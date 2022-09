Helsingin poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan laajasta petossarjasta.

Helsingin poliisi epäilee kolmea autokaupassa työskennellyttä sarjasta petoksia. Petoksen uhrit menettivät yhteensä jopa neljä miljoonaa euroa vuosina 2019–2021.

Ulkomaiset yhtiöt tilasivat suomalaiselta autokaupalta satoja uusia ja laadukkaita henkilö- ja maastoautoja. Ne maksoivat näistä myös miljoonien edestä ennakkomaksuja.

Yhtään ajoneuvoa ei toimitettu tilaajille eikä niitä poliisin käsityksen mukaan koskaan edes tilattu autojen valmistajilta.

Poliisi epäilee, että kolmikko siirsi yhtiöiden maksamia ennakkomaksuja ulkomaisille tileille. Poliisi arvelee myös, että osassa tapauksista käytettiin väärennettyjä asiakirjoja.

Autokauppa on asetettu konkurssiin.

Poliisi on tutkinut rikossarjaa vuoden 2021 loppupuolelta. Epäilty kolmikko on vangittuna. Tilaajayhtiöiden saatavia on saatu turvattua noin 1,2 miljoonan edestä.

Esitutkinnan on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.