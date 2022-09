Espoon Lintulaakson koulussa on onnistuttu inkluusiossa niin hyvin, että inkluusioluokalle haluavat kaikki.

Espoon Lintulaakson koulussa inkluusiota on toteutettu hyvin tuloksin 20 vuoden ajan. Luokanopettaja Pirjo Peltola (vas.) ja erityisluokanopettaja Mirva Hunsa-Äijälä oppitunnilla.

Espoossa on koulu, jossa on toteutettu pahamaineista inkluusiota jo parinkymmenen vuoden ajan niin menestyksekkäästi, että koulusta on tullut kuuluisa myös maailmalla.

Mitä Lintulaaksossa on tehty oikein? Kysytään koulun pitkäaikaisilta opettajilta.

Toimivan inkluusion resepti on erityisluokanopettaja Mirva Hunsa-Äijälän mukaan riittävä aikuisten määrä. Se mahdollistaa oppilaiden tarpeiden huomioimisen.

”Lapsilla on aikuisen nälkä. Aikuiset ovat tärkein resurssi, jonka lapsi voi koulussa saada. Jokaisella inkluusioluokallamme on aina erityisluokanopettaja, luokanopettaja ja koulunkäynnin avustaja. Kaikki kolme ovat paikalla lähes koko ajan, opettaja ei toimi koskaan yksin”, sanoo Hunsa-Äijälä.

Hän opettaa tällä hetkellä luokkia 1–2.

Inkluusiolla tarkoitetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten opettamista aivan tavallisissa luokissa. Sen tavoitteena on oppilaiden keskinäinen tasa-arvo niin, ettei ketään luokitella ominaisuuksien tai taipumusten mukaan.

Opettajat ovat kuitenkin kertoneet luokista ja kouluista pääkaupunkiseudulta, joissa esiintyy levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä tunneilla. Opettajat ovat kertoneet sylkevistä, purevista ja lyövistä oppilaista, jotka kiipeilevät pitkin seiniä ja häiritsevät kaikkien työskentelyä.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) sanoi HS:n haastattelussa viime viikolla, että inkluusio on kouluissa vaiettu ongelma.

Espoon Lintulaakson alakoulussa inkluusio on toteutettu niin, että kullakin luokka-asteella toimii yksi luokka, jossa on sekaisin sekä erityistä tukea tarvitsevia että yleisopetuksessa olevia oppilaita.

”Näillä luokilla on kaikkiaan 25–30 oppilasta, ja 10 paikkaa on varattu erityisoppilaille”, kertoo Hunsa-Äijälä.

Kantavana ideana on ajatus kotiluokasta, johon kaikki oppilaat kuuluvat, ja joka ei kenenkään kohdalla vaihdu kesken lukuvuoden. Näin luodaan oppilaille kokemus siitä, että he ovat samanarvoisia. Luokanopettaja Pirjo Peltolan mukaan jo tämä ehkäisee häiriökäyttäytymistä.

”Opetus tapahtuu kaikille yhdessä kokoaikaisesti. Emme tee eroa siinä, kuka on luokassa erityisen tuen päätöksellä ja kuka ei. Oppilaat eivät itsekään tiedä sitä”, Peltola sanoo.

Inkluusioluokkien käytössä on kaksi luokkatilaa, jolloin opetusta voidaan tarjota pienemmissä ryhmissä.

Kun luokka jakautuu oppilaiden pedagogisen ja tuen tarpeen mukaan esimerkiksi kielten tunneilla, toiseen luokkaan tulee aina aineenopettaja työpariksi. Tällöin yhdessä luokassa voi olla vaikka viisi oppilasta ja kaksi aikuista, toisessa 22 oppilasta ja kaksi aikuista.

Lintulaakson mallia tavallisempaa on, että inkluusiota toteutetaan kouluissa niin, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat integroidaan osaksi perusopetuksen ryhmiä aina tietyiksi tunneiksi kerrallaan, eikä heillä ole mitään alati samana pysyvää luokkaa.

Opettajien mukaan juuri tässä mennään metsään.

”Oppilaalle on tärkeää kuulua ryhmään. Jos hänet integroidaan vieraaseen luokkaan hetkellisesti, olo voi olla psyykkisesti ja sosiaalisesti ulkopuolinen”, Hunsa-Äijälä sanoo.

Pirjo Peltola ja Mirva Hunsa-Äijälä ovat opettaneet inkluusioluokkaa pitkään. Heidän mukaansa mallista hyötyvät kaikki, myös opettajat. ”Opettajilta työskentely työparin kanssa vaatii joustavuutta. Tuntien rakenteet suunnitellaan aina yhdessä", he sanovat.

