Helsingin Haagaan nousi uusvanha puutalo, josta puuttuvat muovipinnat ja koneet.

Huopalahden juna-aseman viereen rakentuva neljän asunnon rivitalohanke on ollut käynnissä vuodesta 2017.

Huopalahden aseman viereen Helsingin Haagaan on noussut kaikessa hiljaisuudessa uusi, ekologinen puurivitalo, jossa on hyödynnetty perinteistä rakennustapaa. Punainen puutalo on kuin suoraan 1900-luvun alun Suomesta.

Talo on poikkeus nykyisessä rakennustavassa ja arkkitehtuurissa.

Puutaloa Haagaan rakennuttaa muusikko Liisa Akimof, joka osti Huopalahden vanhan aseman valtiolta vuonna 2013. Arkkitehti Bruno Granholmin vuonna 1921 suunnittelema jugendtyylinen rakennus on suojeltu.

Akimofin ideana on ollut toteuttaa terveellinen rakennus, jossa on yksinkertaiset, helposti korjattavat ja huollettavat rakenteet.

”Halusin rakentaa talon, joka pysyy pystyssä 400 vuotta ja jossa on hyvä asua ja hengittää. Rakennan kestävästi ja niin simppelisti kuin mahdollista. Ekologinen jalanjälki on todella pieni, koska elinkaari on niin pitkä.”

Huopalahden aseman ympäristö on kaavoitettu asuinkorttelialueeksi, jonka ympäristö tulee säilyttää. Suojeltujen rakennusten lisäksi alueella on lukuisia säilytettäväksi määrättyjä puita.

Kiinteistöön kuuluu myös muun muassa 1910-luvulla rakennettu vahtitupa.

Uuden rakennuksen runko on jo pystyssä, mutta valmistumisaika ei ole vielä tiedossa. Akimof kertoo, että käyttöönottotarkastukset on tavoitteena saada tehtyä tämän vuoden puolella.

”Kauhean kiinnostuneita ihmiset ovat olleet. Toivottavasti vuodenvaihteessa jotkut sinne muuttavat.”

Toistaiseksi on epäselvää, myydäänkö asunnot vai vuokrataanko ne.

Rivitaloon tulee kaksi kerrosta ja neljä 88 neliön asuntoa. Asuntojen esteettömässä ensimmäisessä kerroksessa on olohuone, keittiö ja kylpyhuone. Toinen kerros on muokattavissa väliseinillä useammaksi huoneeksi.

Havainnekuva näyttää, miltä Huopalahden asuinkasarmi suurin piirtein näyttää valmistuttuaan.

Tältä talo näyttää syyskuussa 2022.

Asuinkasarmi on suunniteltu siten, että se vastaa ominaisuuksiltaan mahdollisimman pitkälle vanhaa asemarakennusta ja vahtitupaa.

Puutalossa on esimerkiksi massiivirakenteet ja painovoimainen ilmanvaihto.

Rakennus seisoo luonnonkivestä tehdyn kivijalan päällä. Ulkoseinät ovat liimatonta massiivipuuta, asuntoja erottavat väliseinät kiveä ja punatiiltä. Ilmansulkuna ja näkyvänä sisäpintana käytetään savirappausta, eristeenä puukuitua.

Suunnittelusta on vastannut arkkitehtitoimisto Livady, joka on erikoistunut terveelliseen, ympäristöä säästävään ja kestävään rakentamiseen.

Uuden rakennuksen vieressä ovat myös vanha asemarakennus ja asukkaita varten kunnostettu vanha punatiilinen sauna- ja pesutuparakennus.

Kesällä 2021 Huopalahden aseman historialliseen ympäristöön valmistui pieni puutalo, jossa on espanjalainen viinikahvila Casa Haaga.

