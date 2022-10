Yritykset houkuttelevat työntekijöitä takaisin lähityöhön uusilla tiloilla, joissa ei vain työskennellä vaan myös viihdytään.

Ovi avautuu monumentaaliseen aulaan, jossa vieras saa kirjoittaa nimensä massiivipuusta veistetyllä tiskillä. Kun takki on naulassa ja vierailijakortti kaulassa, on aikaa ihmetellä ympärillä olevaa tilaa.

Pyöreän portaikon keskellä kohoaa lasisaksiteos Savu. Hissien edessä katse hakeutuu kuulun keramiikkataiteilijan Rut Brykin Kevään tulo -teokseen.

On kuin olisimme taidemuseossa. Mutta ei, tämä on kaikille tuttujen oranssien saksien, Aalto-maljakoiden ja muumimukien koti: pörssiyhtiö Fiskars Groupin uusi pääkonttori Espoon Keilaniemessä.

Työtilojen viihtyisyys ja monimuotoisuus olivat tärkeitä tekijöitä, kun yrityksessä alettiin suunnitella uusia tiloja. Tuloksena syntyi poikkeuksellinen toimisto.

Fiskarsin pääkonttorin portaikossa nousee Petteri Masalinin ja Vesa Kemppaisen lasisaksiteos Savu (2021).

Hissiä odotellessa voi tutkia Rut Brykin teosta Kevään tulo pohjoiseen (1984) ja Karin Widnäsin teosta KWUM (2019).

Kipuamme kierreportaita kolmanteen kerrokseen, jossa on seuraava nähtävyys: kasvispainotteista lounasta loihtiva ravintola Kitchen 1649.

Se on avoinna kaikille, ja keittiöstä vastaa palkittu keittiömestari Heidi Sovelius. Hän on työskennellyt aiemmin esimerkiksi sellaisissa tunnetuissa ravintoloissa kuin Nokka ja Yes yes yes.

Ruokailun jälkeen voi pyörähtää Espoon modernin taiteen museon kuratoimassa taidenäyttelyssä.

Yksi taiteilijoista on brittiläinen Anna Barlow. Hän on kattanut toimistotyöläisille ikään kuin jälkiruuaksi keraamisen herkkupöydän, jossa on yli sata syötävän näköistä donitsia ja muuta leivonnaista.

Fiskarsin pääkonttorilla on esillä runsaasti taidetta. Yksi teoksista on keramiikkataiteilija Anne Barlow’n herkkupöytä.

Taiteella halutaan inspiroida työntekijöitä ja saada heidät miettimään totuttuja rutiineja uudella tavalla, kertoo Fiskarsin luovista sisällöistä vastaava asiantuntija Vesa Kemppainen.

Taiteella on iso rooli uudessa konttorissa, liippaahan designtalon luova työ läheltä sitä. Rakennuksen yhdeksään kerrokseen on ripoteltu satoja teoksia.

Taide on haluttu tuoda lähelle työntekijöitä sen sijaan, että se olisi vain johtajien ilona, kertoo Fiskarsin luovista sisällöistä vastaava asiantuntija Vesa Kemppainen.

Hänen mukaansa ideana on inspiroida työntekijöitä ja saada heidät miettimään totuttuja rutiineja uudella tavalla.

Viestinnän projekteista vastaava Noora Hostikka kuvailee taidetta voimavaraksi.

”Siitä ammentavat työssään kaikki. Ei tarvitse olla muotoilija, vaan se toimii myös meille tavallisille toimistotyöntekijöille.”

Kerroksissa on erilaisia teemoja, kuten lasi, posliini, metalli ja puu. Sisustusmateriaalit ja esillä oleva taide on valittu niiden mukaan.

Fiskarsin strategiajohtaja Niklas Koiso-Kanttila pitää siitä, että työnantaja on tuonut liikuntamahdollisuudet lähelle. Yhdeksännessä kerroksessa on kuntosali ja joogahuone.

Toimistojen täytyy nyt erottua, jotta yritykset pystyvät motivoimaan etätyöskentelyyn tottuneita asiantuntijoita takaisin lähityöhön ja houkuttelemaan uusia osaajia, sanoo rakennusyhtiö NCC:n kiinteistökehityksen toimialajohtaja Teemu Rämö.

Hänen mukaansa koronakriisi on vauhdittanut toimistojen evoluutiota: moni organisaatio pohtii nyt, miten saada työtiloistaan innostavia.

”Oman arjen hoitaminen kotona korona-aikaan on ollut helppoa. Toimiston pitää olla mukavampi työpaikka kuin koti ja tarjota arkea helpottavia juttuja, kuten liikuntapalveluja, lastenhoitoa ja pyöränhuoltomahdollisuuksia.”

Fiskarsin kaltaiset toimistot ovat vielä verrattain harvinaisia, mutta suunnittelupöydillä kehitellään koko ajan useita projekteja, Rämö kertoo.

Myös esimerkiksi peliyhtiö Supercellissä on luotu työntekijöille poikkeuksellinen toimistoympäristö.

Helsingin Ruoholahteen koronakriisin keskellä valmistuneen toimistorakennuksen neuvotteluhuoneet leikittelevät peliteemoilla. Työntekijöiden lapsille on konttorilla oma päiväkoti ja työntekijöille itselleen torkkuhuoneet.