Peltolan mukaan mallissa parasta on joustavuus. Hän opettaa nelosluokkaa, jolla on tällä hetkellä 27 oppilasta. Heistä noin kolmasosa on erityisen tuen oppilaita.

”Voimme aina tarpeen mukaan neuvotella, miten työt jaetaan ja kuka tarvitsee mitäkin tukea ja kuinka paljon. Tsemppaamme toisiamme ja puramme kuormittavia hetkiä yhdessä. Olisi ihan eri asia toimia yksin.”

Ongelmia on toki myös Lintulaaksossa, opettajat myöntävät. Välillä oppilaat ovat levottomia ja säntäilevät ympäriinsä tai mekastavat. Vaikeimpia ovat oppilaan käyttäytymisen haasteet.

”Ne kuormittavat eniten. Oppilas voi esimerkiksi saada kiukkukohtauksen tai karata luokasta ja mennä piiloon kaappeihin”, Hunsa-Äijälä sanoo.

Välillä oppilas haastaa riitaa ja pyrkii konfliktiin toisten kanssa. Aina häiriötilanteita eivät kuitenkaan aiheuta tukipäätöksen saaneet oppilaat vaan he, jotka ovat yleisopetuksessa ilman tukipäätöstä.

Tilanteissa on tärkeää toimia nopeasti.

”Vihellämme levottomat tilanteet heti poikki. Yksi aikuisista voi irrottautua selvittämään riidat ja ohjata oppilaita parempaan toimintatapaan”, Peltola sanoo.

Toisinaan tulee myös hetkiä, että pitää arvioida, onko lapsi esimerkiksi psyykkiseltä voinniltaan koulukuntoinen. Osalla oppilaista on hoitokontakti esimerkiksi lasten psykiatriselle osastolle Espoon Jorvin sairaalaan.

”Haastavimmat oppilaat ovat usein hoidon piirissä ja osa tarvitsee moniammattilista tukea koulun ulkopuolella”, Hunsa-Äijälä sanoo.

Ääritilanteessa oppilas ohjataan sairaalakouluun, jossa opetus pyritään turvaamaan niin, ettei oppilas ole koulussa vaaraksi itselleen tai muille.

Inkluusiomallia on toteutettu Lintulaakson koulussa koulun perustamisesta lähtien, vuodesta 2003.

Sekä tukipäätöksen saaneiden että yleisopetuksessa olevien lasten huoltajat ovat olleet tyytyväisiä, vaikka aluksi epäilyksiä olisikin, sanoo rehtori Petteri Kuusimäki.

”Vanhempia huolettaa eniten se, onko luokassa levotonta tai väkivaltaisia lapsia. En voi tietenkään luvata, ettei olisi, sillä emmehän me valitse, keitä luokalle tulee”, Kuusimäki sanoo.

Joka vuosi vanhempainillassa hän kertoo, mitä inkluusio heidän koulussaan tarkoittaa.

”Kun vanhemmat kuulevat, että luokassa on aina kaksi opettajaa ja yksi avustaja sekä tavallisia ryhmäkokoja huomattavasti pienemmät ryhmät, on äärimmäisen harvinaista, ettei vanhempi haluaisi lastaan kyseiselle luokalle. Pikemminkin toisinpäin.”

Myös oppimisen tulokset ovat rehtorin mukaan olleet niin hyviä, että opetusta tullaan säännöllisesti katsomaan ympäri Suomen, jopa ulkomaita myöten.

”Meillä on 19 vuoden kokemus siitä, miten tämä homma hoidetaan. Ensi viikolla on tulossa seuraava ryhmä opettajia ja rehtoreita kuulemaan, miten me olemme onnistuneet.”

Olisiko koulun toteuttama inkluusiomalli toteutettavissa myös muualla?

”Periaatteessa resurssit eivät ole yhtään sen paremmat kuin muillakaan. Se, mikä meidän toimintamallin mahdollistaa, on se, että meille tulee oppilaita kolmelta eri lähialueelta: Postipuu, Lintuvaaran ja Leppävaaran kouluilta”, Kuusimäki kertoo.

Kuusimäen mukaan Lintulaakson koulu saa Espoon kaupungilta siis rahoitusta erityisopetuksen toteuttamiseen niin sanotun oman väestövastuualueensa ulkopuolelta.

”Raha ohjautuu siihen kouluun, jossa opetus tosiasiallisesti tapahtuu eikä sille alueelle, jolla oppilas asuu. Tässä mielessä olemme onnekkaita.”

”Jos inkluusiota aletaan rakentaa tyhjästä ilman kunnon resursseja, se ei voi toimia.”