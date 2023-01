Kruununhaassa jugendtalon kivijalassa sijaitsevassa liiketilassa kaikuu tasainen surina. Äänimaailma muistuttaa hammaslääkäriä.

Tuolissa makaava Pia Iiramo irvistää välillä kivusta. Sekin sopisi hyvin hammaslääkäriin, mutta nyt ollaan Great Heron -tatuointiliikkeessä. Ihmiset maksavat satoja euroja ja jonottavat kuukausia päästäkseen Iiramon tavoin Luna Toukolehdon tatuoitaviksi.

”Aikoja kysytään paljon enemmän kuin niitä on tarjota”, Toukolehto kertoo samalla kun värittää keskittyneesti Iiramon jalkaan tatuoitua kukkaa.

Toukolehto avaa varauskirjansa muutamaksi päiväksi kerrallaan. Silloin tatuoinnista kiinnostuneet voivat laittaa sähköpostilla kyselyitä ajoista.

Seuraava viikko kuluu sähköposteihin vastaillessa – ja seuraava puoli vuotta toiveita toteuttaessa.

Aina Toukolehdon varauskirjat eivät ole täyttyneet näin nopeasti. Yhdeksän vuotta alalla ollut Toukolehto kertoo panostaneensa paljon sosiaaliseen mediaan.

Nykyään suurin osa asiakkaista löytää hänen tatuointipenkkiinsä kuvapalvelu Instagramin kautta.

”Valtaosa asiakkaista on nuoria naisia. Toisaalta vanhin asiakkaani on 80-vuotias”, Toukolehto kertoo.

Nykyään asiakaskunta on Toukolehdon mukaan monimuotoista. Hän uskoo sen johtuvan myös siitä, että tatuointeja tekee yhä moninaisempi joukko ihmisiä.

Aiemmin tatuointistudioita ja tekijöitä oli Toukolehdon mukaan vähemmän, eikä asiakkailla ollut yhtä paljon vaihtoehtoja eri tyylisuuntausten välillä.

”Myyn koko vuoden varauskalenterin täyteen alle viidessä minuutissa. Näin on ollut jo kymmenen vuotta. Mutta kun yksi ihminen tekee kahdella kädellä töitä, ja jos sairastaa ja on lapsia, niin loppujen lopuksi aikoja on tarjota aika vähän. Vaikka varauskirjat olisi täynnä ja tatuoija ylityöllistetty, voi olla silti rahallisesti tiukkaa pärjätä yrittäjänä. Epäviralliset kotistudiot tuovat alalle epätervettä kilpailua, jossa kierretään lakisääteisiä maksuja.” Leena Lumilampi, The Flower Shop Tattoo