Ainakin kolme taloyhtiötä joutuu turvautumaan väliaikaiseen vedenottopaikkaan.

Keskiviikkona aamulla kolme taloyhtiötä eli noin 800 asukasta on ilman vettä Merihaassa.

Tiistaina aamulla katkenneen vedenjakelun korjaustyöt Helsingissä Merihaassa viivästyvät yhä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) tiedotti keskiviikkona aamulla, että vuotokohta on eristetty. Vaikka tiistai-iltana vesi saatiin palautettua osaan taloista, edelleen kolmessa taloyhtiössä vedenjakelu on poikki.

Taloyhtiöt ovat isoja, joten ilman vettä on 800 asukasta.

Vedenjakelu on poikki seuraavissa taloissa: Haapaniemenkatu 11 ja 16 sekä Hakaniemenranta 14. Väliaikainen vedenottopaikka on järjestetty Haapaniemenkatu 12:een.

Vesikatkon syynä on verkostopäällikkö Sami Sillsténin mukaan putkien siirtyminen Hakaniemenrannan rakennustöiden vuoksi. Putket ovat päässeet liikkumaan, kun maamassoja on myllätty ranta-alueella.

”Yöllä tehtiin asennustöitä ja asennettiin väliaikainen venttiili. Jos mahdollista kolmeen taloon järjestetään tämän päivän aikana letkutus, jotta asukkaitten ei tarvitse kantaa vettä ämpäreillä”, Sillstén sanoo.

Ennen letkujen vetämistä HSY:n pitää varmistua, että vesi on juomakelpoista. Vesinäytteiden tulokset saadaan päivän aikana.

Letkujen vetäminen taloyhtiöitten vesimittareille tarkoittaa, että jokaisessa talossa joudutaan pitämään ulko-ovea auki. HSY palkkaa oville ympärivuorokautisen vartioinnin.

”Jos tämä onnistuu, meillä on rauha tehdä muutostöitä, jotka olisivat kuitenkin edessä Hakaniemenrannan urakoiden vuoksi.”

Silloin letkutusjärjestely voisi olla paikallaan jopa pari viikkoa.

Jos vettä ei saada tuotua asukkaille letkuilla, HSY tekee korjaustyöt vanhassa verkostossa. Hakaniemenrantaan suunnitellut uudet kytkennät tehdään seuraavassa urakkavaiheessa.

Asukkaiden hermoja vesikatko on koetellut, ja moni ihminen Merihaassa on moittinut HSY:tä riittämättömästä tiedottamisesta.

”Meillä on tekstiviestipalvelu, mutta monilla on salainen numero tai he käyttävät prepaid-liittymää. Parhaiten tietoja saa soittamalla meidän vikatiedotukseemme. Olen eilen itsekin sanellut sinne kolme kertaa tuoreen tilannetiedotuksen”, Sillstén sanoo.

Myös HSY:n verkkosivuilla ja Twitter-tilillä tiedotetaan tilanteen etenemisestä.

Merihaan vesijohtoverkosto on verrattain uutta Helsingissä. Se on asennettu vuonna 1973.