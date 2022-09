Hanasaaren hiilivoimala sulkeutuu vuonna 2023, ja tilalla halutaan asutusta, hyvinvointikeidas ja merikylpylä.

Merelliseksi paraatipaikaksi tituleeratun Hanasaaren suunnittelu etenee.

Energiayhtiö Helen on ilmoittanut sulkevansa Hanasaaren voimalaitoksen huhtikuussa 2023. Voimalalta ja sen viereiseltä hiilikasalta vapautuvalle alueelle suunnitellaan asutuksen lisäksi merellisiä palveluita.

Alueelle aiotaan rakentaa ”urbaani asuinalue”, johon on tarkoitus suunnitella 6–7-kerroksisia umpikortteleita, joiden jokaisen sisäpihalle on kaavailtu korkeampi torni. Suunnitelmissa on myös päiväkoti, uusi puisto sekä kylpylä tai sauna

Alueen poikki on tarkoitus rakentaa kanava sekä kevyen liikenteen silta Käenkujalta Sörnäisten rantatien yli.

Tavoitteena on säästää voimalan huoltorakennus sekä laboratoriorakennus, ja etsiä niille uudet toiminnot.

Hanasaaren asemakaava-alueella on noin kilometrin verran merellistä rantaviivaa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tiistaina varavaltuutettu Oona Hagmanin (liik) Hanasaareen perustettavaa merikylpylää ja ”hyvinvointikeidasta” koskevaa valtuustoaloitetta.

Kaupunki on toivonut alueelle avoimen uimapaikan sijaan selkeästi erotetun merivesialtaan tai kelluvan uimalan. Hankkeelle halutaan yksityinen toteuttaja.

Hagmanin ja 25 valtuutetun allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa alueelle ehdotetaan niin kelluvia kuin kuivalle maalle rakennettavia saunoja sekä kylpylöitä. Osa palveluista voitaisiin toteuttaa alueelle nousevien asuinrakennusten kivijalkaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksessä aloitetta pidetään kannatettavana.

Hanasaaren asemakaavan muutos ja uusi asemakaava koskee Merihaan pohjoispuolelle ja Sörnäisten rantatien itäpuolelle rajautuvaa aluetta.

Muutamia vuosia sitten Helsingin kaupunki tilasi virolaiselta Koko Architects-arkkitehtitoimistolta vision alueen mahdollisuuksista.

Alueelle ehdotettiin asuntojen ja toimistojen lisäksi savupiippubaaria, datakeskusta, taidemuseota ja kalatoria.

Alueen yleiskaava ohjaa siihen, että ranta jää avoimeksi kaupunkitilaksi. Itse Hanasaaren alue on pääosin kaavoittamatta, sillä Hanasaaren kärjen vuonna 2009 hyväksyttyä asemakaavaa ei viety valtuuston päätettäväksi alueen ympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.