Uudistetun Kirsikkapuiston avajaisia juhlitaan tiistaina.

Helsingin Roihuvuoressa juhlitaan tiistaina 27. syyskuuta peruskorjatun Kirsikkapuiston avajaisia.

Samalla apulaiskaupunginjohtaja Daniel Sazonov (kok) istuttaa puistoon rusokirsikan, joka on omistettu tänä vuonna syntyneille ja syntyville vauvoille.

Ensimmäiset kirsikkapuut saatiin lahjoituksena Helsingissä asuvilta japanilaisilta ja ne istutettiin vuonna 2007. Niitä ihailemaan ensimmäiseen Hanami-juhlaan saapui noin 300 ihmistä.

Nykyisin Hanamiin osallistuu noin 30 000 ihmistä joka kevät Kirsikkapuistossa ja sen liepeillä sijaitsevassa japanilaistyylisessä puutarhassa. Puistoa on uusittu niin, että se tarjoaa paremmat puitteet näin mahtavalle tapahtumalle.

Puiston kaakkoisosassa olevaa vesiuomaa on laajennettu niin, että puistoon on syntynyt pieni lampi. Tämä vähentää veden tulvimista tielle ja tekee myös mereen asti päätyvästä vedestä puhtaampaan.

Vesistön lähelle on istutettu yhdeksänkymmentä kirsikkapuuta ja japaninjalopähkinää. Lammen liepeille on istutettu myös tuhansia iiriksiä ja erilaisia sipulikukkia.

Puistossa on uusi portti, puusiltoja, oleskelulaituri rannassa ja piknikpöytiä. Tapahtumakenttä on muotoiltu uudelleen ja kentällä on sähköpisteitä tapahtumia varten.

Vuonna 2020 alkanut puiston kunnnostus on maksanut yhteensä reilut kaksi miljoonaa euroa.

Avajaisissa on paljon japanilaista ohjelmaa ja myös japanilaisia herkkuja ensimmäisenä paikalle ehtineille. Juhlat alkavat kello 16.