen osallistuu arviolta 300–400 hoitajajärjestöjen jäsentä.

Keskiviikkona Helsingin käräjäoikeus kielsi tiettyjen sairaanhoitopiirien tehohoitoon kohdistuvien lakkojen aloittamisen väliaikaisella päätöksellä, sakon uhalla.

Hoitajien on tarkoitus marssia yhdessä Eduskuntatalolle. Tapahtumaan on Facebookissa ilmoittautunut noin 300 osallistujaa. Paikalle on kutsuttu myös poliittisia päättäjiä.

Hoitajien työkiistaa on ratkottu pitkään. Julkisen alan hoitajat ovat olleet ilman työehtosopimusta maaliskuusta alkaen.