Fiskarsin uusi pääkonttori Espoon Keilaniemessä on kuin moderni versio Alvar Aallon Helsingin Katajanokalle suunnittelemasta niin sanotusta Sokeripala-rakennuksesta.

Fiskarsin pääkonttorilla ei ole omia työpisteitä. Keskittymistä vaativaan työhön on hiljaisia tiloja.

” ”Toimiston pitää olla mukavampi työpaikka kuin koti.”

Kahvikone rouskuttaa punavuorelaisen paahtimon pavuista kupposen Fiskarsin yhdeksännessä kerroksessa. Tämä on ympäristöpäällikkö Beda Rasisen suosikkikerros.

”Täällä kohtaa uusia ihmisiä, joiden kanssa ei suoranaisesti tee työtä”, hän sanoo.

Uudessa toimistossa on haluttu antaa tilaa ihmisten kohtaamiselle, ja se on myös NCC:n selvityksen mukaan suurin syy, miksi toimistolle lähdetään.

Omia työpisteitä ei ole, vaan työntekijät saavat itse valita, missä työskentelevät. Yhdeksäs kerros muistuttaa kotoisaa olohuonetta kierrätyskalusteineen.

Artekia näkyy, Ikeaa ei. Luonnonvalo tulvii suurista ikkunoista, joiden viereen sohvat on aseteltu kutsuvasti. Kirjahyllyt on täytetty ikonisilla koriste-esineillä, saviruukut viherkasveilla.

Moni tiimi pitää palaverin juuri täällä, yläkerran keittiön aamupalapöydässä. Nyt taloushallinnon osaston ompeluseura neuloo nojatuoleissa kahvittelun lomassa.

Fiskarsin ympäristöpäällikkö Beda Rasinen viihtyy yhdeksännen kerroksen olohuonemaisessa tilassa, jossa kohtaa tuntemattomiakin työntekijöitä.

Yhdeksäs kerros on kalustettu kierrätyshuonekaluilla.

Tutkimusten perusteella monitilatoimistot ovat selkeä parannus avokonttoreihin, vaikka täysin häiriöttömiä nekään eivät ole, sanoo johtava tutkija Annu Haapakangas Työterveyslaitokselta.

Hän vetää tutkimushanketta, joka selvittää muun muassa sitä, miten työtilat vaikuttavat työhyvinvointiin.

Haapakankaan mukaan avokonttoreissa keskittymisvaikeudet ovat tyypillisiä, mikä heikentää työhyvinvointia ja lisää stressiä.

”Jos työolosuhteet eivät ole kunnossa, ihmiset hakeutuvat etätöihin.”

Hän pitää tärkeänä, että työntekijät osallistetaan toimiston suunnitteluun, jotta työtilat vastaavat omia tarpeita. Näin toimittiin esimerkiksi Fiskarsilla, jossa henkilöstö sai esittää toiveitaan.

Pihla Hiltunen (vas.), Flora Chan ja Suvi Laitinen neuloivat kahvittelun yhdessä.

Viestinnän projekteista vastaava Noora Hostikka on vaikuttunut työpaikkansa aulasta, jossa on esillä esimerkiksi tekstiilitaiteilija Deepa Panchamian teos Lumipilvi (2021).

Seuraavaksi siirrymme kuntosalin kautta joogahuoneeseen. Strategiajohtaja Niklas Koiso-Kanttila pitää siitä, että työpaikalla on kunnolliset liikuntamahdollisuudet ja vieläpä näköaloin.

Toimistolla on työkavereina myös lemmikkejä. Tänään on koirien päivä. Erkki ja Jalo tulevat häntä heiluen vieraita vastaan lemmikkihuoneen ovelle sillä aikaa, kun omistajat keskittyvät videopalavereihinsa. Luna lepäilee työpöydän alla.

”Tänne on kovasti tunkua. Onhan tämä ihanaa, että täällä pääsee rapsuttamaan eläimiä, jos ei vaikka ole mahdollisuutta pitää omaa koiraa”, Vesa Kemppainen sanoo.

Fakta Moderni konttori Keilaniemi Next -niminen toimistotalo valmistui joulukuussa 2021.

Fiskars-konserni muutti tiloihin keväällä Helsingin Arabianrannan historiallisesta tehdaskorttelista.

Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Antti-Matti Siikala ja Riku Huopaniemi arkkitehtitoimisto Sarcista.

Toimitilaa NCC:n rakentamassa yhdeksänkerroksisessa rakennuksessa on vajaat 19 000 neliötä.

Lue lisää: Suomalaisten yritysten suhtautuminen etä­­työhön on tiukentunut, ja ihmiset halutaan konttorille useita kertoja viikossa

Lue lisää: Itsepäinen tytär sisusti yhtiölleen 30 vuotta sitten erikoisen pääkonttorin, joka muistuttaa sisäleikkipuistoa: Tässä toimistossa värit räiskyvät ja työntekijöitä valvoo perustajaa esittävä patsas

Lue lisää: Arabian historiallisen tehdaskorttelin piti mullistua – Kiinteistön omistaja selittää pitkäksi venynyttä hiljaisuutta

Lue lisää: Valtava määrä ihmisiä palaa pian etätöistä konttoriin, ja edessä voi olla yllättäviä pulmia – Nämä seikat jokaisen on syytä ymmärtää