Syyskuu on kääntymässä lokakuuksi, eivätkä taloyhtiöt enää ehdi teettää isoja lämmitys­remontteja ensi talveksi. Maalämpö- ja ilmavesilämpöpumppujen toimitusajat ovat niin pitkiä, että asennukset onnistuvat vasta tämän talvikauden jälkeen.

Kasvaviin lämmityskustannuksiin voi silti varautua lukuisilla vähemmän dramaattisilla keinoilla. Yksi nopeimmin toteutettavista keinoista on lämmityksen ohjausjärjestelmän uusiminen.

Markkinoilla on monia toimijoita, jotka tarjoavat tekoälyyn perustuvia lämmityksen ohjausjärjestelmiä taloyhtiöiden tarpeisiin.

Yksi niistä on operaattori Dna:n Wattinen, jonka espoolainen asunto-osakeyhtiö Espoon Tuulenvire hankki vuoden 2020 lopulla. Hallitus päätti ohjausjärjestelmän tilauksesta joulukuussa, ja asennukset alkoivat heti loppiaisen jälkeen vuonna 2021.

Hallituksen puheenjohtaja Jari Snellman sanoo, että yhtiö vertaili tuolloin markkinoilla olleita ohjausjärjestelmiä ennen päätöksentekoa. Nyt älyohjelmistoiksi kutsuttavia tuotteita on vielä enemmän.

Tekoälyyn tukeutuvat muun muassa Vatajankosken Energiakumppanuus-palvelu, Leanheat oy:n ohjausjärjestelmä, Optiwatti, Simapin Opticontrol ja Fortumin Smartliving-palvelu.

”Me laskimme, että jos ohjausjärjestelmän avulla saadaan edes 10 prosentin säästö lämpölaskussa, se maksaa itsensä takaisin 3–4 vuodessa. Myyjähän arvioi säästöksi jopa 20–25 prosenttia.”

Ensimmäisen käyttövuoden lämmityssäästö oli 18,4 prosenttia, vaikka talvet ovat olleet varsin kovia.

Investoinnin kustannukset eivät olleet Snellmanin mukaan merkittäviä, sillä sadan patteritermostaatin vaihto maksoi muine kuluineen parituhatta euroa. Sen lisäksi tulee kuukausittainen palvelumaksu.

Nelikerroksisessa talossa on yhteensä 19 asuntoa. Talo on valmistunut vuonna 2005, ja se on kytketty kaukolämpöön.

Asunto-osakeyhtiö Tuulenvire sijaitsee Espoon Saunalahdessa.

Lämmityksen ohjausjärjestelmä on vain yksi monista ratkaisuista, joilla kovaan lämmitys­laskuun varautuvat taloyhtiöt voivat hillitä kuluja.

Helsingissä kaupungin kymmenhenkinen neuvontatiimi on koonnut taloyhtiöille 20 keinon listan nopeisiin tapoihin säästää kuluja. Neuvontatiimi on perustettu puolitoista vuotta sitten osana Helsingin hiilineutraaliusohjelmaa.

Nopeita ratkaisuja voi jokainen taloyhtiö soveltaa oman tilanteensa mukaan. Lista etenee liki ilmaisista säätötoimista kohti kalliimpia ja hitaammin toteutettavia energiansäästöremontteja.

Tiimipäällikkö Aleksi Heikkilän mukaan taloyhtiöt kysyvät nyt hanakasti etenkin maalämmöstä.

”Useimmiten kysytään neuvoa nimenomaan isoissa energiaremonteissa, mutta me kerromme myös nopeasti toteutettavista säästökeinoista. On paljon sellaista, mitä taloyhtiöt voivat tehdä ilman lisäkustannuksia.”

Tekoälyyn pohjautuvat ohjausjärjestelmän muutokset ovat säästökeinojen listassa sijalla 11. Heikkilän mukaan eri yhtiöiden tekoälypohjaiset ohjausjärjestelmät poikkeavat jonkin verran toisistaan ja niiden säästöt kertyvät hieman eri lähteistä.

”Osa tarjoaa kertainvestointina toteutettavia ohjausjärjestelmiä, osa tarjoaa sitä palveluna.”

Koska ohjausjärjestelmän hinta oli maltillinen, espoolaisen Tuulenvireen hallitus pystyi päättämään hankinnasta ilman yhtiökokousta. Tämä nopeutti toteutusta.

Ohjausjärjestelmän etuihin kuuluu, että asukas voi kännykkäsovelluksen kautta ilmoittaa järjestelmälle olevansa poissa, jolloin huonelämpötilan asetusarvo lasketaan 17 asteeseen.

”Mikäli asukas ei ole sinut kännykkä­sovelluksen kanssa, hän voi pyytää poissaolo-asetuksen haluamalleen ajalle Wattisen asiakaspalvelusta”, Snellman sanoo.

Ohjausjärjestelmä on kytketty tekoälyyn, joka pystyy ennakoimaan seuraavan vuorokauden säätä. Ohjausjärjestelmä ylilämmittää huoneistoja ennakkoon jo pari tuntia ja lopettaa lämmityksen ennen kuin asukkaat menevät aamusuihkuunsa. Näin pienennetään kaukolämmön kulutuspiikkiä.

Ennakoivan järjestelmän avulla taloyhtiö on kyennyt tasaamaan tehopiikkejä, jotka korottavat lämmityslaskua. Kaukolämmön laskussa on eritelty tavanomainen lämpöteho kilowatteina ja kulutuspiikkien maksimiteho.

Kulutuspiikit voivat muodostaa merkittävän osan talven lämmityslaskuissa.

Taloyhtiön lämmönjakohuoneessa ohjausjärjestelmän uudistus näkyy vain hyvin pienimuotoisina lisäasennuksina.

Aivan ongelmitta ei Tuulenvireen lämmönsäästö ole toteutunut, sillä Wattinen-järjestelmän algoritmia on jouduttu matkan varrella säätämään avointen huonetilojen vuoksi.

”Asunnoissa oleskeluhuone ja keittiö ovat yhtä tilaa, jossa viisi lämpöpatteria kilpailee keskenään. Perinteisellä huonejaolla tilanne olisi ollut toinen”, Snellman sanoo.

Taloyhtiö on jo siirtymässä kohti isoa lämmitysjärjestelmän uudistusta, sillä monien muiden yhtiöiden tavoin myös Tuulenvireessä suunnitellaan kaukolämmön vaihtamista maalämpöön.

Energiaratkaisuissaan neuvoja kaipaavat helsinkiläiset taloyhtiöt voivat ottaa yhteyttä kaupungin energianeuvontaan kaikkein kätevimmin oheisella verkkolomakkeella.