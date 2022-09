Lahjusten vastaanotosta epäiltyjen oikeusjuttuja on jo käsitelty useissa käräjäoikeuksissa ympäri Suomea.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan poikkeuksellisen laajassa korruptiovyyhdessä.

Helsingin poliisin talousrikostutkinta on saanut päätökseen poikkeuksellisen mittavan korruptiovyyhden esitutkinnan. Asia on siirtymässä syyteharkintaan.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee kahta henkilöä törkeästä lahjuksen antamisesta että törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.

Konkurssiin mennyt yritys harjoitti teollisuuskemikaalien ja siivousaineiden myyntiä ja markkinointia.

”Korruptiovyyhti on valtakunnallinen juttu, ja sen tutkinta on ulottunut kaikkien suomalaisten tuomiopiirien ja poliisilaitosten alueelle. Yritys on toiminut Helsingissä, ja siksi lahjuksen antamista käsitellään täällä”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Visa Weckström.

Yhteensä 80 lahjusten ottamista koskevaa esitutkintaa on siirretty syyteharkintaan aiemmin. Tapauksia on jo käsitelty eri käräjäoikeuksissa muutamia kymmeniä. Valtaosa tapauksista on luettu lahjusten ottajille syyksi.

Poliisi kertoi HS:n uutisessa toukokuussa, että lahjuksen ottamisesta oli tuolloin epäiltynä 180 henkilöä, joista 25 oli virkamiehiä. Valtaosa virkamiehistä oli työskennellyt kunnissa ja sairaanhoitopiirissä. Epäiltynä oli myös neljä seurakunnan virkamiestä ja yksi valtion hallinnon virkamies.

Osa rikosepäilyistä on ehtinyt vanhentua.

Yksittäisen yhteyshenkilön vastaanottamien tilaajalahjojen arvo on vaihdellut 50 euron ja noin 30 000 euron välillä, riippuen asiakkaan tilausten loppusummasta.

Yritys jakoi tilaajalahjoina tavaroita, jotka eivät liittyneet sen toimialaan, pääasiassa viihde-elektroniikkaa, matkapuhelimia, tietokoneita ja lahjakortteja. Lahjoja on annettu pitkin 2010-lukua.

”Lahjusrikoksia koskevien tilaajalahjojen arvonlisäverollinen yhteisarvo on noin 370 000 euroa. Kysymys on lahjusten arvossa sekä erityisesti lahjusten ottajien lukumäärässä mitattuna todennäköisesti yhdestä suurimmista korruptiorikoksista, arvioi Weckström poliisin tiedotteessa.

Esitutkinta-aineisto on poikkeuksellisen laaja, pelkästään lahjusten antamista koskevaa materiaalia on yli 7 000 sivua.

Korruptiovyyhti alkoi paljastua, kun yhtiö meni nurin vuonna 2019. Epäilyttäviä havaintoja tehtiin yhtiön konkurssimenettelyssä ja verotarkastuksessa. Poliisi aloitti esitutkinnan vuonna 2020.

Poliisia ihmetyttää, ettei pitkään jatkuneesta ja laajasta toiminnasta kukaan tehnyt ilmoitusta poliisille tai muille viranomaisille.

”Vaikka korruption tunnustaminen voikin tietyissä sen muodoissaan olla jokseenkin haastavaa, olen yllättynyt, että tietääksemme vain yhdestä tässä vyyhdissä käsitellystä tapauksesta on ilmoitettu oma-aloitteisesti viranomaiselle”, arvioi Weckström.