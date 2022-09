Helsingin toisen päivystyksen lisäksi Lohjan ja Porvoon päivystykset lopetettaisiin, mutta synnytyssairaaloita ei mainita.

Hus-yhtymä suunnittelee ensi vuonna säästötoimena Malmin sairaalan yhteispäivystyksen ja päivystysosaston lopettamista kokonaan.

Palvelujen karsimista on luvassa myös aluesairaaloissa muualla Uudellamaalla.

Säästölistalla on Lohjan ja Porvoon sairaaloiden yhteispäivystysten ja traumapäivystysten lopettaminen. Raaseporin sairaalan toimintaa ja päivystysosastoa aiotaan organisoida jollain vielä täsmentämättömällä tavalla uudelleen yhdessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Tämä käy ilmi Hus-yhtymän hallituksen ensi viikon kokouksen esityslistalta. Varsinaisesti säästöistä päättää yhtymäkokous loppuvuodesta, mutta yhtymähallituksen on tarkoitus tehdä maanantaina ensimmäisiä selkeitä linjauksia asiasta.

Päivystykset ovat olleet Uudellamaalla tänä vuonna todella pahasti ruuhkautuneita. Espoon Jorvista kerrottiin syksyllä, että jopa ambulansseja on jouduttu ohjaamaan muualle tai jonoon.

Husin johto on aiemmin laskenut, että ensi vuoden rahoituksesta puuttuu jopa 95 miljoonaa.

Malmin ja muiden päivystysten lakkauttamiset toisivat säästöjä noin 18 miljoonaa.

Noin 20 miljoonaa on tarkoitus säästää tuottavuusohjelmalla, joka vaikuttaa kaikissa yksiköissä jollain tavalla. Esityslistalla ei vielä täsmennetä miten.

ICT-kuluista halutaan leikata 18 miljoonaa.

Sen sijaan listalla ei mainita Lohjan synnytysosastoa, jonka toimitusjohtaja Matti Bergendahl nosti aiemmin esimerkkinä säästöjen mittakaavasta.

Tänään julki tulleiden ehdotusten lisäksi hallitus on jo aiemmin keskustellut tutkimusrahoituksen leikkaamisesta kymmenellä miljoonalla sekä asiakasmaksujen nostamisesta niin, että tuloja saataisiin neljä miljoonaa enemmän.

Lisätuloja voitaisiin saada myös myymällä Husille tarpeettomaksi käyneitä kiinteistöjä.

Tiistaina Hus tiedotti Helsingin psykiatristen päivystysten yhdistämisestä jo lokakuussa niin, että apua saa vain Haartmanista eikä enää Malmilta. Tässä ei Husin mukaan ollut kyse säästöistä vaan parempien tilojen tarjoamisesta mielenterveyspotilaille. Psykiatrian päivystysten yhdistyessä henkilökuntaa saadaan töihin hiukan aiempaa enemmän.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) kertoo, että Husin rahoituksesta neuvotellaan edelleen valtion, Helsingin kaupungin ja hyvinvointialueiden kanssa. Hän toivoo, että näin kipeitä säästöpäätöksiä ei lopulta tässä mitassa tarvittaisikaan.

”Mutta jos rahaa ei saada riittävästi lisää, on vastuullista alkaa valmistella säästöjä.”

Rautava sanoo, että näin suuria summia ei millään juustohöylällä saada.

”Niinpä me viime maanantaina keskustelimme siitä, mitä kautta säästöjä lähdetään hakemaan. Helppoja vaihtoehtoja ei ole. Husilla on toimintoja, joista on pakko huolehtia, ja potilasturvallisuutta ei voi vaarantaa.”

Kun sote-uudistus astuu voimaan vuodenvaihteessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen maksamiseen tarkoitetut rahat tulevat jatkossa valtiolta.

Koska Uudellamaalla on erillisratkaisu, Helsinki ja Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta lohkaisevat valtiolta saamastaan budjetista osan Husille erikoissairaanhoitoa varten. Esimerkiksi Helsinki on pitänyt omaakin budjettiaan tiukkana.

Malmin päivystyssairaalan tilat ovat valmistuneet vuonna 2014 ja niitä on sen jälkeen remontoitu toimivammiksi. Aiemmin Malmia ja Helsingin toista päivystystä Haartmania pyöritti Helsingin kaupunki, mutta toiminta siirtyi Husin vastuulle ennen pandemiaa.