Suomessa asuvia venäläisiä ei juuri ole nähty kaduilla osoittamassa mieltään Putinin toimia vastaan. HS kysyi venäläis­yhteisön jäseniltä, miksi monet ovat valinneet matalan profiilin sodan julkisen vastustamisen sijaan.

Syvälle iskostunut pelko, perättömät huhupuheet ja välinpitämättömyys.

Näistä syistä Suomen venäläisyhteisöt eivät ole nousseet näkyvästi vastustamaan Venäjän toimia Ukrainassa.

Suomen venäjänkielisten yhdistysten liiton Faron hankepäällikön Darya Gulikin mukaan viimeksi kuluneen viikon tapahtumat ovat näkyneet kaikkien suomenvenäläisten puheissa vahvasti, ”kuin olisi uudelleen 24. helmikuuta”. Gulik toimii myös ukrainalaispakolaisia Suomeen auttaneen House of Helsinki -hankkeen vapaaehtoisena koordinaattorina.

Hänen mukaansa tässä vaiheessa viimeisimmätkin ovat tajunneet tilanteen vakavuuden.

Yhteisöä huolestuttavat rajan sulkeutuminen sekä huhut siitä, että Venäjä olisi itse estämässä liikekannalle­panoiässä olevien matkustamisen maan ulkopuolelle.

”Suurimmaksi osaksi venäläiset ovat täällä huolissaan omista sukulaisistaan”, sanoo Gulik.

Suomen venäläisyhteisöissä kannetaan nyt huolta Venäjän sisäisen tilanteen kehittymisestä ja sattumanvaraisesta tavasta, jolla maan ”osittaista” liikekannallepanoa toteutetaan, kertoo Suomi–Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkko.

”Nyt [sota] alkaa koskettaa yhä useammin omia sukulaisia. Ehkä se on tullut konkreettisemmaksi”, arvioi Sinkko.

Suomi–Venäjä-seuran toiminnassa mukana olevat venäläisyhteisöjen jäsenet vastustivat Sinkon mukaan jo lähtökohtaisesti Venäjän hyökkäyssotaa.

Suomessa asuvat venäläiset ovat kuitenkin olleet Ukrainan sodasta huomiota herättävän hiljaa. Pääkaupunkiseudulla on nähty esimerkiksi iranilaistaustaisten mielenosoituksia synnyinmaansa hallintoa vastaan. Vastaavia mielenilmauksia on nähty venäläistaustaiselta väestöltä vain vähän. Miksi?

Syynä on pelko, sanoo Gulik.

Viime aikoina entisestään syventynyt hiljaisuus johtuu hänen mukaansa pitkälti venäläisten päähän iskostetusta Kremlin kritisoimisen pelosta. Että jos Venäjän toimia vastustaa, ei ole enää asiaa vierailemaan sukulaisten luo Venäjälle.

Muun muassa viestipalvelu Telegramissa leviää venäjänkielisten keskuudessa myös perättömiä huhupuheita venäjänkielisten asemasta Suomessa. Niiden mukaan liian ”kovaa” puhumisesta voi tulla ongelmia.

”Monet pelkäävät aggressiota suomalaisilta tai ovat huolissaan omasta statuksestaan, jos heillä ei ole Suomen kansalaisuutta”, sanoo Gulik.

Gulikin mukaan huhujen ja pelon vuoksi sotaa vastustava toiminta on keskittynyt suljettuihin keskusteluihin. Hän kertoo suuresta Telegram-ryhmästä, joka keskittyy sotaa vastustavien venäläisten auttamiseen.

Suomenvenäläisten passiivisuuteen vaikuttaa Suomi–Venäjä-seuran Sinkon mukaan yhteisön moninaisuus ja jäseniin monelta eri taholta vaikuttavat asiat. Monella saattaa olla sukulaisia Ukrainassa mutta myös sotaa kannattavia venäläissukulaisia.

”Joukko ei ole yhtenäinen. Tilanne koko venäläisyhteisössä on todella monenkirjava.”

Sinkko sanoo, että tällä hetkellä keskustelu näyttää pyörivän Venäjällä järjestettyjen mielenosoitusten ja omien arjen haasteiden ympärillä.

”Tuntuu, että Venäjän lonkerot ulottuvat kauas. Eivät he tässä tilanteessa lähde niin aktiivisesti kaduille.”

Iso osa Ukrainaa tukevista ja Venäjän hallintoa kritisoivista mielenosoittajista oli venäläistaustaisia toukokuisessa äitienpäivän mielenilmauksessa.

Pelko on merkittävä syy hiljaisuuteen, uskoo myös Alexandr Foy.

Suomessa 10 vuotta asunut Foy on vuosien ajan auttanut Venäjältä saapuvia turvapaikanhakijoita. Hän tuntee hyvin etenkin pääkaupunkiseudun alle 30-vuotiaita venäläistaustaisia nuoria.

”Monet pelkäävät. Jos olet aktiivinen täällä, sillä voi olla seurauksia Venäjällä asuville sukulaisille. Se voi myös vaikuttaa siihen, voiko joskus palata Venäjälle tai käydä tapaamassa sukulaisia”, Foy sanoo.

Hänen arvionsa mukaan neljännes Suomessa olevista venäläisistä kannattaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotatoimia. Osa taas ei välitä ollenkaan.

Foyn mukaan moni, joka on päässyt pois Venäjältä, on tyytyväinen voidessaan olla välittämättä vanhan kotimaansa tilanteesta. He ovat väsyneitä Putiniin ja haluavat nyt vain nauttia siitä, että voivat hengittää rauhassa, hän toteaa.

Poliittisia turvapaikanhakijoita auttava Foy kertoo, että Venäjällä poliittisesti aktiiviset ihmiset ovat usein aktiivisia myös Suomessa. Toisille Suomen kansalaisuus antaa rohkeutta puhua avoimemmin Putinin hallinnon ongelmista. Silloin ei enää tarvitse pelätä palautusta.

Telegram on merkittävä viestintäväline myös Foyn yhteisössä. Eräällä yli 500 keskustelijan kanavalla suunnitellaan hänen mukaansa myös mielenilmauksia esimerkiksi Venäjän suurlähetystölle.

Sitten on Telegram-kanava, jonka Foy perusti melko äskettäin. Kanavalla vastataan Suomeen saapuvien venäläisten kysymyksiin esimerkiksi turvapaikanhakuprosessista.

Foyn mukaan kanavalle on liittynyt jo 800 ihmistä. Neuvoja kysytään myös työ- ja opiskelupaikan löytämiseen.

”Mikä vain mahdollisuus jäädä kiinnostaa”, Foy sanoo.