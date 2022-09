Espoon vanhuspalvelujen johtaja sanoo, että näin ei saisi tapahtua kenellekään.

Kun lähihoitaja tuli syyskuisena maanantaina asiakkaan luo Espoossa, hän kohtasi näyn, joka järkytti kokenutta ammattilaistakin.

Liikuntakyvytön asiakas makasi omassa ulosteessaan niin, että uloste oli polttanut hänen ihoonsa syviä haavoja. Hän oli myös erittäin janoinen ja niin vääristyneessä asennossa, että sekin tuotti hänelle kipua.

Keikkaa Espoon kotihoidossa tekevä lähihoitaja pesi asiakkaan, vaihtoi tälle puhtaat vaatteet ja auttoi tätä syömään ja juomaan.

Sitten hän ilmoitti tilanteesta kotihoidon sairaanhoitajalle, jotta vastaava ei pääsisi toistumaan. Vuoron jälkeen tuli silti itku.

”Tämä on niin väärin.”

Hoitaja arvioi, että näin syvien haavojen syntyminen tarkoitti sitä, että asiakas oli maannut ripuliulosteen tahrimana useita vuorokausia. Kuitenkin hänelle oli tehty hoitosuunnitelma, jonka mukaan kotihoito kävisi hänen luonaan kaksi kertaa päivässä.

Suunnitelmaa ei ollut noudatettu. Tätä selitettiin sillä, että asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja hän oli kieltäytynyt hoidosta.

Lähihoitaja ei kuvaile asiakkaan terveydentilaa tarkemmin, mutta hän sanoo, että kieltäytyminen liittyy nimenomaan niihin syihin, joiden vuoksi asiakas kotihoitoa tarvitsee.

Hän kertoo itse päässeensä hoitamaan asiakasta olemalla napakka ja ystävällinen, mitä hän pitää osana perusammattitaitoa. Hän kertoo myös, että tapahtuneen jälkeen käyntimääriä asiakaan luona on lisätty ja käynneillä on nyt kaksi hoitajaa kerralla.

Hoitaja myös kuvasi asiakkaan luvalla tämän tilannetta. HS on nähnyt kuvat. Emme julkaise hoitajan nimeä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Tapaus järkyttää hoitajaa siksi, että se ei hänen mukaansa ole yksittäistapaus. On liian tavallista, että edes asiakkaan hoitosuunnitelmaan kirjatuista perusasioista ei huolehdita. Lähihoitajan mielestä tässä ei ole edes kysymys kiireestä vaan välinpitämättömyydestä.

”Tämä on vain jäävuoren huippu. Jos muistisairaalla vanhuksella ei ole omaisia pitämässä hänen puoltaan, hänen tilanteensa on huolestuttava.”

Espoon vanhusten palvelujen vs. johtaja Elina Kylmänen ei tunne tapausta eikä hän voisi muutenkaan suoraan kommentoida kenenkään yksittäisen ihmisen asioita.

”Kuulostaa todella ikävältä ja missään nimessä tilanne ei saisi mennä näin. Olen todella pahoillani.”

Kylmänen sanoo, että Espoossa on ollut, kuten muuallakin, ajoittain pulaa henkilökunnasta.

Varsinkin koronapandemian aikana on jouduttu välillä muuttamaan aikatauluja, mutta suunnitelmallisesti.

”Siis on esimerkiksi lyhennetty käyntejä tai siirretty joitain seuraavalle päivälle, jotta on pystytty huolehtimaan välttämättömistä asioista. Mutta missään olosuhteissa ei saisi käydä tällaista, että kukaan ei oikeasti käy huolehtimassa asiakkaasta vaikka hänen on todettu tarvitsevan apua monta kertaa päivässä.”

Kylmänen sanoo, että Espoon kotihoidossa on satsattu perehdytykseen, jotta uusillakin työntekijöillä olisi tietoa tavoista toimia, jos asiakas esimerkiksi kieltäytyy hoidosta.

Kylmänen toivoo, että jos näin vakavia tapahtuu, asiasta raportoidaan aina heti ylöspäin.

”Ei siksi että haluaisimme etsiä syyllistä vaan siksi, että haluamme parantaa systeemiä. Tällaista ei saisi tapahtua lainkaan.”

