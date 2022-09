Potilaan tilan äkillistä heikkenemistä, verenvuotoa, vastasyntyneiden virvoittelua synnytysosastolla ja todellisia hengenvaaratilanteita.

Kun HS kysyi viime viikolla viikolla hoitajilta, minkälaisia vaaratilanteita työssä on tullut vastaan hoitajapulan vuoksi, kyselyyn tuli useita vastauksia.

Haastattelimme tarkemmin neljää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) työskentelevää hoitajaa.

Heistä jokainen kertoi uhkaavista vaaratilanteista työssä. Vaaratilanteiden syyksi sanottiin nimenomaan pula henkilökunnasta. Hoitajat kommentoivat tilannetta nimettömästi, mutta heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

”Odotin vuodeosastolla kolme tuntia vakavasti sairaan potilaan kanssa, että hän pääsee leikkaukseen. Edellisen ison leikkauksen ompeleet olivat pettäneet, ja hänellä oli vatsassa sisäinen verenvuoto. Pelkäsin, että potilas kuolee, ja hän pelkäsi itsekin kuolevansa”, kertoo Husilla kuusi vuotta työsuhteessa ollut sairaanhoitaja.

Hoitaja työskenteli tuolloin Husin Vatsakeskuksessa mutta on sittemmin vaihtanut työpaikkaa, koska ei kestänyt pelkoa siitä, että joku potilaista kuolee hänen käsiinsä.

”Kaikilla osastoilla ei ole noin paha tilanne, mutta tuolla oli. Työnantajaa ei kiinnosta potilasturvallisuus tuon taivaallista.”

Husin sairaalassa kätilönä työskentelevä kertoo, että vaaratilanteiden uhka on olemassa miltei koko ajan. Joskus ne ovat vältettävissä vain hyvällä tuurilla.

”Potilasturvallisuus vaarantuu lähes päivittäin. Vaaratilanteet ovat olleet huonokuntoisen vastasyntyneen virvoittelua, synnyttäjän runsasta verenvuotoa synnytyksen jälkeen, kiireellisiä päivystys- tai hätäsektioita. Jos kaksikin näistä tapahtuu yhtä aikaa, ei työntekijöitä vain riitä”, Husilla vuodesta 2018 työskennellyt kätilö kertoo.

Synnytyksiä ei voi juurikaan ennakoida, minkä vuoksi hoitajapula voi riskeerata joko äitien tai vauvojen hengen tai terveyden.

”Jos äiti alkaa synnytyksen jälkeen vuotaa ja vauva syntyy huonokuntoisena, joudumme miettimään, että hoitajia saadaan avuksi molemmille. Pitää priorisoida. Jos on hyvin akuutti tilanne, soitetaan lääkäri paikalle, mutta eivät lääkärit osaa kätilöiden tehtäviä tehdä”, kätilö sanoo.

Hän kertoo tilanteiden osastoilla kriisiytyneen kuluneen vuoden aikana, mikä hänen mukaansa johtuu pitkälti huonon johtamisen aikaansaamasta hoitajapulasta.

"Työntekijöitä lähtee pois jatkuvasti. Kesän aikana lopetti kymmenkunta henkilöä, mikä on meidän työyhteisöstä tosi iso osa. Uusia työntekijöitä ei saada rekrytoitua.”

HS kertoi viime viikolla, että Lohjan synnytyssairaalaa uhkaa lopettaminen säästösyistä. Kätilön mukaan henkilökuntaa ei ole kuitenkaan tiedotettu asiassa mitenkään.

Lue lisää: ”Selkeää naisvihaa” – Lohjan synnytysosastolla pelätään lopettamisuhkaa ja synnytysruuhkia

”Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta kukaan ei halua siirtyä Helsinkiin töihin.”

Sijaisuuksia Husissa Uudessa lastensairaalassa leikkausosastolla tekevä ammattilainen kertoo, että hoitajapulan vuoksi leikkauksia perutaan lähes päivittäin. Hän on huolissaan etenkin pienistä sydänlapsista.

”Hoitajapula koskee etenkin sydänpotilaita siitä syystä, ettei jatkohoitoa teholla pystytä järjestämään. Osastoilla työskennellään vähemmällä kuin minimimäärällä työntekijöitä, ja myös leikkausosastolla saleja on suljettuna useasti hoitajapulan vuoksi”, sairaanhoitaja kertoo.

Kiire on jatkuvaa ja työtaakka kasvanut. Yhteisseuraamukset saattavat olla vakavat.

”Kiireessä voi tulla virheitä, ja vaikka syy on huonoissa työoloissa, on vastuu virheen tehneellä hoitajalla eikä esimerkiksi työnantajalla tai valtiolla, joka on säästötoimilla tilanteen aiheuttanut ja hoitajan nurkkaan ajanut”, hoitaja kertoo.

Husissa leikkausosastolla työskentelevä sairaanhoitaja toteaa hänkin, että leikkauksia perutaan päivittäin.

”Joka arkipäivä 1–4 leikkaussalia suljetaan, koska osastollamme on pula osaavista hoitajista. Noin 250 hoitajan toimesta on täyttämättä 60, eikä uusia tulijoita ole”, hän kertoo.

Työt pitää kuitenkin hoitaa, mikä voi tarkoittaa massiivisia ylitöitä yhä työssä oleville hoitajille. Toistuvaan ylityöhön puolestaan liittyy potilasturvallisuusriski, hoitaja kokee.

”Juuri olin töissä 3,5 tunnin yöunien jälkeen, jotta jälleen yhtä leikkausta ei tarvitsisi perua. Esimiehet olivat tietoisia vähistä unistani ja epäilyistäni, että olenko edes työkykyinen. Pelkään tekeväni väsyneenä virheitä.”

Husin hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander myöntää hoitajapulan aiheuttavan ylimääräistä kuormitusta.

”Hyvin monessa yksikössä kärsitään henkilöstöpulasta ja toiminta on vajaalla miehityksellä, koska henkilöstön saatavuus on ollut hankalaa pitkään”, Ulander sanoo.

Ulander ei kiistä hoitajien kertomaa päivittäisistä vaaratilanteista. Hänen mukaansa yksiköiden tilanne myös vaihtelee.

”Kerrotut kokemukset ovat varmasti aitoja, mutta en tunne näitä tapauksia. Seuraan Haipro-tapahtumia tiiviisti, niissä ei tullut tällaista esille. Tietenkään en tiedä, onko mainituista tilanteista tehty ilmoituksia.”

Haipro on järjestelmä, johon tulisi ilmoittaa kaikki potilasturvallisuuden vaaratilanteet.

Moni hoitaja vastasi kyselyssä, että ilmoituksia jää tekemättä juuri työvoimapulan vuoksi: jos pitää valita, vaihdatko potilaalle tippapullon tai tyrehdytätkö verenvuodon vai menetkö koneelle kirjaamaan ilmoitusta, vastaus on selvä.

”On tietysti selvää, että potilaan hoito on ensisijaista. Kirjaamisen voi toki tehdä myöhemmin, mutta on valitettavaa, että kuormituksen vuoksi tämä on koettu haastavaksi. Päivittäiset vaaratilanteet tulisi ilman muuta nostaa esille esimiesten kanssa”, sanoo Ulander.