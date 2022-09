Yhtiön toiminnassa on ely-keskuksen ja Tukesin mukaan havaittu hajuhaittojen lisäksi lukuisia muitakin epäkohtia.

Järvenpään kemikaalivuodon aiheuttaneessa yhtiössä on ollut erilaisia häiriöitä lähes viikoittain jo vuosien ajan, paljastavat ely-keskuksen asiakirjat.

Yritys nousi julkisuuteen alkuviikosta, kun sen toimitiloissa tapahtui kemikaalivuoto, jonka seurauksena kaksi työntekijää joutui sairaalaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedotti torstaina, että se epäilee onnettomuudessa työvirhettä ja ryhtyy selvittämään onnettomuutta yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Onnettomuuden hetkellä yrityksessä oltiin käsittelemässä sekahappojätettä. Happojätettä pumpattiin väärään reaktoriin, jossa oli ollut jäänteitä suolasakasta.

Happo alkoi reagoida sakan kanssa aiheuttaen myrkyllisen kaasun ja happohöyryn kehittymisen. Kaasumainen vuoto pääsi ulos reaktorista tuotantotilaan, jolloin työntekijät altistuivat.

Tukesin alustavan arvion mukaan happojätteen pumppaus väärään reaktoriin olisi tehty erehdyksessä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskukseen (ely) on tehty Kierto Ympäristöpalvelut oy:n toiminnasta noin 40 valitusta vuoden 2017 jälkeen. Suurin osa ilmoituksista koskee hajua. Lisäksi yrityksen toiminnassa on havaittu epäkohtia.

Yritys on keskittynyt vaarallisten jätteiden kuljettamiseen, hävittämiseen ja hyötykäyttöön. Vaarallisiksi jätteiksi määritellään esimerkiksi asbesti, lääkejäte tai vaikkapa laboratoriojätteestä jäävä, hyvin myrkyllinen syanidi.

Yhtiön toiminnassa keskitytään lähinnä syövyttävien aineiden prosessivesien käsittelyyn eikä myrkkyaineisiin.

Asukkaat ovat valittaneet Kierto Ympäristöpalveluiden toiminnasta lähtevästä hajusta Jampan ja Saunakallion asuinalueilla. Hapokas haju tunkeutuu asukkaiden mukaan ajoittain talojen sisätiloihin jopa viemäreiden kautta.

Vuosien aikana hajujen lähteeksi on yrityksen antamien selvitysten pohjalta kirjattu useita erilaisia syitä, kuten muun muassa tärpättivesien käsittely, öljykonttien pumppaaminen ja märkäpesulinjaston häiriö.

Häiriöilmoituksia on tullut vuodesta 2017 alkaen melko säännöllisesti useita vuodessa. Joinain kuukausina valituksia on tullut useita. Esimerkiksi huhtikuussa 2021 yrityksen aiheuttamasta hajusta on tehty kolme ilmoitusta, joista kaksi saman viikon aikana. Tuolloin hajua on havaittu sekä viemäreissä että ilmassa.

Ely-keskus on reagoinut vuosien aikana tulleisiin hajuvalituksiin pyytämällä toiminnanharjoittajalta selvityksen asiasta ja antamalla tarvittaessa kehotuksen ongelman ratkaisemiseksi.

Hajuhaittojen lisäksi yhtiön toiminnassa on kuitenkin havaittu lukuisia muitakin epäkohtia, ely-keskukselta ja Tukesilta kerrotaan.

Kierto Ympäristöpalvelut on esimerkiksi saanut vuodesta 2017 lähtien joka vuosi huomautuksen luvattomasta varastoinnista.

Tämän vuoden maaliskuussa ely-keskus, Tukes, rakennusvalvonta ja pelastuslaitos tekivät yhtiöön tarkastuksen, jossa havaittiin muun muassa runsasta pihavarastointia, puutteita pakkausmerkinnöissä, pihan nuhraantumista ja vaarallisten jätteiden kertavaraston ylitys.

Yhtiö on itse ilmoittanut ely-keskukselle kahdesta tulipalonalusta alkukesällä sekä vahingosta, jossa jo tyhjennetyn säiliöauton letku oli jäänyt kiinnittämättä. Letku roikkui jonkin matkaa auton liikkuessa ja valutti maahan nestettä.

Uudenmaan ely-keskuksessa koordinaattorina työskentelevän Jenni Ojalan mukaan Kierto Ympäristöpalveluiden ja muiden viranomaisten kanssa on tehty tänä vuonna paljon töitä.

”Epäkohtia on, ja niihin on puututtu. Yhtiö kyllä korjaa epäkohdat, mutta sitten tuleekin pian taas jotain uutta ilmi.”

Ojala on toiminut kohteen valvojana maaliskuusta asti. Tänä aikana ely-keskus on tehnyt laitoksella määräaikaistarkastuksen, jollainen on tehty myös vuosina 2015, 2017 ja 2018. Ely-keskus on myös antanut Kierto Ympäristöpalveluille kehotuksia ja selvityspyyntöjä.

Edellinen valvoja teki alueelle tarkastuksia hajuvalitusten vuoksi, mutta ei havainnut hajua.

”Hajuvalitukset ovat siitä hankalia, että haju on yleensä jo poistunut, kun pääsemme paikalle”, Ojala kertoo.

Ojala sanoo, ettei ely-keskus voi puuttua yhtiön toimintaan ”epäilyjen ja oletusten” pohjalta. Selvityspyyntöjä on kuitenkin vetämässä.

”Lähiasukkailla on varmasti suuri huoli, kun hajuja pöllähtelee. Voi vaikuttaa siltä, etteivät viranomaiset tee asialle mitään, mutta voin sanoa, että tämän kohteen valvomiseen ja asioiden selvittelyyn on käytetty paljon työaikaa.”

Kierto Ympäristöpalvelut oy:n toimitusjohtaja Antti Eriksson vakuuttaa, että yritys haluaa korjata kaikki puutteet, joita sen toiminnassa havaitaan.

”Me tietysti haluamme korjata kaikki ongelmat ja näin olemme tehneetkin, kun niitä on tullut ilmi.”

Yrityksellä on halua puuttua Erikssonin mukaan myös asukkaita vaivanneeseen hajuongelmaan.

”Ei meillä ole halua saada aikaiseksi hajuhaittoja vaan haluamme reagoida niihin heti.”

Tukesin tutkintaan Eriksson ei halua ottaa kantaa vaan jättää tutkinnalle työrauhan.