Helsinkiläisyrittäjän koruja markkinoitiin Suomessa valmistettuina, kunnes kävi ilmi, että todellisuudessa osa koruista on koottu kiinalaisista osista.

Helsinkiläinen yritys on myynyt kiinalaisia halpatuotteita yksilöllisenä käsityönä.

Yhden naisen koruyritykseksi markkinoidun yrityksen koruja on myyty Suomessa useiden jälleenmyyjien kautta. Yrityksen nimi on YCM – You Complete Me

Yrityksen koruja on markkinoitu Helsingissä valmistettuna käsityönä. Kiinalaisesta Ali Express-verkkokaupasta löytyy kuitenkin täysin identtiset metalliset korvakorut. Kiinalaisessa halpakaupassa korut maksavat 1,22 euroa. YCM taas on myynyt koruja muun muassa eettisen designin kauppapaikka Weecosissa 22 eurolla.

Sivustolla väitettin vielä keskiviikkona, että YCM:n korut on valmistettu Helsingin Käpylässä ja että laserleikkuun on hoitanut suomalainen yritys.

Yrityksen toimintafilosofiaa kuvattiin Weecos-verkkokaupan sivulla keskiviikkona näin:

”Jokaisen korun taustalla on huolellinen tuotekehittely, laadukas materiaali ja kädenjälki.”

Torstaiaamuna HS:n yhteydenoton jälkeen sekä kotisivut että jälleenmyyjien verkkokaupoissa olevat esittelytekstit oli päivitetty.

Korumerkin takana on helsinkiläinen yrittäjä Jaana Meriläinen. Meriläinen myöntää, etteivät kaikki nykyisen mallin korut eivät ole käsityötä.

Miksi korujen alkuperää ei kerrottu avoimesti aiemmin?

”Itselläni on ollut yritys 13 vuotta, ja toiminta on muuttunut vuosien varrella. Lähdin liikkeelle nahkakorvakoruista ja vuosi sitten otin mukaan metallikorut, koska halusin laajentaa mallistoa ja näitä toivottiin”, Meriläinen kertoo.

Meriläisen mukaan nyt YCM:n korumallistoon kuuluu itse tehtyjen lisäksi puolivalmisteista koottuja metallikoruja, joiden osien alkuperämaa on Kiina.

”Markkinointi on ollut siinä mielessä virheellistä, että ei ole ollut tarpeeksi selkeästi tietoa siitä, että nämä korut ovat puolivalmisteina”, Meriläinen sanoo.

Hän päätyi päivittämään tiedot kotisivuilleen sekä jälleenmyyjille asiakkaan yhteydenoton jälkeen. Alkuviikosta karppikorvakorut ostanut asiakas kertoi Meriläiselle kokevansa tulleen harhaanjohdetuksi, koska luuli ostaneensa suomalaista designiä.

Meriläisen mukaan osa jälleenmyyjistä on ottanut metallikorvakorut pois myynnistä. Meriläisen valikoimaan ne jäävät.