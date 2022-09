Raide-Jokerin jo luovutetuilla osuuksilla on viimeisten viikkojen aikana katkottu kaapeleita.

Itäkeskuksesta Keilaniemeen kulkevan pikaraitiotien reitillä joudutaan ilkivallan takia purkamaan pintoja, tiedotti Raide-Jokeri maanantai-aamuna.

Aiheesta päätettiin tiedottaa, koska viime viikkoina ilkivaltaa on esiintynyt huomattavasti, kertoo tuotantopäällikkö Tapio Väisänen Raide-Jokeri-allianssista.

Väisäsen mukaan kyseessä on sähkökaapeleiden katkomista viimeistelyä vaille olevilla pysäkkialueilla. Koska kyse on Väisänen mukaan melko lyhyistä katkomisista, kyseessä on todennäköisemmin ilkivalta kuin esimerkiksi varkausyritys.

”Yksittäisen kaapelin korjaaminen ei ole mahdottoman suuri haitta, mutta ajoitus on äärimmäisen huono. Suurin haitta on se, että pahimmillaan korjaustyöt lykkäävät käyttöönottoa”, Väisänen kertoo.

Raide-Jokerin koeajot varikolta linjalle on tarkoitus aloittaa marraskuussa.

Ilkivaltaa on tehty Helsingissä laajemmalla alueella, muun muassa Oulunkylässä. Väisänen kertoo poliisin tutkivan asiaa.

”Kyse on kohtuullisen suuresta harmista, koska käyttöönotto lähestyy”, Väisänen sanoo. Viivästymiset lisäävät huomattavasti hankkeen kustannuksia.

Ilkivallan kohteeksi joutuneet alueet on jo luovutettu tilaajalle. Luovutus tarkoittaa, että kohde on toteutettu tilaajan sekä toteuttajan puolesta sovitusti ja tilaaja alkaa vastata muun muassa kohteen kunnossapidosta.

Raide-Jokeri vastaa ilkivallan korjaustöistä. Korjaustöiden kustannuksista vastaa tilaaja, eli Helsingin kaupunki sekä Kaupunkiliikenne Oy.