Helsingin johtopoliitikoista muutamat viettävät niin paljon aikaa muissa kunnissa, että se on alkanut herättää jo laajaa huomiota.

Heinäkuussa Sipoo, tuo reilun 20 000 asukkaan merellinen naapuri Helsingin itäpuolella, sai kaksi uutta korkean profiilin asukasta.

Helsingissä kaupunginvaltuutettuna toimiva yrittäjä Joel Harkimo (liik) muutti vastavalmistuneeseen unelmakotiinsa puolisonsa, fitnessmalli ja mediapersoona Janni Hussin kanssa.

Harkimon ja Hussin 200-neliön kastellitalosta sai lukea loppukesästä lähes jokaisesta iltapäivälehdestä. Harkimo itsekin hehkutti hartaasti odotettua elämänmuutosta Instagram-tilillään.

Meidän talo on vihdoin valmis. Mä oon odottanut tätä päivää kaks vuotta! Eka yö Sipoossa, kirjoitti Harkimo heinäkuussa.

Mutta onko Joel Harkimon miljoonalukaaliksikin kutsuttu uusi koti moderni jalasmökki?

Poliitikot ovat aina 1980-luvulta alkaen kikkailleet asuinpaikkojensa kanssa, kun kyse on ollut vaalipiiritaktikoinnista.

Kukapa voisi unohtaa Helsingissä perheensä kanssa asuneen Paavo Väyrysen, joka oli kirjoilla Keminmaassa osoitteessa, josta löytyi vain jalasmökki ja saunarakennus.

Asettuessaan ehdokkaaksi Helsingin kaupunginvaltuustoon Joel Harkimo kyllä asui Helsingissä. Nyt Harkimo istuu toista kauttaan kaupunginvaltuutettuna, isänsä Harry ”Hjallis” Harkimon luotsaaman Liike Nyt-puolueen edustajana.

Luottamustehtävän kannalta Joel Harkimon uudet kotikulmat tuottavatkin enemmän ongelmia. Mikäli henkilöllä on käytössään useampia asuntoja, hänen kotikunnakseen tulkitaan se kunta, johon hänellä kiintein yhteys, esimerkiksi perhesuhteiden puolesta.

Harkimon Sipoon-kodin vaikutuksista kuntapäättäjän rooliin uutisoi ensimmäiseksi Helsingin Uutiset.

Joel Harkimo ei varsinaisesti yllättynyt, kun hänen asumiskuvionsa kyseenalaistettiin.

”Tästä käytiin keskustelua Twitterissä jo kesällä ja silloin juttelin yhden juristin kanssa. Hänen mukaansa tässä ei ole mitään epäselvää: Jos asut Helsingissä, saat viettää aikaa sun loma-asunnolla”, Harkimo sanoo.

Virallisesti Joel Harkimon kotikunta on yhä Helsinki. Sipoon vaatimaton vapaa-ajan asunto ei sekään mikään varsinainen kesämökki ole, vaan kaavan mukaan asuinrakennus.

”Tilanne on se, että mä asun Helsingissä Töölössä niin kuin aiemminkin. Me on rakennettu talo Sipooseen ja vietetään täällä paljon aikaa”, Harkimo kertoo, Sipoon kodista käsin.

Harkimo muistuttaa, ettei suinkaan ole ainoa kaupunginvaltuutettu, joka viettää paljon aikaa vapaa-ajan asunnollaan.

Lähin esimerkkitapaus löytyy muutaman sadan metrin päästä Joel Harkimon uudesta kodista. Harkimon isällä, Hjallis Harkimolla, on talo naapuritontilla.

Anna-lehden haastattelussa Joel Harkimo paljastaa, että Hjallis istui aamukahvilla poikansa keittiössä kesällä lähes joka aamu. Virallisesti kansanedustajana toimiva vanhempi Harkimo asuu poikansa tapaan Helsingissä.

”Kaikilla on kesämökit ja paikat missä ne viettää viikonloput ja kaiken vapaa-ajan, en ymmärrä mikä tässä on se juttu”, Harry Harkimo ärähtää.

Vihreiden Alviina Alametsä ja kumppani Jaakko Mustakallio yrittävät jakaa kaupunkipäättäjinä aikansa molempien kotikaupunkien kesken.

Liike Nyt ei ole ainoa puolue, jonka valtuutetut pakenevat vapaa-ajallaan kaupungin rajojen ulkopuolelle.

Kulisseissa puhutaan, että esimerkiksi vihreiden kaupunginvaltuutettuun, europarlamentaarikko Alviina Alametsään törmää todennäköisemmin Tampereella tai Brysselissä kuin Helsingissä.

Alametsä myöntää, että hänen Suomessa viettämänsä aika jakautuukin melko tasan Helsingin sekä Tampereen välillä. Tampeerella asuu Alametsän puoliso – paikallinen kaupunginvaltuutettu Jaakko Mustakallio (vihr).

Joskus tällainen järjestely voi johtaa vaalikelpoisuuden menettämiseen.

Näin kävi Oulussa vuoden 2021 kuntavaaleissa. Eeva Heikkilä (vihr) nousi 163 äänellä varavaltuutetuksi, mutta tuloksesta tehtiin oikaisupyyntö hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että Oulussa kirjoilla oleva Heikkilä asuu todellisuudessa Brysselissä, jossa hän työskentelee.

Hallinto-oikeus päätteli, että perhesuhteiden, asumisen ja toimeentulon vuoksi Heikkilällä oli kiinteämpi yhteys belgialaiseen kotikuntaansa kuin Ouluun, kertoo Kaleva. Heikkilä menetti varavaltuutetun paikkansa.