Suurin osa hyödystä tarkoittaa suoraa rahanmenoa Helsingin kaupungille.

Parin vuoden sisällä rakennetun Hitas-asunnon omistajat ovat saaneet tukea melkein 90 miljoonaa euroa.

Suurin osa potista on suoraan poissa Helsingin kaupungin pussista, joskin veronmaksajille koituvien kustannusten arvioiminen on monimutkaista.

Aalto-yliopistolta on juuri valmistunut kaupungin tilaama raportti, jossa on ensimmäistä kertaa laskettu kattavammin Hitas-järjestelmän hintaa.

Raportti on tehty vertaamalla 2020 ja 2021 valmistuneiden Hitas-asuntojen toteutuneita myyntihintoja ja sitä, mikä olisi vastaavanlaisten asuntojen hinta vapailla markkinoilla.

Tuki lasketaan siis vähentämällä arvioiduista markkinahinnoista toteutunut hinta. Asuinneliötä kohden tulos on yli 1 300 euroa.

Aineistosta puuttui neljän kohteen tiedot, mutta mikäli niiden kohdalla tuki on toteutunut samassa suhteessa saadaan tulokseksi yhteensä tuo lähes 90 miljoonaa.

Helsingin kustannukset Hitas-järjestelmästä eivät ole täysin sama asia.

Noin puolet aineistossa olevista kohteista on kaupungin itse rakennuttamia. Niissä siis asukkaan saama tuki on sama asia kuin se, paljonko kaupungin voidaan katsoa menettäneen vuokraamalla tontteja alle markkinahintojen.

Puolet ovat muiden rakennuttamia, ja tällöin Hitasin kustannusten voidaan arvioida jakautuneen kaupungin ja rakennuttajan välillä. Tältä pohjalta kaupungin kustannuksiksi arvioidaan raportissa yli 60 miljoonaa euroa.

”Se on hyvin varovainen arvio. Tätä puolta pitäisi tutkia lisää”, sanoo kiinteistötalouden apulaisprofessori Oskari Harjunen Aalto-yliopistosta.

Hän arvioi nimittäin, että isot rakennusyhtiöt ovat taitavia ottamaan Hitasista aiheutuvat ylimääräiset kuviot huomioon tehdessään tarjouksia kohteista.

Pormestari Juhana Vartiainen

Helsingissä tehtiin päätös Hitaksesta luopumisesta jo vuonna 2020.

Järjestelmän tilalle on suunniteltava joku korvaava muoto. Tätä on suunniteltu jo virkamiesvalmisteluna, mutta ”poliittisia linjauksia on vielä ratkottavana”, sanoi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) keskiviikkona.

Hitas-järjestelmän moittijana on kunnostautunut etenkin Helsingin suurin poliittinen ryhmä kokoomus.

Sen lisäksi, että markkinahintaa huokeampien omistusasuntojen tuotanto on vienyt rahaa kaupungin kassasta menetettyinä tontinvuokratuloina ja asuntojen myyntituloina, hitasta on arvosteltu järjestelmän kanssa kikkailusta.

Koska hitas-asunnot on myyty arvalla, on ollut mahdollista omistaa useita hitas-asuntoja ja myös vuokrata niitä edelleen.

Vasemmistoliitto ja Spd taas ovat edellyttäneet kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon hitaksen korvaavaa järjestelmää.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) laskee raportin pohjalta, että kaupunki menettää vuosittain noin 20–30 miljoonaa euroa hitaksen takia

"Jopa ylikin. Hitas selvästi heikentää kaupungin taloutta” Vartiainen sanoo.

Potti muodostuu käytännössä siitä, että hitas-asunnot myydään markkinahintaa alemmin hinnoin, ja kaupunki menettää myös tontinvuokratuloja.

”Hitas lahjoittaa mielivaltaisten arpajaisten tuloksena kaupungin omaisuutta alihintaan. Joukko, joka on tuen kohteena, ei ole sosiaalisesti valikoitunut. Siellä on todella paljon ihmisiä, jotka eivät tukea tarvitse”, Vartiainen sanoo.