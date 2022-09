Myttyyn menneet suunnitelmat Leppävaaran kokonaisuudistuksesta vauhdittuvat tänä syksynä ideakilpailulla.

Kauppakeskus Sellon uusi laajennusosa on nousemassa Leppävaaran bussikentän päälle.

Kauppakeskus Sellolle on suunniteltu laajennusosa, joka kurkottaa kohti Leppävaaran juna-asemaa.

Nykyisen bussikentän päälle on suunniteltu 10 000 neliön laajennus, johon sijoittuisi sekä palvelu- että liiketiloja.

Laajennusosan katolle on soviteltu kattopuutarha ja kahviloita. Kaikki kulkuyhteydet kauppakeskukseen, bussiterminaaliin ja pysäköintitiloihin on suunniteltu esteettömiksi.

Kauppakeskuksen omistajat eläkevakuutusyhtiöt Elo, Keva ja Ilmarinen suunnittelevat tässä yhteydessä myös kauppakeskuksen nykyisen sisäpihan eli Viaporintorin kunnostusta.

Liiketilojen laajennuksen yhteydessä nousee radan kylkeen 330-paikkainen pysäköintilaitos, joka kytketään ajoyhteyksillä nykyisiin pysäköintitiloihin.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee suunnitelmia ensi viikolla. Jos suunnittelu etenee kitkatta, voisi rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2024. Radanvarren rakentamista on vielä sovitettava yhteen Espoon kaupunkiradan jatkohankkeen kanssa.

Sellon laajennus on ollut vireillä jo pitkään, mutta espoolaisten poliitikkojen viimevuotinen päätös haudata Leppävaaran koko keskusta-aluetta koskeva kaavamuutos, irrotti kauppakeskuksen kaavamuutoksen erilliseksi päätösasiaksi.

Kaupunki järjestää myöhemmin syksyllä kansainvälisen kaksivaiheisen ideakilpailun Leppävaaran keskuksen kehittämisestä.

”Suunnittelukilpailulle on varattu aikaa noin puolitoista vuotta. Sitten meillä todennäköisesti on tiedossa, millainen on Lepuski 2.0”, sanoo projektinjohtaja Mika Rantala Espoon kaupungilta.

Leppävaaran keskustasta halutaan yhtenäinen alue, niin että radan ja Turuntien halkoma etelä- ja pohjoispuoli yhdistyisivät paremmin samaksi kokonaisuudeksi.

Leppävaaran keskustan muutoksen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2013, mutta valmista ei ole syntynyt.