Alepan epäilty puukottaja on pitkän linjan väkivaltarikollinen: Hakkasi tuttunsa sairaalaan

31-vuotias mies on saanut kymmeniä tuomioita, joista useasta on tullut myös vankeusrangaistuksia.

Helsingin poliisi vaatii kolmekymppistä miestä vangittavaksi tiistaina Malminkartanossa tapahtuneesta puukotuksesta. Vangitsemisasia käsitellään käräjillä perjantaina.

Yksi ihminen kuoli puukotuksen seurauksena Malminkartanon aukion Alepan sisätiloissa tiistaina iltapäivällä. Poliisi otti teosta epäillyn miehen kiinni Helsingin päärautatieasemalla olleesta junasta.

Epäilty on 31-vuotias mies, ja hänellä on taustallaan mittava rikoshistoria. Mies on saanut useita kymmeniä tuomioita muun muassa pahoinpitelyistä, huumausainerikoksista, törkeistä rattijuopumuksista ja ryöstöistä.

Miehen tuomiohistoria ulottaa pääkaupunkiseudulla aina vuoteen 2009 saakka.

Vuonna 2017 annetussa tuomiossa miehen todetaan syyllistyneen lukuisiin rikoksiin, joista vakavin on törkeä pahoinpitely. Mies oli tuolloin kohdistanut raakaa väkivaltaa sammuneeseen tuttavaansa muun muassa potkimalla tätä päähän ja hyppimällä miehen päälle. Uhrin kasvoista oli murtunut useita luita ja hän tarvitsi sairaalahoitoa.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen rikoksista lähes kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Miehellä on taustallaan myös useita velkomustuomioita.

Tällä hetkellä mies on syytettynä ryöstöstä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta sekä vahingonteosta. Asioiden käsittelyä ei ole vielä ehditty aloittaa käräjäoikeudessa.

Poliisi ei ole tähän mennessä kommentoinut tarkemmin tutkintaa. Esimerkiksi teon mahdollisista motiiveista ei ole kerrottu julkisuuteen.

HS:n tietojen mukaan puukotuksen uhri oli noin 30–40-vuotias mies, joka vietti lähes päivittäin aikaa Malminkartanon aukiolla. Miehen tuttavat kuvailivat häntä rauhalliseksi ja harmittomaksi.

HS:n haastatteleman silminnäkijän mukaan väkivaltainen tilanne tapahtui hyvin nopeasti aukion Alepan tuulikaapissa. Uhri kuoli saamiinsa vammoihin kaupan sisätiloissa saamastaan ensiavusta huolimatta.